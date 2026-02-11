4 việc bác sĩ Hàn Quốc khuyên làm buổi sáng khi bụng đói để "tống khứ" độc tố, kịp giảm cân đón Tết

Càng cận Tết, nhiều người càng dễ rơi vào vòng lặp ăn nhiều, ngủ muộn, ít vận động khiến cơ thể nặng nề, bụng tích mỡ và làn da kém sắc. Muốn “lấy lại phong độ” nhanh, bạn không nhất thiết phải lao vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu đúng cách ngay từ buổi sáng khi bụng còn đói cũng đủ giúp cơ thể kích hoạt quá trình đào thải và đốt năng lượng hiệu quả hơn.

Theo bác sĩ Jo Eun-byeol, chuyên gia tại Khoa Y học Gia đình, Bệnh viện Bundang, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), buổi sáng chính là “khung giờ vàng” để cơ thể phục hồi, thanh lọc và thiết lập lại nhịp trao đổi chất. Duy trì vài thói quen đơn giản dưới đây có thể giúp bạn nhẹ bụng hơn, giảm tích nước và hỗ trợ kiểm soát cân nặng trước mùa lễ hội.

1. Uống một ly nước ấm để đánh thức hệ tiêu hóa

Ảnh minh họa

Sau một đêm dài, cơ thể mất nước qua hô hấp và bài tiết nhưng nhiều người lại bỏ qua bước bù nước. Một ly nước ấm khoảng 30 - 40 độ C ngay khi thức dậy giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã và hạn chế táo bón, nguyên nhân khiến bụng dễ phình to tạm thời.

Ngoài ra, khi cơ thể đủ nước, quá trình trao đổi chất cũng diễn ra trơn tru hơn, từ đó giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn trong ngày. Hãy uống từng ngụm nhỏ, tránh uống quá nhanh để không gây áp lực cho dạ dày.

2. Giãn cơ nhẹ hoặc hít thở sâu để kích hoạt đốt năng lượng

Bạn không cần tập luyện cường độ cao vào sáng sớm. Chỉ cần 5 - 10 phút giãn cơ hoặc hít thở sâu cũng đủ giúp máu lưu thông tốt hơn sau nhiều giờ nằm yên.

Khi lượng oxy được đưa vào cơ thể nhiều hơn, não bộ tỉnh táo, hormone stress giảm xuống, từ đó hạn chế xu hướng ăn bù năng lượng. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cận Tết, khi các bữa tiệc dễ khiến bạn nạp calo vượt mức.

Ảnh minh họa

Thói quen vận động nhẹ lúc bụng đói còn giúp cơ thể ưu tiên sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng, hỗ trợ vòng eo gọn gàng hơn nếu duy trì đều đặn.

3. Ăn trái cây giàu nước nhưng ít kích ứng

Một khẩu phần nhỏ trái cây mọng nước như dưa hấu hoặc các loại quả mọng có thể giúp cơ thể nhanh chóng nạp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa sau khi thức dậy.

Những thực phẩm này thường chứa nhiều nước và chất xơ, góp phần cải thiện bài tiết, giảm cảm giác đầy hơi và hỗ trợ làn da tươi tắn hơn, điều mà ai cũng mong muốn trước dịp Tết.

Tuy nhiên, bác sĩ Jo lưu ý không nên chọn trái cây quá chua hoặc giàu axit vì dễ gây kích ứng dạ dày khi bụng rỗng. Chỉ nên ăn một lượng vừa phải rồi tiếp tục dùng bữa sáng đầy đủ để đảm bảo năng lượng.

4. Thiền nhanh hoặc đón ánh nắng sớm để ổn định hormone

Căng thẳng kéo dài là một trong những yếu tố khiến cơ thể tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Dành khoảng 10 - 15 phút thiền hoặc đơn giản là mở cửa đón nắng sớm có thể giúp hệ thần kinh thư giãn đáng kể.

Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ánh sáng tự nhiên buổi sáng hỗ trợ điều chỉnh đồng hồ sinh học và thúc đẩy sản xuất vitamin D, yếu tố quan trọng với miễn dịch và sức khỏe xương. Đồng thời, ánh nắng còn kích thích cơ thể tạo serotonin, giúp cải thiện tâm trạng và giảm ăn uống theo cảm xúc. Một tinh thần ổn định cũng chính là “trợ thủ” giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn trong mùa ăn uống dày đặc.

Không cần đợi sang năm mới mới bắt đầu thay đổi. Chỉ cần vài thói quen nhỏ mỗi sáng, bạn đã có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, hạn chế tích mỡ và tự tin hơn khi Tết gõ cửa.

Nguồn và ảnh: My Doctor, Top Beauty