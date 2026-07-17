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4 thực phẩm nên ăn cùng trứng để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng

Thu Hiền/VTC News
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Trứng giàu protein, kết hợp với một số thực phẩm phù hợp có thể giúp tối ưu khả năng hấp thu một số dưỡng chất.

Trứng là thực phẩm giàu protein và nhiều vi chất thiết yếu, mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, kết hợp trứng với đúng thực phẩm sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn và góp phần duy trì mức năng lượng ổn định.

Theo EatingWell , dưới đây là 4 thực phẩm có thể kết hợp với trứng để góp phần tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

Kết hợp đúng thực phẩm giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất (Ảnh: Shutterstock)

Yến mạch

Yến mạch là lựa chọn lý tưởng để kết hợp với trứng trong bữa sáng nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào.

Đặc biệt, loại ngũ cốc nguyên hạt này chứa nhiều beta-glucan - một dạng chất xơ hòa tan đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (cholesterol xấu) khi sử dụng thường xuyên. Nhờ đó, sự kết hợp giữa trứng và yến mạch không chỉ giúp no lâu mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Quả bơ

Bơ là thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất như kali, vitamin C, vitamin E và vitamin nhóm B. Khi ăn cùng trứng, bơ không chỉ giúp bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, tạo cảm giác no lâu mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thu hiệu quả hơn các vitamin tan trong chất béo.

Bạn có thể kết hợp hai thực phẩm này trong món bánh mì nướng, salad trứng hoặc bánh mì kẹp cho bữa sáng.

Táo và bơ hạnh nhân

Việc bổ sung táo và bơ hạnh nhân vào bữa sáng có trứng giúp tăng sự đa dạng về dinh dưỡng. Táo là nguồn cung cấp chất xơ, carbohydrate tự nhiên và các hợp chất chống oxy hóa, còn bơ hạnh nhân chứa nhiều chất béo không bão hòa. Khi kết hợp với trứng, các nhóm dưỡng chất này có thể góp phần tạo cảm giác no lâu hơn và hỗ trợ duy trì năng lượng ổn định.

Rau chân vịt

Rau chân vịt là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, folate, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Chất béo trong lòng đỏ trứng có thể hỗ trợ cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong chất béo và carotenoid có trong rau xanh.

Đặc biệt, cả trứng và rau chân vịt đều chứa lutein - một dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe của mắt và não bộ. Việc kết hợp hai thực phẩm này có thể góp phần tăng khả năng hấp thu lutein từ rau chân vịt so với khi chỉ ăn riêng loại rau này.

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