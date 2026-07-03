4 thực phẩm được ví như "bí quyết sống thọ": Ngô chỉ xếp thứ 4, vị trí số 1 nhà nào cũng có nhưng nhiều người chê vì mùi

Không phải thực phẩm đắt tiền, 4 nguyên liệu quen thuộc dưới đây mới được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ lợi ích với sức khỏe và tuổi thọ. Đặc biệt, món đứng đầu gần như nhà nào cũng có.

Không ít người nghĩ rằng muốn sống khỏe, sống lâu phải đầu tư vào các loại thực phẩm chức năng, yến sào, nhân sâm hay những nguyên liệu đắt đỏ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chế độ ăn uống hằng ngày mới là yếu tố quyết định sức khỏe lâu dài. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh những thực phẩm tự nhiên, ít chế biến và giàu dinh dưỡng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, béo phì hay ung thư.

Đáng nói, những thực phẩm này lại vô cùng quen thuộc, có mặt trong hầu hết gian bếp của các gia đình. Chúng không chỉ dễ mua, giá thành rẻ mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, một chế độ ăn đa dạng với nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và gia vị tự nhiên sẽ giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết, góp phần phòng ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không có một loại thực phẩm nào là "thần dược", nhưng việc duy trì thói quen ăn uống khoa học trong thời gian dài sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt đối với sức khỏe. (Nguồn: Báo Lao Động).

Dưới đây là 4 thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao vì những lợi ích đối với sức khỏe.

4. Ngô - Loại ngũ cốc nguyên hạt tốt cho tim mạch và tiêu hóa

Ngô là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt nhưng thường bị xem là món ăn phụ. Trên thực tế, đây là một trong những loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng nhất.

Ngô chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin E, magie, kali cùng các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho hệ tim mạch, mắt và não bộ.

Lượng chất xơ dồi dào còn giúp tăng cảm giác no, cải thiện hoạt động của đường ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. So với nhiều món ăn nhanh chứa nhiều chất béo và tinh bột tinh chế, ngô là lựa chọn lành mạnh hơn rất nhiều.

Các chuyên gia khuyến khích có thể thay thế một phần cơm trắng bằng ngô luộc hoặc ngô hấp trong một số bữa ăn để tăng lượng chất xơ và giảm lượng tinh bột hấp thu nhanh.

3. Khoai mỡ - Nguồn tinh bột tốt cho cơ thể

Khoai mỡ từ lâu đã được xem là thực phẩm bổ dưỡng trong nhiều nền ẩm thực châu Á. Loại củ này chứa nhiều tinh bột hấp thu chậm, vitamin C, kali, mangan cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Không chỉ giúp cung cấp năng lượng ổn định, khoai mỡ còn hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao. Đây cũng là thực phẩm khá dễ tiêu, phù hợp với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Một ưu điểm khác là khoai mỡ có chỉ số đường huyết thấp hơn nhiều loại tinh bột tinh chế. Khi ăn với lượng hợp lý, thực phẩm này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bạn có thể chế biến khoai mỡ thành món hấp, luộc, nấu canh hoặc nấu cháo để giữ được tối đa giá trị dinh dưỡng.

2. Bí ngô - Loại quả bị nhiều người đánh giá thấp

Bí ngô là thực phẩm phổ biến nhưng thường chưa được đánh giá đúng về giá trị dinh dưỡng.

Loại quả này chứa lượng lớn beta-carotene - tiền chất vitamin A - giúp bảo vệ mắt, tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa. Ngoài ra, bí ngô còn cung cấp vitamin C, vitamin E, kali và pectin - loại chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Bí ngô có lượng calo khá thấp nhưng lại tạo cảm giác no lâu. Điều này khiến nó trở thành thực phẩm phù hợp với người đang giảm cân hoặc muốn duy trì cân nặng ổn định.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu rau củ có màu vàng, cam như bí ngô giúp bổ sung các chất chống oxy hóa tự nhiên, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính khi tuổi càng cao.

1. Tỏi - "Kho báu" trong căn bếp nhưng nhiều người ngại ăn

Đứng đầu danh sách là tỏi - nguyên liệu gần như gia đình nào cũng có nhưng lại thường bị nhiều người "né tránh" chỉ vì mùi hăng.

Ít ai biết rằng tỏi là một trong những thực phẩm được nghiên cứu nhiều nhất về lợi ích đối với sức khỏe.

Hoạt chất allicin trong tỏi có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu, cải thiện huyết áp và góp phần bảo vệ hệ tim mạch nếu sử dụng hợp lý.

Ngoài ra, tỏi còn giúp tăng hương vị món ăn mà không cần sử dụng quá nhiều muối hoặc gia vị công nghiệp.

Nếu ngại mùi hăng, bạn có thể băm nhỏ tỏi rồi để khoảng 10 phút trước khi chế biến nhằm giúp allicin được hình thành tốt hơn. Tỏi nấu chín cũng có vị dịu hơn nhưng vẫn giữ được nhiều dưỡng chất.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên ăn quá nhiều tỏi sống vì có thể gây kích ứng dạ dày. Những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Muốn sống khỏe, điều quan trọng không chỉ nằm ở một loại thực phẩm

Ngô, khoai mỡ, bí ngô và tỏi đều là những nguyên liệu dễ tìm, giá rẻ nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Dù vậy, không có loại thực phẩm nào đủ khả năng quyết định tuổi thọ hay thay thế một chế độ ăn uống khoa học.

Các chuyên gia cho rằng bí quyết sống khỏe nằm ở việc duy trì thực đơn đa dạng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các nguồn đạm chất lượng như cá, trứng, đậu và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường.

Bên cạnh đó, việc duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia, thuốc lá và kiểm soát căng thẳng cũng là những yếu tố đã được khoa học chứng minh có liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ.

Thay vì chạy theo những sản phẩm được quảng cáo là "bí quyết trường thọ", hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ ngay trong căn bếp của mình. Chỉ cần bổ sung hợp lý những thực phẩm quen thuộc như ngô, khoai mỡ, bí ngô và đặc biệt là tỏi vào bữa ăn hằng ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn đã góp phần tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống về lâu dài.