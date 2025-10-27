4 thực phẩm "ăn 1 lần, thận vượng 1 phần", chợ có nhiều mà người Việt lười ăn

Bệnh thận không phải chuyện ngày một ngày hai. Nó là một quá trình âm thầm, kéo dài suốt nhiều năm. Huyết áp cao, tiểu đường, béo phì, gout, lạm dụng thuốc, làm việc quá sức hay đơn giản là uống quá ít nước, tất cả đều đang âm thầm bào mòn từng tế bào thận. Đa phần người bệnh chỉ phát hiện khi cơ thể xuất hiện protein hoặc máu trong nước tiểu, lúc ấy đi khám thì chức năng thận đã vào giai đoạn giữa, thậm chí muộn.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm được xem là “bạn thân” của thận vừa rẻ, dễ kiếm, lại giúp giảm độc tố, bảo vệ chức năng lọc của cơ quan này.

1. Mộc nhĩ đen

Không chỉ giúp thanh lọc ruột, mộc nhĩ còn hấp thụ độc tố trong đường tiêu hóa, giảm gánh cho thận trong quá trình thải độc. Thành phần polysaccharide và chất xơ trong mộc nhĩ còn giúp giảm mỡ máu, giảm độ nhớt của máu rất tốt cho người bị cao mỡ máu, cao urê hoặc gout. Đặc biệt, mộc nhĩ không chứa purin, nên người tăng axit uric ăn vô tư. Mỗi tuần 2-3 lần, xào hoặc trộn đều được.

2. Khoai từ

Được mệnh danh là “thần dược trong bếp”, củ khoai từ chứa polyphenol và chất nhầy tự nhiên, có tác dụng phục hồi tế bào ống thận, tăng miễn dịch và giữ đường huyết ổn định. Với người bệnh thận kèm tiểu đường, đây là món thay thế tinh bột lý tưởng vì chỉ số đường huyết thấp, lại dễ tiêu. Ăn khoai từ nấu cháo, hầm canh hay hấp đều rất bổ.

3. Bí đao

Bí đao vị thanh, ít năng lượng nhưng giàu kali, ít natri, giúp lợi tiểu, tiêu phù, giảm tích nước rất phù hợp với người bị viêm cầu thận hoặc sưng phù. Ăn bí đao thường xuyên giúp giảm áp lực cho cả tim và thận, đặc biệt tốt cho người béo phì, cao huyết áp. Mỗi ngày một bát canh bí đao hầm nhẹ là đủ để “thận thở phào”.

4. Đậu đen

Loại hạt nhỏ này chứa nhiều anthocyanin, isoflavone, vitamin và khoáng chất, những chất có khả năng chống oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ. Đậu đen còn giúp ổn định nội tiết, bổ máu, bổ khí, đặc biệt phù hợp với phụ nữ mắc bệnh thận mạn. Protein trong đậu đen là protein thực vật, nhẹ nhàng hơn với thận so với đạm động vật. Có thể dùng nấu cháo, hầm với gạo lứt hoặc nấu nước uống hằng ngày.

Bảo vệ thận không chỉ là chuyện ăn uống

Chỉ ăn thôi chưa đủ. Muốn thận khỏe, phải kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, ngủ đủ giấc, uống đủ nước (1,5-2 lít mỗi ngày) và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc. Số liệu cho thấy, 40% bệnh thận mạn bắt nguồn từ tiểu đường, 20% do cao huyết áp. Nếu không kiểm soát hai căn bệnh này, mọi nỗ lực “bổ thận” đều vô ích.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh đừng tin vào những quảng cáo “thuốc bổ thận”, “viên uống tăng cường sinh lực”. Nhiều loại chứa kim loại nặng, steroid hoặc hormone, khiến cơ thể hưng phấn giả tạo nhưng thực ra là đang “vắt kiệt” tuyến thượng thận.

