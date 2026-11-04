4 thói quen ăn nước mắm nhiều người Việt mắc phải, cần bỏ ngay để bảo vệ tim, thận

Việc sử dụng nước mắm không đúng cách có thể khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch.

Đáng chú ý, không ít người duy trì những thói quen này mỗi ngày mà không nhận ra lượng muối mình tiêu thụ đang vượt mức cần thiết.

Ăn món nào cũng phải có bát nước mắm chấm kèm

Đây là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình. Dù thức ăn đã được nêm nếm đầy đủ, nhiều người vẫn muốn có thêm một bát nước mắm trên bàn ăn để chấm rau, thịt, cá hoặc rưới lên cơm.

Thói quen này khiến lượng natri nạp vào cơ thể tăng lên, đặc biệt khi nước mắm được sử dụng đồng thời với muối, bột canh và các gia vị khác trong quá trình chế biến.

Điều đáng nói là nhiều người không cảm nhận được mình đang ăn quá mặn bởi đã quen với khẩu vị đậm đà trong thời gian dài.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, nên tập thói quen nếm thức ăn trước khi sử dụng thêm nước chấm. Nếu món ăn đã đủ vị, không nhất thiết phải dùng thêm nước mắm.

Chấm ngập thức ăn trong bát nước mắm

Không ít người có thói quen chấm ngập miếng thịt, cá hoặc rau vào bát nước mắm, thậm chí chấm nhiều lần để tăng hương vị.

Tuy nhiên, ăn mặn kéo dài có thể làm tăng huyết áp. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch.

Thay vì chấm ngập thức ăn, mỗi người nên tập thói quen chấm nhẹ một lượng vừa đủ. Có thể pha nước mắm với chanh, tỏi, ớt và một chút nước để tạo vị hài hòa, đồng thời kiểm soát lượng nước mắm sử dụng.

Vừa nấu ăn vừa nêm nước mắm nhiều lần

Một sai lầm khác là liên tục thêm nước mắm trong quá trình nấu vì sợ món ăn chưa đủ đậm đà.

Thực tế, nhiều món ăn đã chứa natri từ những nguyên liệu và gia vị khác như muối, hạt nêm, bột canh, nước tương hoặc thực phẩm chế biến sẵn.

Việc sử dụng đồng thời nhiều loại gia vị mặn khiến tổng lượng natri trong khẩu phần tăng lên đáng kể.

Để hạn chế tình trạng này, nên cân đối lượng gia vị ngay từ đầu, nếm thức ăn trước khi bổ sung thêm và ưu tiên các gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, tiêu, chanh, rau thơm để tăng hương vị.

Cho trẻ nhỏ ăn nước mắm theo khẩu vị của người lớn

Đây là thói quen cần thay đổi trong nhiều gia đình. Một số cha mẹ thường nêm thức ăn cho trẻ giống khẩu vị của người lớn, thậm chí cho con sử dụng chung nước chấm trong bữa cơm.

Trong khi đó, nhu cầu natri của trẻ em thấp hơn người trưởng thành và cần được điều chỉnh theo độ tuổi, nhu cầu năng lượng.

Việc thường xuyên cho trẻ ăn thức ăn quá mặn có thể hình thành thói quen ưa thích vị đậm đà từ sớm. Khi lớn lên, trẻ có thể khó thích nghi với chế độ ăn nhạt hơn.

Cha mẹ nên hạn chế nêm nhiều gia vị mặn vào thức ăn của trẻ, không tạo thói quen chấm nước mắm trong mọi bữa ăn và lựa chọn cách chế biến phù hợp với lứa tuổi.

Ăn nước mắm thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Đây là tổng lượng muối và natri từ tất cả thực phẩm, gia vị tiêu thụ trong ngày, không phải chỉ riêng muối ăn.

Để giảm lượng muối trong khẩu phần, mỗi người nên giảm dần lượng nước mắm, muối và gia vị khi nấu ăn; hạn chế đặt sẵn các loại nước chấm trên bàn; ưu tiên thực phẩm tươi và đọc kỹ hàm lượng natri trên nhãn sản phẩm.

Đặc biệt, người mắc tăng huyết áp, bệnh thận và bệnh tim mạch cần chú ý kiểm soát lượng natri theo hướng dẫn của bác sĩ.