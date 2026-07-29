4 thế hệ, hơn 20 người sống chung trên mảnh đất 3.000m2 ở Hà Nội: Người phụ nữ "cầm cân nảy mực" khiến cả 4 nàng dâu nể phục

Câu chuyện của đại gia đình được con dâu út trong gia đình kể lại.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều gia đình trẻ lựa chọn ra ở riêng để tránh va chạm, câu chuyện của một đại gia đình ở ngoại thành Hà Nội lại khiến nhiều người xúc động.

Đại gia đình 4 thế hệ, hơn 20 nhân khẩu cùng sống chung trên mảnh đất rộng 3.000m2 ở ngoại thành Hà Nội

Trên kênh "Nhà hoa có nắng" , người con dâu út đã kể về cuộc sống của đại gia đình - nơi bốn anh em trai, bốn chị em dâu, tổng cộng hơn 20 thành viên thuộc 4 thế hệ vẫn chung sống hòa thuận trên mảnh đất rộng gần 3.000 m2 do bố mẹ để lại.

Người con dâu mở đầu câu chuyện: "Nhà đông anh em mà ở gần nhau thì kiểu gì cũng có chuyện. Đấy là nhà ai chứ? Nhà mình đây, 4 ông con trai, 4 cô con dâu, tổng cộng trên dưới 20 nhân khẩu, sống trên mảnh đất của các cụ để lại gần 3.000 m² mà không hàng rào cũng chẳng có ngăn cách. Có bác nào cùng sống cảnh tập thể mà vẫn giữ được sự êm ấm này không? Hay chỉ mỗi nhà mình là của hiếm?".

Vừa nói cô vừa chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình với đủ 4 thế hệ cùng ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau. Hôm ấy, anh chị ba nổi hứng rủ cả nhà làm một bữa tiệc nướng vì các cháu đang nghỉ hè.

"Bữa cơm mà có đủ cả bốn thế hệ từ cụ đến các cháu chắc chỉ có ở quê mới được vậy. Ở thành phố muốn đông đủ thế này có lẽ phải chờ đến Tết" - cô chia sẻ.

Mẹ chồng - người phụ nữ giữ lửa cho cả đại gia đình 4 thế hệ

Hình ảnh ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến người xem tò mò hơn cả là bí quyết gì giúp một đại gia đình đông người có thể sống gần nhau mà vẫn giữ được sự hòa thuận suốt nhiều năm.

Theo người con dâu, câu trả lời nằm ở người mẹ chồng - người giữ lửa cho cả đại gia đình: "Nhiều người hỏi bí quyết ở chung mà không va chạm là gì? Thú thật, chín phần công lao là nhờ mẹ chồng quốc dân của nhà mình đấy. Mẹ là người giữ lửa, là cái gốc để cả gia đình cùng hướng về".

Cô cũng chia sẻ rằng nhiều người trẻ ngày nay sợ sống chung vì lo mất tự do, sợ mâu thuẫn. Nhưng theo cô, nề nếp và truyền thống không phải là xiềng xích mà là điểm tựa để mỗi người biết nghĩ cho nhau nhiều hơn.

"Quan trọng nhất vẫn là cách mình nhìn nhận về nhau. Bớt cái tôi đi một chút, thêm sự bao dung vào một chút thì tự khắc mọi thứ sẽ nhẹ nhàng".

Sự thật phía sau những bữa cơm đủ 4 thế hệ quây quần

Khi câu chuyện về đại gia đình 4 thế hệ ở chung với nhau được chia sẻ, rất nhiều người ngưỡng mộ và để lại lời chúc phúc. Có người bình luận rằng: "Nhà nào có phước lắm mới được như vậy".

Thế nhưng cũng không ít ý kiến hoài nghi:

"Ở chung phức tạp lắm, chỉ có suốt ngày cãi nhau thôi".

"Có tiền thì tách ra ở riêng luôn, càng gần càng lắm chuyện".

Trước những bình luận ấy, người con dâu không né tránh mà lựa chọn kể tiếp câu chuyện phía sau bức tranh của đại gia đình. "Thật ra có người không tin hay suy nghĩ như thế cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu mình không được làm con dâu của mẹ chồng mình thì có lẽ mình cũng sẽ nghĩ như vậy".

Cô thừa nhận những gì mọi người nhìn thấy chỉ là một bữa tiệc vui vẻ, còn phía sau đó là rất nhiều biến cố mà cả gia đình đã cùng nhau vượt qua.

Anh cả gần 50 tuổi nhưng cuộc đời nhiều lận đận. Thời gian đi làm có thu nhập cộng lại có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, chưa bao giờ anh đánh mất vai trò của người anh trưởng. Ngày bố ốm nặng, anh không có tiền nhưng lặng lẽ nhận phần thức đêm chăm bố nhiều nhất để các em có thời gian nghỉ ngơi.

Khi chồng của cô gặp biến cố, anh trai cả chỉ nói một câu: "Nếu anh chịu khổ thay được cho chú ấy thì anh sẵn sàng".

Anh thứ 2 của chồng cô cũng từng trải qua cú sốc lớn. Năm 2011, chỉ hai tuần sau đám cưới của vợ chồng cô, anh bị vỡ nợ hàng chục tỷ. Cả gia đình phải dắt díu nhau đi ở trọ. Vợ chồng cô khi ấy đã quyết định hủy chuyến trăng mật vì thương hoàn cảnh của gia đình anh hai.

Hơn 10 năm sau, hai vợ chồng anh thứ hai mới gây dựng lại được cuộc sống, vay mượn để xây nhà. Thế nhưng chỉ mới ở được chưa đầy 3 năm thì căn nhà lại nằm trong diện dự kiến giải phóng mặt bằng của dự án ven sông Hồng.

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, mỗi khi bố mẹ hay các em cần, anh hai vẫn luôn có mặt. "Chồng mình đi mổ tay, anh hai là người vào thăm và đưa cơm cho chồng mình. Mẹ chồng mình ốm, anh cũng là người tắm gội cho mẹ. Khi chồng em xảy ra biến cố, anh cũng là người chạy ngược chạy xuôi để lo cho em trai" - cô tâm sự.

Rồi đến người anh thứ ba trong gia đình cũng từng mất hơn chục tỷ. Biến cố ấy khiến cả đại gia đình lao đao, có lúc hiểu lầm, mất ăn mất ngủ.

"Những sóng gió ấy quét qua làm cả đại gia đình trao đảo, lục đục. Có thể nói, lúc đó là biến cố lớn nhất tác động đến tình cảm của 4 anh em trong gia đình. Đến giờ, chồng mình vẫn còn tự trách bản thân vì đã không giúp gì được cho các anh, lúc đó lại làm cho anh hiểu lầm".

Những vết xước làm nên mái ấm của đại gia đình

Có người còn bảo: "Nhà phải có điều kiện thì may ra anh em mới hòa thuận vui vẻ, không tranh chấp gì". Nhưng khi biết được câu chuyện mà cô con dâu út chia sẻ, thì 4 anh em trong nhà kinh tế đều bấp bênh, gặp nhiều biến cố chứ không hề suôn sẻ hay có điều kiện như nhiều người vẫn tưởng.

Nhưng cô cho rằng chính những biến cố ấy mới giúp mọi người hiểu được giá trị của tình thân. "Gia đình mình không hề đẹp như một bức tranh. Nhưng chính những vết xước, những biến cố ấy lại khiến tình cảm gia đình trở nên đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào khác".

Và điều quan trọng nhất là sau mỗi sóng gió, mọi người đều chọn ngồi lại với nhau thay vì quay lưng ghen ghét đố kị nhau.

"Tiền bạc là thứ để dùng, còn gia đình mới là thứ để sống. Chúng mình vẫn ngồi chung mâm, vẫn quây quần bên nhau. Bởi vì sau tất cả, chúng mình chọn cách đùm bọc thay vì quay lưng".

Nguồn: Nhà Hoa có nắng