4 tháng ròng rã uống thứ này mỗi sáng, người phụ nữ khiến bác sĩ giật mình khi đo huyết áp

Chỉ nhờ duy trì thói quen nhỏ này mỗi sáng khi bụng rỗng, người phụ nữ 50 tuổi đã đảo ngược chỉ số huyết áp cao một cách ngoạn mục khiến bác sĩ bất ngờ.

Bà Lý (50 tuổi, sống tại Thiên Tân, Trung Quốc) vốn nổi tiếng là người có nền tảng thể lực rất tốt từ thời trẻ. Bà hiếm khi đau ốm vặt, thậm chí có thể gánh vác các công việc tay chân nặng nhọc không thua kém gì đàn ông.

Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe miễn phí tại địa phương vào 4 tháng trước, bà Lý vô cùng bất ngờ khi bác sĩ thông báo chỉ số huyết áp của bà đang cao hơn mức bình thường. Mặc dù chưa chạm ngưỡng bệnh lý cao huyết áp mạn tính, nhưng ở độ tuổi 50, bác sĩ cảnh báo nếu bà không kiểm soát ngay từ bây giờ, nguy cơ tiến triển cao huyết áp rồi đối mặt với biến chứng tim mạch, đột qụy rất đáng lo. Bà Lý bắt đầu "đứng ngồi không yên".

Người phụ nữ phát hiện chỉ số huyết áp hơi cao khi đi khám (Ảnh minh họa)

Vốn có lối sống lành mạnh, đi ngủ sớm và chăm vận động, nên sau khi lắng nghe lời khuyên của bác sĩ, bà Lý quyết định tập trung điều chỉnh nốt thói quen ăn uống.

Sự thay đổi lớn nhất và được bà thực hiện kỷ luật nhất chính là: Mỗi sáng ngay sau khi thức dậy, bà sẽ uống liền một ly nước ấm nhẹ khi bụng còn hoàn toàn rỗng, bất kể thời tiết nắng mưa hay công việc bận rộn ra sao.

Bốn tháng ròng rã trôi qua, bà Lý quay trở lại bệnh viện để tái khám. Khi nhìn vào bảng kết quả đo huyết áp mới nhất, chính vị bác sĩ trực tiếp khám cho bà cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ rệt:

- Huyết áp tâm thu (chỉ số trên): Giảm từ 136 mmHg xuống còn 123 mmHg.

- Huyết áp tâm trương (chỉ số dưới): Giảm từ 86 mmHg xuống còn 82 mmHg.

Từ một người mấp mé ngưỡng tiền cao huyết áp, các chỉ số của bà Lý đã trở về mức vô cùng lý tưởng của một người khỏe mạnh (mức chuẩn nhất ở người trưởng thành là khoảng 120/80 mmHg). Cầm kết quả trên tay, bà Lý vô cùng vui mừng và quyết tâm duy trì thói quen nhỏ này suốt đời.

Vì sao một ly nước ấm buổi sáng lại có "quyền năng" kiểm soát huyết áp?

Uống nước vào buổi sáng nghe qua tưởng chừng là thói quen quá đỗi bình thường, nhưng tác động của nó lên hệ tuần hoàn lại cực kỳ mạnh mẽ. Theo Bác sĩ Trần Hoàng (Trung Quốc), việc bổ sung nước ngay sau khi thức dậy giúp cơ thể nhanh chóng điều hòa tuần hoàn máu và đưa độ nhớt của máu về mức ổn định.

Giải thích kỹ hơn về cơ chế này, ông nói: "Sau một đêm dài ngủ từ 7 đến 8 tiếng, cơ thể chúng ta trải qua quá trình mất nước qua hơi thở và tuyến mồ hôi. Trạng thái mất nước nhẹ vào buổi sáng khiến máu bị đặc lại, tạo áp lực lớn lên thành mạch và đẩy huyết áp tăng cao. Việc nạp ngay một ly nước ấm nhẹ khi bụng rỗng sẽ lập tức bù đắp lượng chất lỏng đã mất, làm loãng máu tự nhiên, giúp mạch máu co giãn tốt hơn và máu lưu thông trơn tru đi khắp cơ thể".

Uống một ly nước ấm nhẹ buổi sáng không chỉ tốt cho tim mạch mà còn mang nhiều lợi ích khác (Ảnh minh họa)

Hiệu quả của thói quen này cũng đã được chứng minh qua các công trình y khoa thực nghiệm. Tiêu biểu là nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn công bố đầu năm 2024 trên tạp chí Frontiers in Public Health, theo dõi thói quen uống nước của hàng nghìn người trưởng thành. Kết quả chỉ ra rằng, những người duy trì thói quen uống đủ từ 6 đến 8 cốc nước lọc mỗi ngày (tương đương 1,5 đến 2 lít nước) có nguy cơ mắc cao huyết áp thấp hơn rõ rệt so với nhóm uống dưới 1 cốc mỗi ngày. Trong đó, việc khởi đầu ngày mới bằng 1 ly nước ấm ngay khi vừa thức dậy đem lại hiệu quả làm giảm độ nhớt của máu và kích hoạt hệ tuần hoàn cao nhất.

Không chỉ giúp ổn định huyết áp, việc uống một ly nước ấm khi bụng rỗng mỗi sáng còn mang lại hàng loạt lợi ích tuyệt vời cho vóc dáng và nội tạng như:

- Thải độc và bảo vệ thận: Nước giúp pha loãng các chất thải trong màng lọc thận, hỗ trợ thận đào thải độc tố tích tụ qua đêm ra ngoài hiệu quả hơn, ngăn ngừa sỏi thận.

- Tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân: Uống nước ấm vào buổi sáng giúp kích thích hệ tiêu hóa, tăng tốc độ đốt cháy calo của cơ thể lên tới 24 - 30% trong vòng vài giờ sau đó.

- Cải thiện chức năng tiêu hóa: Nước làm mềm thức ăn dư thừa trong đường ruột, kích thích nhu động ruột vận hành trơn tru và đánh bay chứng táo bón mãn tính.

- Làm đẹp da từ bên trong: Bù nước kịp thời giúp tế bào da ngậm nước, duy trì độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và giúp da sáng khỏe tự nhiên.

Uống nước ấm buổi sáng thế nào mới thực sự tốt cho sức khỏe?

Mặc dù uống nước buổi sáng rất bổ dưỡng nhưng nếu thực hiện sai cách, bạn có thể vô tình gây áp lực lên dạ dày và tim mạch.

Bác sĩ Trần Hoàng khuyến cáo bạn nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi uống để tránh nuốt vi khuẩn tích tụ trong khoang miệng qua đêm vào dạ dày. Lượng nước lý tưởng nhất cho mỗi lần uống là khoảng 200 - 300ml nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ ấm vừa phải từ 35 - 40 độ C, tuyệt đối không uống nước đá lạnh gây co thắt đường ruột hay nước quá nóng trên 65 độ C làm tổn thương niêm mạc thực quản.

Không nên uống nước quá nóng hay nước lạnh vào buổi sáng khi bụng rỗng (Ảnh minh họa)

Khi uống, bạn hãy ngồi thả lỏng và nuốt từ tốn từng ngụm nhỏ trong khoảng 5 - 10 phút thay vì ừng ực uống cạn một hơi, giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn và tránh tình trạng hạ natri máu hay quá tải cho thận.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Sohu