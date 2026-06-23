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4 sai lầm khi thuê nhà, tưởng tiết kiệm mà lại tốn gấp đôi

Ngọc Linh
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Thuê nhà giá rẻ chưa chắc đã thật sự rẻ đâu!

Nhắc đến việc thuê nhà, một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là giá thuê hàng tháng. Căn nhà thuê với giá 5 triệu chắc chắn sẽ rẻ hơn căn nhà thuê với giá 4 triệu?

Câu trả lời thực tế lại không đơn giản như vậy. Bởi tiền thuê hàng tháng chỉ là một trong số nhiều yếu tố tác động đến chi phí nhà ở nói riêng, và tổng chi phí cố định nói chung. Thế nên mới có chuyện không ít người vì muốn tiết kiệm nên thuê nhà giá rẻ, nhưng càng ở càng thấy tốn chứ chẳng tiết kiệm hơn chỗ nào.

1. Chọn nhà giá rẻ nhưng quá xa nơi làm việc

Sai lầm phổ biến nhất là ưu tiên mức giá thuê thấp mà bỏ qua yếu tố vị trí. Những căn nhà ở xa trung tâm hoặc xa chỗ làm thường có giá rẻ hơn, nhưng chi phí di chuyển lại tăng lên rõ rệt.

4 sai lầm khi thuê nhà, tưởng tiết kiệm mà lại tốn gấp đôi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiền xăng xe, hoặc gọi xe công nghệ mỗi ngày có thể cộng dồn thành một khoản đáng kể mỗi tháng. Chưa kể thời gian di chuyển dài còn làm giảm năng suất làm việc, tăng cảm giác căng thẳng mệt mỏi, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Khi tính tổng chi phí, nhiều trường hợp nhà rẻ lại trở thành lựa chọn đắt hơn.

2. Bỏ qua giá dịch vụ, giá điện, nước, internet,...

Nhiều người chỉ nhìn vào tiền thuê hàng tháng mà quên mất các khoản đi kèm như điện, nước, internet, phí quản lý, giữ xe hoặc phí vệ sinh chung.

Một căn phòng giá rẻ nhưng điện - nước tính giá cao, hoặc không có đồng hồ riêng, có thể khiến chi phí thực tế đội lên đáng kể. Ngoài ra, những khu trọ không minh bạch trong tính phí dễ dẫn đến tình trạng phát sinh ngoài dự kiến. Nếu không tính trước, tổng chi phí thuê nhà có thể cao hơn nhiều so với con số ban đầu tưởng như “hời”.

3. Chọn nhà cũ, không đảm bảo không gian sinh hoạt

Một số người chấp nhận ở những căn nhà cũ, ẩm thấp hoặc thiếu tiện nghi để giảm chi phí ban đầu. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn dễ gây tốn kém về lâu dài.

Nhà cũ thường kéo theo hàng loạt chi phí sửa chữa như thay bóng đèn, sửa vòi nước, xử lý thấm dột hoặc mua thêm đồ dùng thay thế. Không chỉ vậy, môi trường sống không được như ý cũng ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe và hiệu suất làm việc. Khoản tiền tiết kiệm được bạn đầu có thể sẽ bị bào mòn bởi các chi phí phát sinh.

4. Không tính đến chi phí “cơ hội” của không gian sống

Sai lầm ít được chú ý nhất là xem nhẹ tác động của không gian sống đến công việc, hiệu suất cá nhân cũng như chất lượng cuộc sống. Một căn phòng chật chội, thiếu ánh sáng hoặc ồn ào có thể khiến khả năng tập trung giảm sút.

4 sai lầm khi thuê nhà, tưởng tiết kiệm mà lại tốn gấp đôi- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Điều này đặc biệt quan trọng với người làm việc từ xa hoặc học tập tại nhà. Khi hiệu suất giảm, thời gian hoàn thành công việc kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến thu nhập. Trong dài hạn, việc chọn một nơi ở quá rẻ nhưng không phù hợp có thể tạo ra “chi phí cơ hội” lớn hơn nhiều so với số tiền tiết kiệm được.

Thế nên, thuê nhà không chỉ là bài toán về giá tiền hàng tháng, mà còn là tổng hòa của chi phí di chuyển, sinh hoạt, sức khỏe, hiệu suất công việc cũng như chất lượng cuộc sống. Những lựa chọn tưởng như tiết kiệm ban đầu đôi khi lại khiến tổng chi phí tăng lên gấp đôi theo thời gian. Một quyết định thuê nhà hợp lý thường không nằm ở mức giá thấp nhất, mà ở khả năng cân bằng giữa chi phí hiện tại và giá trị lâu dài mang lại.

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