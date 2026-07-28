4 lý do vì sao nên trồng một cây lựu trước cửa nhà

Với những bông hoa và quả chín đỏ rực, lúc lỉu trên cành, một cây lựu ở trước cửa nhà không chỉ đơn thuần là một loại cây để trang trí.

Cây lựu trồng trước cửa nhà (Ảnh: Van den Berk Nurseries).

Cây lựu còn được gọi là thạch lựu, an thạch lựu, đan nhược, bạch lựu. Cây có tên khoa học là Punica granatum L . Đây là cây nhỏ, thường cao khoảng 2-3m, có hoa đỏ hoặc trắng, quả hình cầu với nhiều hạt mọng nước.

Theo thông tin từ trang web của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, lựu được trồng với ba mục đích phổ biến là làm cảnh, lấy quả và làm thuốc. Bên cạnh đó, loài cây này còn mang nhiều lớp ý nghĩa trong văn hóa và phong thủy Á Đông.

Làm cây cảnh, tạo điểm nhấn trước cửa nhà

Lựu có thân nhỏ, cành mảnh, tán lá gọn và hoa nở rực rỡ vào mùa hè. Khi quả chín, lớp vỏ chuyển sang màu vàng pha đỏ, nổi bật giữa tán lá xanh.

Nhờ vẻ ngoài bắt mắt, cây có thể được trồng trực tiếp xuống đất hoặc tạo dáng bonsai trong chậu. Một cây lựu đặt trước cửa, bên hiên hay góc sân vừa tạo mảng xanh, vừa giúp không gian sống có thêm màu sắc.

Lựu là cây ưa sáng. Nếu bị che bóng, cây có thể ra nhiều hoa nhưng khó đậu quả. Vì vậy, vị trí trước nhà có nhiều nắng thường phù hợp hơn những nơi kín và thiếu sáng.

Cung cấp trái cây sạch cho gia đình

Quả lựu (Ảnh: Gardener's Path).

Quả lựu có nhiều hạt màu hồng, bên ngoài là lớp cơm mọng nước có thể ăn trực tiếp. Trồng một cây tại nhà giúp gia đình chủ động chăm sóc và thu hoạch quả khi chín.

Lựu thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm, có thể sống trên nhiều loại đất và tương đối chịu hạn. Cây ít sâu bệnh nhưng không chịu được tình trạng ngập úng kéo dài.

Nếu được trồng ở nơi đủ nắng, đất màu mỡ và thoát nước tốt, cây có thể vừa tạo bóng xanh vừa cho quả sử dụng trong gia đình. Sau mỗi vụ thu hoạch, nên cắt tỉa cành và bổ sung phân hữu cơ để cây tiếp tục sinh trưởng.

Nhiều bộ phận của cây lựu được sử dụng làm thuốc

Theo báo Sức khỏe và Đời sống , quả, vỏ quả, vỏ rễ, hoa và lá lựu đều được sử dụng trong y học cổ truyền, trong đó phổ biến nhất là quả và vỏ quả.

Quả lựu có vị chua ngọt, được dùng với mục đích sinh tân, giải khát. Vỏ quả chứa tannin và được sử dụng trong một số bài thuốc cổ truyền liên quan đến tiêu hóa, tiêu chảy và giun sán. Hoa lựu cũng xuất hiện trong những bài thuốc cầm máu hoặc dùng ngoài da.

Tuy nhiên, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lưu ý vỏ thân và vỏ rễ lựu chứa các alcaloid có độc tính. Một số hoạt chất có thể gây chóng mặt, buồn nôn, yếu cơ, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp nếu sử dụng không đúng cách.

Vì vậy, người dân không nên tự dùng vỏ rễ, vỏ thân hoặc các bài thuốc từ cây lựu để chữa bệnh. Phụ nữ mang thai và trẻ em càng cần thận trọng, chỉ sử dụng dược liệu khi có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp

Cây lựu (Ảnh: Plant Me Green).

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc , một quả lựu chứa hàng trăm hạt nên từ lâu được xem là biểu tượng của “đa tử đa phúc”, gia đình đông vui, con cháu đề huề và cuộc sống sung túc.

Hoa lựu đỏ rực còn tượng trưng cho niềm vui, hỷ sự, sức sống và tài lộc. Trong văn hóa Á Đông, từ “lựu” đồng âm với “lưu”, mang hàm ý giữ lại phúc khí, tiền tài và hạnh phúc trong nhà.

Cây thường được trồng trước nhà, gần cổng chính hoặc ở bên trái sân, còn gọi là phía Thanh Long, nhằm thu hút năng lượng tích cực. Hướng Nam và Đông Nam cũng được cho là phù hợp với cây lựu.

Lưu ý khi trồng cây lựu trong nhà - Chọn vị trí có nhiều ánh sáng vì lựu là cây ưa nắng; nơi quá râm có thể khiến cây ra hoa nhưng khó đậu quả. - Trồng trên đất màu mỡ, tơi xốp và thoát nước tốt; tránh để cây bị ngập úng kéo dài. - Không đặt cây chắn ngay cửa chính hoặc lối đi, nên trồng lệch sang một bên để vừa tạo cảnh quan vừa thuận tiện sinh hoạt. - Nếu trồng trong chậu, cần chọn chậu đủ lớn, có lỗ thoát nước và đặt ở hiên hoặc ban công thông thoáng. - Sau mỗi vụ quả, nên cắt tỉa cành và bổ sung phân hữu cơ để cây tiếp tục ra hoa, kết trái. - Không tự ý dùng vỏ thân, vỏ rễ hoặc các bộ phận của cây làm thuốc vì một số thành phần có độc tính; việc sử dụng cần có hướng dẫn chuyên môn.

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