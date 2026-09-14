4 lý do vì sao gia đình nào cũng nên trồng 1 bụi cây lá lốt trong nhà

Không cần một khu vườn rộng, chỉ với chiếc chậu hoặc thùng xốp, gia đình đã có thể trồng một bụi cây lá lốt vừa làm rau, vừa tiện sử dụng khi cần.

Lá lốt là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, thường được dùng làm rau gia vị, nấu canh hoặc chế biến nhiều món ăn. Đây là cây thân thảo thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae), ưa những nơi đất ẩm và có thể phát triển khá thuận lợi trong điều kiện trồng tại nhà.

Không chỉ dễ chăm sóc, lá lốt còn có khả năng tái sinh và nhân giống nhanh. Dưới đây là 4 lý do một gia đình có thể cân nhắc dành một góc nhỏ để trồng loại cây này.

1. Cây lá lốt dễ trồng và ít tốn công chăm sóc

Cây lá lốt dễ trồng (Ảnh minh họa)

Một ưu điểm lớn của lá lốt là không đòi hỏi diện tích rộng. Cây có thể trồng trong chậu, khay, thùng xốp, bao xi măng hoặc trực tiếp ngoài vườn. Nếu sử dụng chậu hay thùng, chỉ cần chú ý tạo lỗ thoát nước.

Lá lốt có thể phát triển trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp hơn với đất nhiều mùn, giàu dinh dưỡng và giữ được độ ẩm. Khi trồng tại nhà, có thể bổ sung phân hữu cơ, phân trùn quế hoặc phân bò hoai mục.

Khâu chăm sóc cũng không quá phức tạp. Quan trọng nhất là giữ đất đủ ẩm, làm sạch cỏ và kiểm tra ốc sên - một trong những loài thường gây hại cho lá lốt. Khi các ngọn non phát triển dài, gia đình có thể để cây bò lan tự nhiên hoặc dựng cọc cho cây leo nếu diện tích hạn chế.

2. Có sẵn rau sạch để dùng ngay cho bữa ăn

Trồng một bụi lá lốt tại nhà đồng nghĩa mỗi khi cần nấu ăn, gia đình có thể hái trực tiếp thay vì phải đi mua một bó lớn rồi dùng không hết.

Lá lốt có thể dùng như rau gia vị, ăn kèm hoặc chế biến thành nhiều món quen thuộc. Báo Sức khỏe và Đời sống cũng giới thiệu một số món kết hợp lá lốt trong chế độ ăn như cháo lá lốt hay các món sử dụng lá lốt cùng nguyên liệu khác.

Nếu được trồng bằng cành và chăm sóc phù hợp, cây có thể bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng một tháng. Khi hái, có thể chỉ lấy từng lá tùy nhu cầu hoặc cắt một đoạn thân nhưng nên chừa khoảng 10-15 cm để cây tiếp tục tái sinh. Không nên hái các búp và lá còn quá non.

3. Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe gia đình

Chả lá lốt (Ảnh minh họa)

Lá lốt không chỉ là rau ăn mà còn được sử dụng trong y học cổ truyền. Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết lá lốt có vị cay, tính ấm; theo Đông y được dùng với mục đích ôn trung, tán hàn, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau.

Thành phần của lá còn có tinh dầu, alcaloid và flavonoid. Một số thành phần này được ghi nhận có hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau.

Tuy nhiên, có cây lá lốt trong nhà không có nghĩa có thể tùy tiện dùng để tự chữa bệnh. Báo Sức khỏe và Đời sống lưu ý lá lốt cần được sử dụng đúng lượng. Việc dùng quá nhiều hoặc kéo dài có thể gây những tác dụng không mong muốn. Những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt cũng cần thận trọng khi dùng lá lốt như một vị thuốc.

4. Cây "hút" tài lộc

Không chỉ được trồng để lấy lá, lá lốt còn được một số gia đình lựa chọn như một loại cây xanh trang trí trong nhà.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, lá lốt có tán lá xanh đậm, mọc dày và lan nhanh nên thường được liên tưởng tới sự sinh sôi, sung túc và sức sống bền bỉ. Một bụi lá lốt xanh tốt vì thế được cho là mang lại cảm giác ấm cúng, cân bằng và nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống.

Tuy nhiên, những ý nghĩa như thu hút tài lộc, bình an hay cân bằng năng lượng chủ yếu thuộc về quan niệm phong thủy và mang tính tham khảo. Giá trị thiết thực nhất của cây vẫn nằm ở việc dễ trồng, dễ thu hoạch và có thể sử dụng thường xuyên trong đời sống gia đình.

Nguồn: Tổng hợ