HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 lý do người nhà giàu thường trồng lộc vừng trong nhà

Minh Khang (t/h)
|

Trong thú chơi cây cảnh, lộc vừng là một trong những loại cây được nhiều gia đình có sân vườn rộng, biệt thự hoặc không gian sống lớn lựa chọn.

Dưới đây là 4 lý do khiến lộc vừng được nhiều người yêu thích.

Cái tên gợi liên tưởng đến tài lộc, may mắn

Ngay từ tên gọi, lộc vừng đã tạo thiện cảm với những người quan tâm đến phong thủy. Chữ "lộc" thường được liên tưởng đến tài lộc, may mắn, còn "vừng" gợi đến sự sinh sôi, phát triển.

Bởi vậy, trong quan niệm dân gian, trồng lộc vừng trước nhà hoặc trong khuôn viên được xem là một cách gửi gắm mong muốn về cuộc sống sung túc, công việc thuận lợi, gia đình có thêm nhiều may mắn.

Đây là quan niệm văn hóa, không phải bằng chứng khoa học cho thấy cây có khả năng mang lại tiền bạc. Tuy nhiên, chính ý nghĩa biểu tượng này khiến lộc vừng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người chơi cây.

- Ảnh 1.

Lộc vừng.

Hoa đỏ rực, buông thành từng chùm rất đẹp

Điểm khiến lộc vừng dễ gây ấn tượng chính là mùa hoa. Những chùm hoa nhỏ màu đỏ hoặc hồng đỏ thường mọc thành chuỗi dài, buông xuống từ cành, tạo nên vẻ mềm mại và nổi bật.

Khi cây trưởng thành, tán rộng và hoa nở đồng loạt, toàn bộ cây có thể trở thành điểm nhấn đặc biệt cho sân vườn.

Với những ngôi nhà có kiến trúc lớn, một cây lộc vừng cổ thụ được tạo dáng đẹp không chỉ có giá trị cây cảnh mà còn góp phần tạo nên diện mạo sang trọng cho không gian.

Cây càng lâu năm càng có vẻ đẹp riêng

Một lý do khác khiến lộc vừng được giới chơi cây yêu thích là khả năng tạo nên vẻ đẹp cổ kính theo thời gian.

Những cây lâu năm thường có thân lớn, gốc khỏe, bộ rễ và cành phát triển tự nhiên. Người chơi cây có thể tạo dáng, cắt tỉa để làm nổi bật phần thân, tán và thế cây.

Không phải cứ cây càng lớn là càng có giá trị, bởi giá trị của cây cảnh còn phụ thuộc vào tuổi, dáng thế, bộ rễ, thân cây, tình trạng sinh trưởng và thị hiếu của người chơi. Tuy nhiên, một cây lộc vừng có dáng đẹp, thân già và tán cân đối thường tạo được sức hút rất riêng.

Một cây nhưng mang lại nhiều giá trị cho không gian sống

Không giống những món đồ trang trí chỉ có giá trị thẩm mỹ, cây xanh còn giúp tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Lộc vừng có tán rộng khi trưởng thành, phù hợp với những khuôn viên có diện tích tương đối lớn. Một cây được chăm sóc tốt có thể tạo bóng mát, làm mềm những đường nét cứng của kiến trúc và giúp sân vườn trở nên sinh động hơn.

Đặc biệt, với những gia đình có không gian rộng, việc lựa chọn một cây cảnh lâu năm thường được xem như một cách đầu tư cho cảnh quan lâu dài.

Tuy nhiên, khi trồng lộc vừng, gia chủ cũng cần cân nhắc diện tích sân vườn, vị trí trồng và khả năng phát triển của cây. Không nên trồng cây quá sát móng nhà, tường hoặc hệ thống kỹ thuật ngầm.

Nhìn chung, việc nhiều gia đình có điều kiện yêu thích lộc vừng không chỉ xuất phát từ quan niệm "lộc" trong tên gọi. Vẻ đẹp của hoa, dáng cây cổ kính, khả năng tạo điểm nhấn cho sân vườn và những giá trị văn hóa lâu đời mới là những yếu tố khiến loại cây này giữ được vị trí đặc biệt trong thú chơi cây cảnh.

3 thói quen nấu canh sườn cần bỏ ngay
Tags

lộc vừng

trồng lộc vừng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại