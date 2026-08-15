3 thói quen nấu canh sườn cần bỏ ngay

Dưới đây là 3 thói quen khi nấu canh sườn nên điều chỉnh để món ăn vừa ngon miệng, vừa hợp lý hơn về dinh dưỡng.

Cho sườn vào nồi khi nước đang sôi mạnh

Một số người có thói quen đợi nước sôi rồi mới cho sườn vào với suy nghĩ cách này giúp thịt nhanh chín và giữ được vị ngọt. Tuy nhiên, với món canh sườn, đây không phải cách tối ưu nếu muốn có nồi nước dùng trong, thơm.

Khi sườn được cho trực tiếp vào nồi nước đang sôi, các protein hòa tan và tạp chất trên bề mặt thịt nhanh chóng đông tụ, tạo thành nhiều bọt. Nếu không xử lý kỹ, nước canh dễ bị đục và có mùi không hấp dẫn.

Cách đơn giản hơn là cho sườn vào nồi nước lạnh, đun từ từ. Khi nước bắt đầu sôi, phần bọt nổi lên sẽ dễ dàng được vớt bỏ. Một cách khác là chần sườn trước trong nước sôi khoảng vài phút, sau đó vớt ra, rửa lại rồi mới nấu.

Chần sườn không có nghĩa là có thể thay thế việc nấu chín kỹ. Đây chủ yếu là bước giúp làm sạch bề mặt, giảm mùi và giúp nước dùng đẹp mắt hơn.

Canh sườn (ảnh minh họa).

Ninh sườn càng lâu, lửa càng lớn vì nghĩ nước sẽ càng "bổ"

Đây là quan niệm khá phổ biến: xương được ninh càng lâu thì chất dinh dưỡng càng tiết ra nhiều và nước canh càng bổ.

Thực tế, thời gian nấu cần phù hợp với mục đích của món ăn. Đun sôi quá mạnh trong thời gian dài không đồng nghĩa với việc món canh sẽ có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Ngược lại, nước dùng có thể bị đục, thịt sườn dễ bị khô, nát hoặc mất độ ngon.

Đặc biệt, không nên đồng nhất "nước ngọt" với "nhiều chất dinh dưỡng". Vị ngọt của nước dùng chủ yếu phản ánh các chất hòa tan tạo vị trong quá trình nấu, không có nghĩa toàn bộ giá trị dinh dưỡng của phần thịt đã chuyển hết vào nước.

Sau khi nồi canh sôi, nên hạ lửa để duy trì mức sôi nhẹ. Khi sườn đã mềm, cho rau củ vào tùy loại. Phần thịt sườn vẫn là nguồn cung cấp protein đáng kể và nên được ăn thay vì chỉ uống nước rồi bỏ thịt.

Nêm quá nhiều muối, bột nêm để canh "đậm đà"

Canh sườn thường được kết hợp với rau củ như bí xanh, củ cải, cà rốt, su su, khoai tây hoặc các loại rau khác. Những nguyên liệu này đã tạo ra vị ngọt tự nhiên cho món ăn.

Tuy nhiên, một lỗi phổ biến là nêm khá nhiều muối, nước mắm hoặc bột nêm ngay từ đầu vì lo nước canh nhạt. Khi nấu lâu, nước bay hơi và vị mặn càng trở nên rõ hơn. Kết quả là một món canh tưởng thanh nhẹ lại có thể chứa lượng natri cao.

Ăn quá nhiều natri trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với những người cần kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn.

Cách tốt hơn là nêm từng chút một, nếm lại ở cuối quá trình nấu và ưu tiên tận dụng vị ngọt tự nhiên của thịt, rau củ. Không nhất thiết phải làm món canh thật đậm vị; một bát canh vừa miệng sẽ dễ kết hợp với các món ăn khác trong bữa cơm mà không khiến tổng lượng muối tăng quá cao.

Lưu ý để có nồi canh sườn ngon

Một nồi canh sườn ngon cần bắt đầu từ nguyên liệu tươi, sơ chế đúng cách, kiểm soát nhiệt độ và nêm gia vị vừa phải.

Quan trọng hơn, không nên chỉ quan tâm đến việc làm nước canh ngọt mà bỏ qua phần thịt. Một bữa ăn cân đối cần tận dụng cả sườn, rau củ và các món ăn đi kèm, thay vì quan niệm "nước xương mới là phần bổ nhất".

Với món canh sườn, kỹ thuật nấu hợp lý không chỉ giúp nước trong, thịt mềm ngon mà còn góp phần kiểm soát lượng muối và tạo nên một món ăn phù hợp hơn với chế độ dinh dưỡng hằng ngày.