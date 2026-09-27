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4 lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây trầu bà trong nhà

Trà My
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Trầu bà được nhiều gia đình chọn trồng trong nhà vì dễ chăm, nhưng tưới quá nhiều, thiếu sáng hoặc đặt cây sai vị trí vẫn có thể khiến cây gặp vấn đề.

Trầu bà là một trong những cây cảnh quen thuộc trong không gian sống. Cây có lá hình tim, thân dạng dây leo và có khả năng thích nghi với điều kiện trong nhà. Tuy nhiên, “dễ sống” không có nghĩa là gia đình có thể đặt cây ở bất cứ đâu hoặc tưới nước tùy ý.

Nếu trong nhà đang có một chậu trầu bà, 4 điều dưới đây đáng được lưu ý.

    Đừng tưới quá nhiều

Đây là một trong những sai lầm dễ gặp nhất khi chăm trầu bà. Theo trường Đại học Bang North Carolina (Mỹ), giá thể trồng trầu bà cần thoát nước tốt và nên để khô giữa các lần tưới. Tưới quá nhiều có thể dẫn đến thối rễ và làm mép lá chuyển màu đen.

Vì vậy, thay vì tưới theo một lịch cố định, gia đình nên kiểm tra tình trạng đất trước. Nếu lớp đất vẫn còn ẩm, chưa cần bổ sung thêm nước. Chậu cũng nên có lỗ thoát nước để tránh nước bị giữ lại quá lâu quanh rễ.

    Đừng đặt ở nơi quá tối

Trầu bà thường được lựa chọn cho những không gian trong nhà vì có thể thích nghi với điều kiện ánh sáng tương đối thấp. Đại học Minnesota (Mỹ) xếp trầu bà vào nhóm cây có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng thấp.

Tuy nhiên, chịu được ánh sáng yếu không đồng nghĩa với việc cây sẽ phát triển tốt nhất trong một góc tối hoàn toàn. Đại học Bang North Carolina lưu ý rằng khi thiếu sáng, những giống trầu bà có lá nhiều màu có thể bị mất độ loang màu. Nếu được cung cấp đủ ánh sáng và có giá đỡ để leo, cây có thể phát triển những chiếc lá lớn hơn.

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Trầu bà là loại cây cảnh được nhiều gia đình yêu thích

Gia đình có thể đặt cây ở nơi sáng nhưng tránh để ánh nắng trực tiếp quá mạnh chiếu vào lá trong thời gian dài. Nếu muốn chuyển cây từ nơi ít sáng sang vị trí sáng hơn, Đại học Minnesota khuyến nghị thực hiện từ từ, bởi thay đổi đột ngột sang ánh sáng mạnh có thể khiến lá bị cháy.

    Khi dây mọc quá dài, đừng ngại cắt tỉa

Trầu bà là cây dạng dây leo và có thể phát triển thành những thân dài. Nếu gia đình muốn chậu cây giữ được dáng gọn gàng, việc cắt tỉa là hoàn toàn bình thường.

Đại học Bang North Carolina khuyến nghị cắt bớt thân để duy trì dáng cây bụi, thay vì để tất cả các dây tiếp tục kéo dài. Các đoạn thân được cắt cũng có khả năng ra rễ trong nước, vì vậy có thể tận dụng để nhân giống nếu gia đình muốn có thêm cây.

    Nếu nhà có chó, mèo, nên đặt cây ngoài tầm với

Đây là lưu ý đặc biệt quan trọng với những gia đình nuôi thú cưng.

Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Mỹ (ASPCA) xếp trầu bà vàng (Epipremnum aureum) vào nhóm cây độc đối với chó và mèo. Cây chứa các tinh thể calcium oxalate không hòa tan; nếu vật nuôi nhai hoặc ăn phải, các biểu hiện có thể gồm kích ứng miệng, chảy nhiều nước dãi, nôn và khó nuốt.

Vì vậy, nếu chó hoặc mèo trong nhà có thói quen gặm lá, không nên đặt chậu trầu bà ở vị trí chúng dễ tiếp cận. Nếu nghi ngờ thú cưng đã ăn cây, gia đình nên liên hệ bác sĩ thú y để được hướng dẫn.

Trầu bà có thể là một lựa chọn thuận tiện cho không gian trong nhà, nhưng cây dễ chăm không đồng nghĩa với việc càng tưới nhiều càng tốt. Với những gia đình đã có sẵn cây, điều đáng quan tâm là duy trì đất có độ thoát nước tốt, chỉ tưới khi cần, cung cấp ánh sáng phù hợp và cắt tỉa khi dây phát triển quá dài.

Đặc biệt, nếu nhà có chó hoặc mèo, việc đặt cây ngoài tầm với cũng quan trọng không kém chuyện chăm cây xanh tốt.

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Tags

trầu bà

Cây cảnh

thú cưng

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