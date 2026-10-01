4 lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây kim ngân trong nhà

Kim ngân khá dễ chăm nhưng tưới quá nhiều, để đất quá khô hoặc đặt cây dưới nắng trực tiếp vẫn có thể khiến lá vàng, cháy hoặc rụng.

Kim ngân (Pachira aquatica) là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình và văn phòng. Cây có thân dẻo, thường được tạo dáng bằng cách đan hoặc bện các thân cây non với nhau. Khi trồng trong nhà, cây có thể thích nghi với điều kiện ánh sáng gián tiếp.

Nếu trong nhà đang có một chậu kim ngân, 4 điều dưới đây đáng được lưu ý.

Đừng để nước đọng quanh rễ

Theo Đại học Bang North Carolina (Mỹ), kim ngân thích giá thể ẩm nhưng phải thoát nước tốt. Cây không chịu được tình trạng nước đọng - đất quá ướt kéo dài có thể dẫn đến thối rễ. Ngược lại, nếu đất quá khô, cây có thể bị rụng lá.

Vì vậy, gia đình nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới thay vì bổ sung nước theo một lịch cố định. Chậu cũng cần có lỗ thoát nước để nước không bị giữ lại quanh rễ.

Có thể đặt cây ở nơi sáng, nhưng đừng phơi dưới nắng trực tiếp

Kim ngân thích ánh sáng gián tiếp hoặc sự kết hợp giữa nắng và bóng râm. Đại học Bang North Carolina lưu ý rằng ánh nắng trực tiếp có thể khiến lá bị cháy.

Kim ngân thích ánh sáng gián tiếp hoặc sự kết hợp giữa nắng và bóng râm. (Ảnh: Scott Zona)

Vì vậy, vị trí phù hợp trong nhà có thể là nơi có ánh sáng tự nhiên nhưng được lọc qua rèm hoặc không bị nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Nếu đang đặt cây ở bậu cửa có nắng gắt, gia đình nên quan sát lá để phát hiện sớm những vùng cháy hoặc chuyển màu.

Nếu lá vàng hoặc rụng, đừng chỉ nghĩ cây thiếu nước

Đây là một dấu hiệu khá đáng chú ý ở kim ngân. Theo Đại học Bang North Carolina, lá có thể rụng khi đất quá khô, trong khi lá vàng có thể xuất hiện khi độ ẩm không khí quá thấp hoặc đất thiếu chất dinh dưỡng.

Vì vậy, khi cây có lá vàng hoặc rụng lá, gia đình không nên lập tức tưới thêm nước. Hãy kiểm tra cả độ ẩm của đất và điều kiện không khí quanh cây để tìm nguyên nhân phù hợp.

Đừng bỏ qua những côn trùng rất nhỏ trên lá

Kim ngân có thể gặp một số loại côn trùng gây hại như rệp vừng, rệp sáp, rệp vảy và ruồi nấm, theo Đại học Bang North Carolina.

Vì vậy, khi chăm cây, gia đình nên tranh thủ quan sát cả mặt trên và mặt dưới của lá, đặc biệt nếu cây bắt đầu có những thay đổi bất thường. Phát hiện sớm sẽ giúp xử lý vấn đề trước khi côn trùng lan rộng trên cây.

Khi chăm cây, gia đình nên tranh thủ quan sát cả mặt trên và mặt dưới của lá. (Ảnh: Vannie's Home)

Kim ngân là loại cây tương đối dễ chăm và có thể thích nghi với không gian trong nhà. Tuy nhiên, cây vẫn cần được tưới vừa đủ, đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp và duy trì môi trường có độ ẩm thích hợp. Khi lá vàng hoặc rụng, đừng vội tăng lượng nước mà nên kiểm tra nhiều yếu tố cùng lúc.

Nếu được trồng ngoài trời, kim ngân cần được bảo vệ khỏi gió mạnh. Cây có thể được nhân giống bằng cành non, phương pháp chiết cành hoặc gieo hạt. Khi trồng ngoài trời, cây có thể bắt đầu ra hoa sau khoảng 4-5 năm. Tuy nhiên, kim ngân không ra hoa khi được trồng trong nhà hoặc khi các thân cây được bện lại với nhau.