HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 loại trái cây người Việt ăn hàng ngày giúp bồi bổ máu nuôi dưỡng gan, chợ bán giá rất rẻ

Nguyệt Quang |

Qua tiết Xuân phân, ngày và đêm dài bằng nhau, đây cũng là thời điểm gan hoạt động tích cực nhất và cần được chăm sóc đúng cách. Dưới đây là 4 loại trái cây quen thuộc của người Việt, có tác dụng nuôi dưỡng gan rất tốt.

Đông y quan niệm “xuân dưỡng gan, hạ dưỡng tâm”. Nếu mùa xuân không chăm sóc tốt gan, cơ thể dễ rơi vào trạng thái nóng trong, cáu gắt, mất ngủ kéo dài. Đặc biệt với phụ nữ, gan là nơi tàng trữ huyết, gan khỏe thì khí huyết mới dồi dào, da dẻ hồng hào, tóc bóng mượt. Ngược lại, gan yếu dễ khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Đừng chỉ nghĩ đến thuốc hay thực phẩm chức năng, nhiều chuyên gia cho rằng cách dưỡng gan đơn giản và an toàn nhất nằm ngay trong những loại trái cây quen thuộc hằng ngày.

1. Cherry - “nguồn bổ máu” tự nhiên cho gan

Cherry có màu đỏ tươi, trong Đông y được xem là thực phẩm giúp bổ huyết. Loại quả này giàu sắt, nguyên liệu quan trọng trong quá trình tạo máu. Khi gan được bổ sung đủ “huyết”, làn da sẽ hồng hào hơn, mắt sáng hơn.

Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 10-15 quả, tránh ăn quá nhiều vì tính ấm có thể gây nóng trong.

2. Dâu tằm - dưỡng gan, bổ thận

Dâu tằm được ví như “siêu thực phẩm dân gian” nhờ khả năng bổ huyết, dưỡng gan và thận. Phụ nữ thiếu huyết thường có biểu hiện khô mắt, tóc xơ, móng dễ gãy - đây là lúc dâu tằm phát huy tác dụng.

Ngoài ra, theo Lương y Nguyễn Hữu chia sẻ trên báo Sức khỏe đời sống, quả dâu chín phơi hay sấy khô (gọi là tang thầm) có công hiệu bổ âm huyết, sinh tân dịch, nhuận táo. Dùng cho các trường hợp can thận âm hư, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, điếc tai, bệnh đái tháo đường, tiểu khó, táo bón, râu tóc bạc sớm, đau sưng khớp, đau lưng mỏi gối, hồi hộp mất ngủ, lao hạch, đau mỏi khớp.

Dâu tằm có thể ăn tươi, sấy khô pha trà hoặc nấu cháo. Tuy nhiên, do có tính lạnh, không nên ăn khi bụng đói hoặc với người có hệ tiêu hóa yếu.

3. Dâu tây - hỗ trợ giải độc gan

Dâu tây giàu vitamin C và pectin, giúp gan tăng cường khả năng thải độc và giảm gánh nặng chuyển hóa. Vào mùa xuân, nhiều người dễ bị “nóng gan” với các biểu hiện như miệng đắng, nổi mụn, dễ cáu gắt.

Ăn dâu tây với lượng vừa phải có thể giúp làm dịu tình trạng này, đồng thời hỗ trợ làn da sáng khỏe hơn.

4. Nho khô - món ăn vặt bổ huyết, tốt cho gan

Nho khô giữ lại phần lớn dưỡng chất từ nho tươi, đặc biệt là các hợp chất chống oxy hóa và vi chất hỗ trợ tạo máu. Theo Đông y, nho giúp bổ khí huyết, mạnh gân cốt, có lợi cho gan thận.

Phụ nữ có thể ăn khoảng 20-30g mỗi ngày như một bữa phụ, vừa tiện lợi vừa tốt cho sức khỏe.

Muốn gan khỏe, đừng quên 3 thói quen quan trọng

Bên cạnh chế độ ăn, việc sinh hoạt cũng đóng vai trò quyết định.

- Cần ngủ đủ và đúng giờ, đặc biệt từ 23h đến 3h sáng - thời điểm gan thải độc mạnh nhất. Thức khuya là một trong những nguyên nhân làm tổn thương gan rõ rệt.

- Cần hạn chế căng thẳng, vì gan rất “nhạy cảm” với cảm xúc tiêu cực. Duy trì tinh thần thoải mái, vận động nhẹ nhàng sẽ giúp khí huyết lưu thông tốt hơn.

- Nên tăng cường rau xanh trong bữa ăn, vì thực phẩm màu xanh được cho là hỗ trợ chức năng gan hiệu quả.

Sức khỏe của phụ nữ gắn liền với “khí huyết”, mà gan chính là cơ quan giữ vai trò trung tâm. Việc bổ sung đúng thực phẩm, đặc biệt là các loại trái cây giàu dinh dưỡng trong mùa xuân, có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn, từ đó cải thiện toàn diện sức khỏe và sắc vóc. Chăm sóc gan không cần quá phức tạp, quan trọng là duy trì đều đặn những thói quen tốt mỗi ngày.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại