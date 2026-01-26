4 loại nước âm thầm hại gan, ngon mấy cũng nên hạn chế nhưng nhiều người Việt đang uống mỗi ngày

Gan là cơ quan giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa, giải độc và điều hòa năng lượng cho cơ thể. Theo các chuyên gia, nhiều loại đồ uống quen thuộc, được sử dụng hằng ngày có thể âm thầm làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan và rối loạn chức năng gan nếu tiêu thụ thường xuyên.

Nước tăng lực

Nước tăng lực không chỉ chứa nhiều đường mà còn có caffeine liều cao và các chất kích thích khác. Một số loại nước tăng lực chứa từ 54 đến 62 gam đường trong mỗi lon 473ml. Khi tiêu thụ nước tăng lực, gan phải đồng thời xử lý cả đường, caffeine và các thành phần bổ sung, làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Một số nghiên cứu ghi nhận việc tiêu thụ nước tăng lực quá mức có liên quan đến tăng men gan và tổn thương gan cấp, đặc biệt ở người uống nhiều trong thời gian ngắn. Ngoài ra, một số loại còn bổ sung vitamin nhóm B với liều cao, nếu sử dụng kéo dài có thể gây áp lực lên gan.

Nước ngọt có đường (soda, nước giải khát có gas)

Nước ngọt chứa hàm lượng đường rất cao, đặc biệt là fructose hoặc siro bắp giàu fructose - loại đường được gan chuyển hóa trực tiếp. Khi lượng fructose đưa vào vượt quá khả năng xử lý, gan sẽ chuyển phần dư thừa thành chất béo và tích tụ ngay trong tế bào gan.

Việc tiêu thụ nước ngọt thường xuyên có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu, làm tăng men gan và thúc đẩy phản ứng viêm mãn tính. Đáng lưu ý, ngay cả các loại nước ngọt “không đường” sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo cũng có thể gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và gián tiếp làm tăng nguy cơ tổn thương gan khi dùng lâu dài.

“Trong tất cả các loại thực phẩm chứa đường, nước ngọt có gas được đánh giá là gây hại bậc nhất cho gan. Uống nước ngọt có gas thường xuyên cũng có liên quan mật thiết đến vấn đề lượng đường trong máu cao, béo phì, bệnh tim, bệnh gút, chứng mất trí nhớ, các vấn đề về răng miệng, tiểu đường và thậm chí cả ung thư theo nhiều nghiên cứu khác nhau”, bác sĩ Waqas Mahmood, chuyên gia y tế tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania cho biết.

Nước trái cây đóng chai, nước ép công nghiệp

Không ít người cho rằng nước trái cây đóng chai là lựa chọn lành mạnh, nhưng thực tế đây lại là loại đồ uống tiềm ẩn rủi ro cho gan. Trong quá trình chế biến công nghiệp, phần lớn chất xơ tự nhiên của trái cây bị loại bỏ, trong khi hàm lượng đường tự do vẫn ở mức cao.

Khi uống, lượng đường này được hấp thu nhanh vào máu, khiến gan phải làm việc liên tục để chuyển hóa. Về lâu dài, điều này góp phần làm tăng tích mỡ trong gan, thúc đẩy đề kháng insulin và làm nặng thêm các rối loạn chuyển hóa, đặc biệt ở người thừa cân hoặc ít vận động.

Trà sữa, trà ngọt pha sẵn

Trà sữa và các loại trà ngọt đóng chai hoặc pha sẵn là loại đồ uống rất phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ và nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, một ly trà sữa có thể chứa lượng đường tương đương hoặc cao hơn một lon nước ngọt, chưa kể chất béo từ kem béo, sữa đặc và đồ đi kèm.

Theo bác sĩ tốt nghiệp ĐH Harvard Saurabh Sethi, trà sữa chứa nhiều calo rỗng, góp phần gây tăng cân - một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Sự kết hợp giữa đường, chất béo, calo cao ở dạng lỏng khiến gan phải tăng cường chuyển hóa, dễ dẫn đến tích tụ mỡ gan. Nếu sử dụng thường xuyên, nguy cơ gan nhiễm mỡ và rối loạn chức năng gan, kháng insulin và viêm mãn tính sẽ tăng lên đáng kể.

Theo Eatingwell, WebMD