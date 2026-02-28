4 loại cây đẹp "hút hồn" nên được trồng ngay bây giờ

Dù bạn chỉ định trồng vài chậu cây hay thiết kế cả một vườn hoa, việc chọn đúng loại hoa có thể thực sự biến đổi khu vườn. Một chuyên gia làm vườn giàu kinh nghiệm đã nêu bật một số giống cây nổi bật cho mùa xuân năm nay.

Patrick Martin, chủ sở hữu kiêm chuyên gia làm vườn tại trang trại Frantoio Grove, Mỹ, khuyến nghị bốn loại cây cụ thể để làm mới khu vườn mùa xuân của bạn và bạn nên bắt đầu trồng chúng ngay bây giờ.

Ông cho biết: “Mùa xuân là thời điểm hoàn hảo để tập trung vào khu vườn của bạn. Một vài nguyên tắc đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn về diện mạo và cảm giác của không gian ngoài trời suốt cả mùa.”

“Hãy lên kế hoạch với các loài thụ phấn. Oải hương, thược dược và mẫu đơn đều là những lựa chọn tuyệt vời để thu hút ong và bướm.”

“Cũng nên nghĩ đến việc kết hợp đa dạng kết cấu và chiều cao, ghép các loại cỏ cảnh với cây ra hoa để tạo chiều sâu và sự thú vị về mặt thị giác.

“Nếu bạn có cả không gian trong nhà và ngoài trời, hãy cân nhắc cách việc trồng cây có thể kết nối hai khu vực này. Bất cứ khi nào có thể, hãy chọn những giống cây không đòi hỏi chăm sóc liên tục. Một khu vườn đẹp không nên trở thành gánh nặng”.

Dưới đây, Patrick chia sẻ 4 loại cây nổi bật xứng đáng có mặt trong khu vườn mùa xuân của bạn.

Mẫu đơn (Peonies)

Theo chuyên gia, hiếm có loài hoa nào thu hút sự ngưỡng mộ như một bông mẫu đơn nở rộ hoàn toàn. Những “bông hoa to, thơm ngát” của chúng từ lâu đã là đặc trưng trong các khu vườn truyền thống, nhưng hiện cũng ngày càng xuất hiện trong các thiết kế hiện đại hơn.

Patrick cho biết: “Mẫu đơn đang rất được ưa chuộng. Người làm vườn nhận ra rằng chúng phù hợp tuyệt vời với cả không gian cổ điển lẫn hiện đại. Hãy trồng chúng ở nơi có nhiều nắng và thoát nước tốt, chúng sẽ đền đáp bạn bằng những bông hoa tuyệt đẹp năm này qua năm khác.”

Oải hương (Lavender)

Oải hương vẫn luôn được yêu thích, và không khó để hiểu vì sao. Những bông hoa tím nổi bật cùng hương thơm đặc trưng tạo điểm nhấn cho bất kỳ không gian ngoài trời nào, dù được trồng trong chậu hay dọc lối đi.

Chuyên gia chia sẻ: “Oải hương là một trong những loại cây mang lại nhiều giá trị hơn những gì nó đòi hỏi.”

“Nó dễ chăm sóc, chịu hạn tốt và các loài thụ phấn đặc biệt yêu thích nó. Với bất kỳ ai muốn làm điều gì đó tốt cho khu vườn và môi trường, đây là lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu.”

Thược dược (Dahlias)

Với những ai muốn khu vườn rực rỡ sắc màu trong mùa xuân này, thược dược là câu trả lời. Với vô số màu sắc và kích thước khác nhau, chúng hoàn hảo để tạo nên điểm nhấn bắt mắt hoặc thêm nét nổi bật cho vườn hoa.

Chúng cũng rất linh hoạt, cho phép người làm vườn lựa chọn phong cách sống động, nổi bật hoặc nhẹ nhàng, mộng mơ tùy ý.

Cỏ cảnh (Ornamental grasses)

Cỏ cảnh đang trở thành lựa chọn yêu thích của những người làm vườn muốn tạo cấu trúc cho khu vườn mà không tốn quá nhiều công chăm sóc. Theo chuyên gia, chúng hoạt động rất hiệu quả khi làm nền cho các loài hoa hoặc tự mình trở thành điểm nhấn.

Patrick cho biết: “Cỏ cảnh mang lại điều mà chỉ hoa thôi không thể có – đó là cảm giác nhịp điệu và chuyển động. Chúng đung đưa theo gió, trông đẹp quanh năm và kết hợp hài hòa với hầu hết mọi loại cây. Để có một khu vườn ít tốn công mà hiệu quả cao, rất khó có lựa chọn nào vượt qua được chúng.”