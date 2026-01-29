Những người làm vườn vừa được khuyên trồng bốn loại cây trong tháng Một để mang lại thành quả trong những tháng sắp tới. Khi Ngày của Mẹ rơi vào tháng Ba, đó chính là cơ hội hoàn hảo để khu vườn của bạn tạo ra những món quà hoàn toàn tự nhiên dành tặng người thân. Bởi vì dù ai cũng trân trọng việc được mua quà tặng, nhưng không gì sánh bằng việc được nhận một thứ gì đó do chính tay người thân yêu của mình làm ra.

Với suy nghĩ đó, Josh Novell, chuyên gia làm vườn và Giám đốc Trung tâm Vườn Polhill (Vương quốc Anh), đã chia sẻ một số công việc đơn giản mà bạn có thể bắt đầu thực hiện trong bảy ngày tới để mảnh vườn của mình tạo ra những món quà miễn phí kịp thời cho ngày 15/3.

4 loại cây cần được gieo trồng ngay bây giờ

Các loại thảo mộc là món quà được chào đón đối với bất kỳ ai thích nấu nướng trong thời gian rảnh, và theo ông, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để trồng chúng.

Ông Novell cho biết thảo mộc là một “món quà tinh tế, mang lại lợi ích lâu dài và có điều gì đó rất đặc biệt khi tặng ai đó một loại cây mà họ sẽ dùng để nấu ăn mỗi ngày”.

“Mùi tây (parsley), hẹ tây (chives) và húng quế (basil) đều có thể được gieo trồng trong nhà vào tháng Một, đặt trên bệ cửa sổ có nhiều nắng,” ông nói thêm. “Chúng rất dễ trồng từ hạt và khá ‘dễ tính’, điều này khiến chúng trở nên hoàn hảo nếu bạn mới bắt đầu làm vườn.”

Nếu được giữ trong điều kiện phù hợp, chúng có thể được chuyển sang chậu và đem tặng làm quà vào tháng Ba, mặc dù tốc độ phát triển có thể khác nhau tùy từng loại thảo mộc.

Theo vị chuyên gia làm vườn, đây chỉ là một trong số nhiều “món quà” mà bạn có thể bắt đầu sớm ngay từ bây giờ. Hoa đậu ngọt (sweet pea) là một lựa chọn khác, và cũng phát triển tốt khi được trồng vào tháng Một.

Ông khuyến nghị nên giữ chúng ở nơi sáng sủa và không bị sương giá để đạt kết quả tốt nhất. “Việc bắt đầu gieo trồng từ bây giờ đồng nghĩa với việc bạn sẽ có những cây khỏe hơn, ra hoa đẹp hơn và tồn tại lâu hơn khi chúng nở,” ông giải thích.

Novell khuyên nên bắt đầu trồng hoa đậu thơm trong các chậu riêng lẻ hoặc khay ươm hạt giống, nhằm giúp tránh xáo trộn sau này.

“Đến khi Ngày của Mẹ tới, bạn sẽ có những cây non khỏe mạnh, trông chắc chắn và được chăm sóc cẩn thận,” ông nói.

Bạn cũng có thể bắt đầu sớm việc gieo trồng các loại hoa chịu lạnh như cúc kim tiền (calendula), hoa kim cương (nigella) và hoa thanh cúc (cornflowers) dưới mái che.

“Đây là những loại cây có khả năng thích nghi tốt với điều kiện mát mẻ,” Novell giải thích. “Bằng cách gieo trồng chúng ngay từ bây giờ, bạn cho chúng một lợi thế khởi đầu để sẵn sàng phát triển ngay khi mức độ ánh sáng tăng lên.”

Ông cho biết những cây được gieo sớm “không gặp tình trạng phát triển mềm yếu, vươn dài mà bạn đôi khi thấy ở những đợt gieo muộn”, đồng thời nói thêm rằng chúng “cứng cáp hơn, bền bỉ hơn và phù hợp hơn với cuộc sống ngoài trời”.

Những loài hoa nở vào mùa hè cũng có thể là món quà tuyệt vời, ngay cả khi chúng chưa nở rộ vào ngày 15/3.

“Thược dược là một ví dụ điển hình. Việc trồng chúng trong chậu từ bây giờ sẽ không giúp bạn có hoa vào Ngày của Mẹ, nhưng nó mang lại cho cây một nền tảng khỏe mạnh, chuẩn bị sẵn sàng cho những tháng phía trước,” ông Novell cho biết.

“Đến khi Ngày của Mẹ đến gần, bạn sẽ thấy những thân cây cứng cáp và lá khỏe mạnh nhô lên khỏi mặt đất.”

“Điều đó thường ý nghĩa hơn hoa mua sẵn, vì nó thể hiện sự suy nghĩ và thời gian đã được đầu tư vào món quà, đồng thời mang lại cho mẹ bạn một thứ mà bà có thể chăm sóc và tận hưởng khi nó lớn lên và nở hoa suốt mùa xuân và sang cả mùa hè.”