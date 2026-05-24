4 kiểu nhà dễ "mời gọi" rắn vào

Không phải ngẫu nhiên mà có một số ngôi nhà thường xuyên xuất hiện rắn. Theo kinh nghiệm dân gian và thực tế đời sống, có những kiểu nhà rất dễ thu hút rắn tìm đến trú ẩn vì đáp ứng môi trường sống mà chúng ưa thích như ẩm thấp, nhiều cây cối hoặc có nguồn thức ăn dồi dào. Dưới đây là 4 kiểu nhà được cho là dễ “gọi” rắn đến nhất.

1. Nhà gần ao hồ, sông suối

Những ngôi nhà nằm gần ao hồ, kênh rạch hoặc sông suối thường có nguy cơ xuất hiện rắn cao hơn. Đây là môi trường ẩm thấp, mát mẻ và có nhiều sinh vật như cá, ếch, nhái – nguồn thức ăn quen thuộc của rắn. Vào mùa mưa hoặc khi nước dâng cao, rắn càng dễ bò vào khu vực dân cư để tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, những bãi cỏ mọc quanh ao hồ cũng là nơi lý tưởng để rắn ẩn nấp. Vì vậy, các gia đình sống gần nguồn nước nên thường xuyên dọn dẹp khu vực xung quanh và hạn chế để cỏ mọc quá rậm.

2. Nhà có sân vườn rậm rạp

Nhiều người thích trồng cây để tạo không gian xanh, tuy nhiên sân vườn quá um tùm lại dễ trở thành nơi trú ẩn của rắn. Những bụi cây dày, đống lá khô hoặc cỏ mọc cao tạo môi trường kín đáo và mát mẻ mà rắn rất ưa thích. Đặc biệt, các khu vườn ít được chăm sóc thường có chuột và côn trùng sinh sống, vô tình trở thành nơi săn mồi lý tưởng cho rắn. Vì thế, cần cắt tỉa cây cối thường xuyên, dọn sạch lá mục và giữ sân vườn thông thoáng để hạn chế rắn xuất hiện.

3. Nhà nuôi nhiều gia súc, gia cầm

Những gia đình nuôi gà, vịt hoặc chim cảnh thường dễ thu hút rắn hơn các nhà khác. Chuồng trại có thức ăn thừa, mùi tanh và sự xuất hiện của chuột là yếu tố khiến rắn tìm đến. Một số loài rắn còn có thể tấn công trứng hoặc gia cầm nhỏ để làm thức ăn. Ngoài ra, khu vực chăn nuôi thường có nhiều góc tối, đống rơm hoặc nơi ẩm thấp - môi trường thuận lợi cho rắn ẩn náu. Vì vậy, chuồng trại cần được vệ sinh sạch sẽ và hạn chế để thức ăn rơi vãi.

4. Nhà có nhiều đồ đạc cũ và ít dọn dẹp

Những ngôi nhà chứa nhiều đồ cũ, gạch đá, gỗ mục hoặc vật dụng chất đống lâu ngày cũng rất dễ trở thành nơi trú ẩn của rắn. Các khu vực như nhà kho, gầm cầu thang hay góc vườn bừa bộn thường tối và ít người chú ý nên tạo cảm giác an toàn cho chúng. Nếu nhà xuất hiện nhiều chuột thì nguy cơ có rắn càng cao vì đây là nguồn thức ăn chính của nhiều loài rắn. Do đó, việc giữ nhà cửa gọn gàng và vệ sinh thường xuyên là cách hiệu quả để hạn chế rắn vào nhà.

Tóm lại, rắn thường tìm đến những nơi có môi trường phù hợp để sinh sống và kiếm ăn. Nhà gần ao hồ, sân vườn rậm rạp, khu vực nuôi gia súc gia cầm hay nhà nhiều đồ cũ đều là những không gian dễ thu hút rắn. Giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và hạn chế nơi trú ẩn sẽ giúp giảm nguy cơ rắn xuất hiện trong nhà.