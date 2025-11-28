4 kiểu đau tai tưởng không đáng lo nhưng là dấu hiệu tế bào ung thư đang to lên nhanh chóng

Đau tai thường được coi là dấu hiệu của viêm nhiễm thông thường hoặc do thay đổi áp suất, khiến nhiều người chủ quan sử dụng thuốc giảm đau và "tặc lưỡi" bỏ qua. Tuy nhiên, khi cơn đau tai trở nên dai dẳng, không thuyên giảm và có tính chất bất thường, nó có thể là một tín hiệu nguy hiểm, cho thấy các tế bào ung thư đang phát triển nhanh chóng và chèn ép hệ thống thần kinh lân cận. Đây là một hiện tượng thường gặp trong nhiều loại ung thư vùng đầu cổ.

Dưới đây là 4 kiểu đau tai mà bạn cần phải đặc biệt cảnh giác:

1. Đau tai dai dẳng không liên quan đến nhiễm trùng

Nếu bạn bị đau tai (Otalgia) kéo dài liên tục, không kèm theo các triệu chứng nhiễm trùng điển hình như sốt, chảy mủ, hay sưng tấy trong tai, hãy tìm kiếm sự kiểm tra chuyên sâu. Kiểu đau tai này thường là đau phản xạ, nghĩa là cơn đau không bắt nguồn từ tai mà là do dây thần kinh bị kích thích ở một vị trí khác, nhưng cảm giác lại dẫn truyền về tai.

Các khối u ác tính ở vùng họng (như ung thư vòm họng hoặc ung thư amidan) thường gây ra đau phản xạ này. Khi khối u to lên, nó chèn ép hoặc xâm lấn dây thần kinh số IX (dây thần kinh lưỡi hầu) hoặc dây thần kinh số X (dây thần kinh lang thang), khiến cơn đau lan truyền đến tai.

2. Đau tai kèm theo khó nuốt hoặc khàn giọng

Khi cơn đau tai đi kèm với các vấn đề ở họng và cổ, nguy cơ ung thư tăng lên đáng kể. Nếu bạn cảm thấy đau tai mỗi khi nuốt thức ăn, hoặc nếu giọng nói của bạn trở nên khàn đặc, yếu đi kéo dài, đây là bằng chứng của khối u đã xâm lấn rộng.

Sự kết hợp này là dấu hiệu cảnh báo của ung thư họng thanh quản và ung thư thực quản trên. Khối u phát triển làm cản trở quá trình nuốt và chèn ép dây thần kinh thanh quản quặt ngược, đồng thời kích hoạt các dây thần kinh gây đau tai phản xạ.

3. Đau tai kèm theo sờ thấy khối u ở cổ

Bất kỳ cơn đau tai nào đi kèm với sự xuất hiện của một khối u hoặc hạch sưng to dai dẳng ở vùng cổ, dưới hàm hoặc sau tai đều là dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu khối u đã di căn hoặc là sự phát triển ban đầu của ung thư hạch (Lymphoma).

Khối hạch bị sưng lên không chỉ là nơi tế bào ung thư trú ngụ mà còn có thể chèn ép các cấu trúc khác, bao gồm cả các dây thần kinh dẫn đến tai, gây ra cảm giác đau khó chịu.

4. Đau tai kèm theo tê bì một bên mặt hoặc mất thính lực

Sự kết hợp giữa đau tai và các triệu chứng thần kinh cục bộ là đặc biệt nguy hiểm. Nếu bạn cảm thấy tê bì, yếu cơ ở một bên mặt hoặc đột nhiên bị giảm thính lực một bên cùng với cơn đau tai, đó là dấu hiệu khối u đang chèn ép các dây thần kinh sọ não.

Kiểu đau này có thể liên quan đến ung thư tuyến mang tai (phát triển gần tai và chèn ép dây thần kinh mặt) hoặc ung thư vòm họng ở giai đoạn muộn đã lan tới nền sọ. Sự tê bì và mất thính lực là bằng chứng cho thấy dây thần kinh số VII (mặt) và dây thần kinh số VIII (thính giác) đã bị ảnh hưởng trực tiếp.