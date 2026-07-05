4 giây “hào quang phản chiếu” cho thấy thế nào mới là đại mỹ nhân

Jennie có khoảnh khắc khiến người xem không thể rời mắt.

Tối 3/7 (giờ địa phương), Roskilde Festival 2026 - một trong những lễ hội âm nhạc lớn và lâu đời bậc nhất châu Âu tiếp tục trở thành tâm điểm của người yêu nhạc toàn cầu với màn đổ bộ của Jennie (BLACKPINK).

Đây tiếp tục là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động solo của Jennie. Sau loạt festival quốc tế liên tiếp trong năm nay, nữ thần tượng ngày càng khẳng định sức hút với tư cách một nghệ sĩ solo, liên tục góp mặt tại những sự kiện âm nhạc quy mô lớn bên cạnh nhiều tên tuổi đình đám thế giới.

Xuất hiện trong set diễn solo với loạt ca khúc thuộc album Ruby, Jennie nhanh chóng chứng minh sức hút của một performer hàng đầu. Từ cách làm chủ sân khấu, tương tác với hàng chục nghìn khán giả cho đến thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút, nữ idol khiến bầu không khí tại Roskilde nóng hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý cô còn khiến sân khấu bùng nổ với tạo hình vô cùng táo bạo khi diện thiết kế ren đen ôm sát, kết hợp phần áo corset lấy cảm hứng từ nội y cùng tay áo xuyên thấu, khéo léo khoe vòng eo săn chắc cùng body cân đối. Bộ outfit vừa gợi cảm vừa mang tinh thần high-fashion đúng với hình ảnh Jennie đã xây dựng trong kỷ nguyên Ruby.

Clip màn trình diễn like JENNIE - Jennie (BLACKPINK)

Jennie gây sốt với từng khoảnh khắc trên sân khấu

Từng khung hình đều khiến cô nàng trở thành "thần"

Đặc biệt, đoạn clip fancam chỉ dài khoảng 4 giây ghi lại khoảnh khắc của Jennie trong lúc biểu diễn đã nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem trên nền tảng X (Twitter). Nhiều bài đăng dành “cơn mưa” lời khen cho visual và gọi đây là "4 giây đẹp như thước phim điện ảnh" hay "hào quang phản chiếu" của Jennie. Không ít người còn đùa rằng ánh sáng sân khấu dường như cũng "ưu ái" nữ idol khi vô tình tạo nên một khung hình hoàn hảo.

Khoảnh khắc ghi lại 4 giây “hào quang phản chiếu” của Jennie

Tuy nhiên, tạo hình của Jennie tại Roskilde Festival cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Bộ outfit lấy cảm hứng từ nội y cùng phong cách trình diễn phóng khoáng khiến một bộ phận khán giả cho rằng nữ idol ngày càng theo đuổi hình ảnh táo bạo, khác xa thời kỳ hoạt động cùng BLACKPINK.

Trong khi đó, không ít ý kiến lại đánh giá đây là lựa chọn phù hợp với định hướng âm nhạc và hình tượng mà Jennie đang xây dựng sau khi phát hành album Ruby , mang màu sắc của một pop star quốc tế thay vì bó hẹp trong khuôn mẫu idol Kpop truyền thống.

Jennie cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều về outfit táo bạo trong lần xuất hiện vừa qua

Thực tế, đây không phải lần đầu Jennie vướng tranh cãi về phong cách biểu diễn. Kể từ khi tập trung cho sự nghiệp solo, nữ ca sĩ nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì những bộ trang phục cắt xẻ, vũ đạo gợi cảm hay hình ảnh ngày càng trưởng thành trên sân khấu. Dù vậy, Jennie vẫn giữ vững lựa chọn của mình, liên tục mang tinh thần đó đến các festival và sự kiện âm nhạc lớn trên thế giới. Chính vì vậy, bên cạnh những tranh cãi chưa có hồi kết, mỗi lần xuất hiện của Jennie vẫn đủ sức tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, từ âm nhạc, thời trang cho đến những khoảnh khắc viral tại Roskilde Festival lần này.

Ảnh: X