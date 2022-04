4 gia vị kháng viêm, quét sạch mỡ máu cực kỳ tốt: Nhà nào cũng có, chỉ chưa biết dùng

Mọi người thường nghe thấy những lời khuyên rằng: “Ăn càng ít gia vị càng tốt cho sức khỏe”. Trong ấn tượng của mọi người, các loại gia vị như muối, đường,... đúng thật là không nên ăn quá nhiều vì có thể gây hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, 4 loại gia vị dưới đây nếu ăn với một lượng vừa phải thì sẽ đem lại lợi ích gấp bội cho sức khỏe.

1. Tỏi

Tỏi là một trong những loại gia vị quen thuộc trong gian bếp của mọi nhà và đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ của con người. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về tỏi ngày càng nhiều, tỏi cũng đã được chứng minh là đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong tỏi có chứa các hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe bao gồm saponin, polyphenol, alliin, allicin,… đặc biệt sau khi tỏi được băm nhuyễn thì tác dụng chống oxy hóa của các chất này càng mạnh hơn.

Trong một nghiên cứu về mối quan hệ giữa tỏi và bệnh tim mạch, các nhà nghiên cứu thấy rằng ăn tỏi có thể giúp ổn định huyết áp bằng cách giảm độ nhớt của máu nhờ hoạt chất ajoene. Theo các nhà khoa học, khoảng 600 – 1500mg chiết xuất từ tỏi sẽ mang lại hiệu quả giảm huyết áp trong 24 tuần.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong tỏi còn có thể giảm bớt cholesterol xấu trong máu và tăng cholesterol tốt, từ đó giúp loại bỏ các mảng xơ vữa trong thành mạch, giảm mỡ máu và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Tỏi cũng là được ví như một loại thuốc kháng sinh tự nhiên do trong nó có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm mạnh, giúp phòng ngừa bệnh cảm cúm hiệu quả. Điều này là do 2% allicin và hợp chất sulfur có trong tỏi có thể ức chế và tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn và virus. Vì vậy, ăn tỏi sống là cách phòng chống cảm cúm và chống nhiễm trùng đường hô hấp hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng allicin rất dễ bị phá hủy ở nhiệt độ cao và mất tác dụng diệt khuẩn do đó tốt nhất bạn nên ăn tỏi sống.

Ảnh minh hoạ: Các chất dinh dưỡng trong tỏi còn có thể giúp loại bỏ các mảng xơ vữa trong thành mạch, giảm mỡ máu và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

2. Gừng

Gừng cũng là một trong các loại gia vị đêm nhiều lợi ích sức khoẻ cho con người. Gừng có tác dụng giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, bổ tỳ vị, bồi bổ dạ dày, tăng cường cảm giác thèm ăn và chống oxy hoá hiệu quả.

Gừng có công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Dược sĩ Ngô Tông Tu, Khoa Y học cổ truyền Trung Quốc, Bệnh viện Nghĩa Đại, Đài Loan cho biết, các chất dinh dưỡng trong gừng có thể kích thích tiết dịch vị, kích thích nhu động ruột và thúc đẩy quá trình tiêu hóa, từ đó cũng làm giảm tình trạng chướng bụng và đầy hơi. Điều này có thể đặc biệt hữu ích đối với những người mắc chứng khó tiêu.

Ngoài ra, gừng còn có thể làm ấm người ngăn ngừa cảm lạnh. Khi trời mưa hoặc bị cảm, uống nước gừng ấm hoặc trà gừng có thể làm ấm cơ thể, thúc đẩy bài tiết mồ hôi và có tác dụng phòng ngừa cảm lạnh. Đặc tính chống viêm và giảm đờm của gừng có thể làm giảm các triệu chứng ban đầu của cảm lạnh.

Ảnh minh hoạ: Gừng có thể làm ấm người ngăn ngừa cảm lạnh.

3. Ớt

Ớt là một trong những loại gia vị có vị cay nồng. Ớt cũng là một trong những loại gia vị đem lại lợi ích sức khỏe cho con người. Ớt chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, B, C, E. Trong đó, hàm lượng vitamin C trong ớt nhiều gấp 3 lần cam.

Ớt rất giàu vitamin C có thể kiểm soát bệnh tim và xơ cứng động mạch vành, giảm cholesterol. Ngoài ra ớt còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa ung thư và các bệnh mãn tính khác, đồng thời ớt cũng có thể làm cho đường hô hấp không bị tắc nghẽn, được sử dụng để điều trị ho và cảm lạnh.

Trong một nghiên cứu tại phòng thí nghiệm đã chứng minh capsaicin - một chất có trong ớt đỏ có thể ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, bao gồm ung thư trực tràng, phổi, gan, tuyến tụy và máu trắng. Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm và chúng ta vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu để chứng minh lợi ích chống ung thư của ớt khi sử dụng trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Ảnh minh hoạ: Vitamin C có thể kiểm soát bệnh tim và xơ cứng động mạch vành, giảm cholesterol hiệu quả.

4. Nghệ

Nghệ có tác dụng kháng viêm do trong nghệ có chứa một chất gọi là curcumin. Đặc biệt đối với những người bị viêm khớp, nghệ không chỉ có tác dụng kháng viêm hiệu quả mà còn có thể giúp giảm đau.

Ngoài ra, curcumin có chức năng tăng cường khả năng miễn dịch, nó có thể đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Chất curcumin trong nghệ có thể giúp bạn chống lại sự tác động có hại của nhiều loại virus, bao gồm virus cúm mùa.

Curcumin và các chất oxy hoá trong nghệ có thể tái tạo tế bào não và ngăn ngừa các tế bào não bị tổn thương, từ đó giúp não bộ khỏe mạnh, cải thiện khả năng nhận thức và trí nhớ.

Nguồn: Aboluowang, HealthPeople, Baijiahao, Hebei

Trầm cảm là căn bệnh gây hại đến sức khoẻ của con người, đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt ở giới trẻ. Tuy nhiên, cách nhận biết và đối phó với trầm cảm lại chưa có nhiều người biết đến. Để hiểu hơn về vấn đề này, mời độc giả đón xem buổi tọa đàm trực tuyến của chương trình Chuyện khó có bác sĩ với chủ đề "Rối loạn trầm cảm - Làm thế nào để phát hiện và vượt qua". Chương trình được phát sóng vào 14h, ngày 28/04/2022 trên fanpage của Soha.vn với sự tham gia của ThS.BSNT Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khoẻ Tâm thần, Bệnh viện E và là giảng viên bộ môn Tâm thần - Tâm lý học lâm sàng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Kính mời quý độc giả đón xem chương trình!

https://soha.vn/4-gia-vi-khang-viem-quet-sach-mo-mau-cuc-ky-tot-nha-nao-cung-co-chi-chua-biet-dung-20220427155751657.htm