4 dấu hiệu ở khoang miệng "tố cáo" đủ loại ung thư

Nhắc bạn: Đừng vội vã cho rằng mùi hôi hay bất thường ở khoang miệng là bệnh răng miệng thông thường hay do thực phẩm. Nếu không, sẽ để "lọt lưới" nhiều bệnh ung thư!

Khi ung thư xuất hiện, toàn bộ hệ thống miễn dịch và chuyển hóa sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Trong đó, khoang miệng được ví như tấm gương phản chiếu chính xác sức khỏe tổng thể. Rất nhiều loại ung thư nguy hiểm thường để lại dấu vết đặc trưng tại niêm mạc miệng, nướu và cổ họng ngay từ giai đoạn đầu. Việc chủ quan bỏ qua các biểu hiện này có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội vàng trong điều trị.

Nếu nhận thấy 4 bất thường kéo dài dưới đây, bạn cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để tầm soát ung thư kịp thời.

1. Khó nuốt bất thường, có cảm giác vướng ở cổ họng

Cảm giác vướng nghẹn, nuốt đau hoặc khó nuốt dù chỉ ăn thức ăn mềm hay nuốt nước bọt là triệu chứng cảnh báo sớm tuyệt đối không được xem nhẹ. Ở giai đoạn đầu, tình trạng này diễn ra âm thầm và rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm họng hay cảm cúm theo mùa.

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Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), khó nuốt là triệu chứng lâm sàng đặc trưng ở bệnh nhân mắc ung thư thực quản và ung thư tuyến giáp. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng liên quan trực tiếp đến ung thư phổi, ung thư dạ dày hoặc u lympho. Khi khối u phát triển lớn sẽ gây chèn ép không gian thực quản, khiến người bệnh ở giai đoạn muộn thậm chí không thể nuốt nổi thức ăn dạng lỏng và liên tục bị nôn trớ.

2. Vết loét/nhiệt miệng kéo dài quá 2 tuần

Nhiệt miệng hoặc các vết loét niêm mạc do va chạm thông thường sẽ tự hồi phục hoàn toàn trong khoảng 1 - 2 tuần. Tuy nhiên, nếu vết loét tồn tại kéo dài quá 14 ngày, có dấu hiệu sưng tấy, chai cứng hoặc chảy máu, đây là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

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Các chuyên gia ung bướu nhận định vết loét lâu lành là dấu hiệu chỉ điểm của ung thư khoang miệng hoặc ung thư vùng đầu cổ. Nguyên nhân là do các tế bào ung thư biến đổi, liên tục xâm lấn và tàn phá cấu trúc mô niêm mạc lành, làm mất khả năng tự phục hồi của cơ thể. Ngay cả khi không gây đau đớn nhiều, một vết loét cố định không biến mất vẫn là lý do bắt buộc bạn phải đi kiểm tra y tế.

3. Chảy máu nướu răng bất thường và dai dẳng

Tình trạng chảy máu nướu thỉnh thoảng xuất hiện khi đánh răng quá mạnh hoặc viêm nướu nhẹ không đáng lo ngại. Nhưng nếu nướu răng tự dưng chảy máu thường xuyên, dai dẳng không rõ nguyên nhân, bạn cần nghĩ đến nguy cơ tổn thương các cơ quan nội tạng.

Hiện tượng này có mối liên hệ chặt chẽ với ung thư gan. Khi tế bào gan bị khối u tàn phá, khả năng tổng hợp các yếu tố đông máu của gan suy giảm nghiêm trọng, khiến cơ thể dễ bị xuất huyết tự nhiên ở niêm mạc nướu. Ngoài ra, việc thường xuyên phát hiện máu lẫn trong đờm, nước bọt hay chảy máu khoang miệng cũng là dấu hiệu cảnh báo của ung thư phổi và ung thư máu (bệnh bạch cầu).

4. Hôi miệng nặng kéo dài dù đã vệ sinh kỹ

Hơi thở có mùi thường được cho là do thói quen ăn uống hoặc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Mặc dù vậy, nếu tình trạng hôi miệng diễn ra dai dẳng, không cải thiện dù bạn đã đánh răng hay súc miệng kỹ lưỡng, đó có thể là do sự phân hủy tế bào từ các khối u ác tính.

Các nghiên cứu lâm sàng ghi nhận bệnh nhân mắc ung thư dạ dày, ung thư gan hoặc ung thư đường ruột thường phát ra mùi hôi miệng rất nặng, tựa như mùi trứng thối hoặc hoa quả phân hủy. Trong khi ung thư phổi giai đoạn tiến triển khiến hơi thở có mùi tanh nồng của máu, thì ung thư gan lại gây ra tình trạng đắng miệng, khô miệng và hôi miệng đặc biệt nghiêm trọng vào buổi sáng.

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Cần làm gì khi phát hiện các dấu hiệu bất thường ở khoang miệng?

Khoang miệng là vị trí rất dễ quan sát bằng mắt thường mỗi ngày. Việc chủ động theo dõi những thay đổi nhỏ nhất sẽ giúp bạn phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.

- Đến ngay các bệnh viện chuyên khoa ung bướu hoặc tai mũi họng để thực hiện nội soi, xét nghiệm máu hoặc sinh thiết khi triệu chứng kéo dài trên 2 tuần.

- Duy trì thói quen khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ 6 tháng/lần, đặc biệt là đối với nhóm người có nguy cơ cao như người hút thuốc lá, uống rượu bia lâu năm.

- Giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, ăn uống lành mạnh và không tự ý mua các loại thuốc bôi nhiệt miệng không rõ nguồn gốc để điều trị tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Tổng hợp