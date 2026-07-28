Một bữa cơm không chỉ phản ánh thói quen ăn uống mà còn là lúc cách giao tiếp, sự tinh tế và khả năng thấu hiểu người khác được bộc lộ rõ nét.

Trong nhiều nền văn hóa, bữa cơm là dịp để các thành viên trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp kết nối với nhau. Vì thế, cách một người cư xử trên bàn ăn đôi khi nói lên nhiều điều về khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử trong các mối quan hệ. Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng trí tuệ cảm xúc (EQ) không chỉ thể hiện ở những tình huống lớn như giải quyết xung đột, mà còn xuất hiện trong những hành vi rất đời thường.

Tất nhiên, không ai có thể bị đánh giá chỉ qua một bữa ăn. Tuy nhiên, nếu những biểu hiện dưới đây lặp đi lặp lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một người cần cải thiện kỹ năng giao tiếp và quản lý cảm xúc của mình.

1. Chỉ nói về mình, ít khi quan tâm người khác

Có những người gần như chiếm trọn cuộc trò chuyện trong suốt bữa cơm. Họ liên tục kể về công việc, thành tích hay những điều mình quan tâm mà hiếm khi đặt câu hỏi hoặc tạo cơ hội để người khác chia sẻ.

Người có EQ cao thường hiểu rằng một cuộc trò chuyện thú vị không phải là nói nhiều nhất, mà là giúp mọi người đều cảm thấy mình được lắng nghe. Việc chủ động hỏi han, chú ý đến cảm xúc và phản hồi phù hợp khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. Dễ nổi nóng chỉ vì những chuyện rất nhỏ

Món ăn lên chậm, phục vụ nhầm món, trẻ nhỏ làm đổ nước hay ai đó vô tình gắp nhầm phần ăn... đều là những tình huống có thể xảy ra trong một bữa cơm. Nhưng nếu lập tức cáu gắt, lớn tiếng hoặc khiến cả bàn ăn căng thẳng vì những sự việc nhỏ, đó có thể là biểu hiện của việc chưa kiểm soát tốt cảm xúc.

Khả năng giữ bình tĩnh trước những điều ngoài ý muốn là một trong những yếu tố quan trọng của EQ. Điều này không có nghĩa là phải chấp nhận mọi sai sót, mà là biết lựa chọn cách phản ứng phù hợp với mức độ của vấn đề.

3. Thường xuyên ngắt lời hoặc phủ nhận ý kiến người khác

Không ít cuộc trò chuyện trên bàn ăn kết thúc bằng tranh cãi chỉ vì một người liên tục cắt ngang lời người khác hoặc vội khẳng định rằng quan điểm của mình mới là đúng.

Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp. Người có EQ cao thường để người đối diện nói hết ý trước khi đưa ra quan điểm của mình, đồng thời biết cách phản hồi mà không khiến người khác cảm thấy bị xem thường hay công kích.

4. Chỉ nghĩ đến mình khi dùng bữa

Một số hành động như gắp liên tục món mình thích mà không để ý đến mọi người, lấy phần ngon nhất trước, gọi món theo ý mình nhưng không hỏi người đi cùng hay đứng dậy rời bàn khi người khác vẫn đang ăn... tuy nhỏ nhưng dễ khiến người đối diện cảm thấy không được tôn trọng.

Người có EQ cao thường để ý đến trải nghiệm chung của cả bàn ăn. Họ biết nhường nhịn khi cần, quan tâm xem người khác đã có phần hay chưa và cư xử theo cách giúp mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Ảnh minh họa: Pinterest

Một bữa cơm không quyết định EQ của một con người

Ai cũng có lúc mệt mỏi, căng thẳng hoặc vô tình cư xử thiếu tinh tế trong bữa ăn. Vì vậy, chỉ một lần mất bình tĩnh hay một hành động chưa khéo léo không thể kết luận một người có EQ thấp.

Điều đáng quan tâm là những hành vi ấy có diễn ra thường xuyên hay không và bản thân mỗi người có sẵn sàng điều chỉnh sau khi nhận ra hay không. Xét cho cùng, trí tuệ cảm xúc không nằm ở việc luôn cư xử hoàn hảo, mà ở khả năng để ý đến cảm xúc của người khác, biết kiểm soát phản ứng của chính mình và góp phần tạo nên một bầu không khí dễ chịu, dù chỉ trong một bữa cơm bình thường.

