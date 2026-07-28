HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 dấu hiệu người EQ thấp xuất hiện ngay trong bữa cơm

Thiên An
|

Một bữa cơm không chỉ phản ánh thói quen ăn uống mà còn là lúc cách giao tiếp, sự tinh tế và khả năng thấu hiểu người khác được bộc lộ rõ nét.

Trong nhiều nền văn hóa, bữa cơm là dịp để các thành viên trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp kết nối với nhau. Vì thế, cách một người cư xử trên bàn ăn đôi khi nói lên nhiều điều về khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử trong các mối quan hệ. Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng trí tuệ cảm xúc (EQ) không chỉ thể hiện ở những tình huống lớn như giải quyết xung đột, mà còn xuất hiện trong những hành vi rất đời thường.

Tất nhiên, không ai có thể bị đánh giá chỉ qua một bữa ăn. Tuy nhiên, nếu những biểu hiện dưới đây lặp đi lặp lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một người cần cải thiện kỹ năng giao tiếp và quản lý cảm xúc của mình.

1. Chỉ nói về mình, ít khi quan tâm người khác

Có những người gần như chiếm trọn cuộc trò chuyện trong suốt bữa cơm. Họ liên tục kể về công việc, thành tích hay những điều mình quan tâm mà hiếm khi đặt câu hỏi hoặc tạo cơ hội để người khác chia sẻ.

Người có EQ cao thường hiểu rằng một cuộc trò chuyện thú vị không phải là nói nhiều nhất, mà là giúp mọi người đều cảm thấy mình được lắng nghe. Việc chủ động hỏi han, chú ý đến cảm xúc và phản hồi phù hợp khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn.

4 dấu hiệu người EQ thấp xuất hiện ngay trong bữa cơm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. Dễ nổi nóng chỉ vì những chuyện rất nhỏ

Món ăn lên chậm, phục vụ nhầm món, trẻ nhỏ làm đổ nước hay ai đó vô tình gắp nhầm phần ăn... đều là những tình huống có thể xảy ra trong một bữa cơm. Nhưng nếu lập tức cáu gắt, lớn tiếng hoặc khiến cả bàn ăn căng thẳng vì những sự việc nhỏ, đó có thể là biểu hiện của việc chưa kiểm soát tốt cảm xúc.

Khả năng giữ bình tĩnh trước những điều ngoài ý muốn là một trong những yếu tố quan trọng của EQ. Điều này không có nghĩa là phải chấp nhận mọi sai sót, mà là biết lựa chọn cách phản ứng phù hợp với mức độ của vấn đề.

3. Thường xuyên ngắt lời hoặc phủ nhận ý kiến người khác

Không ít cuộc trò chuyện trên bàn ăn kết thúc bằng tranh cãi chỉ vì một người liên tục cắt ngang lời người khác hoặc vội khẳng định rằng quan điểm của mình mới là đúng.

Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp. Người có EQ cao thường để người đối diện nói hết ý trước khi đưa ra quan điểm của mình, đồng thời biết cách phản hồi mà không khiến người khác cảm thấy bị xem thường hay công kích.

4. Chỉ nghĩ đến mình khi dùng bữa

Một số hành động như gắp liên tục món mình thích mà không để ý đến mọi người, lấy phần ngon nhất trước, gọi món theo ý mình nhưng không hỏi người đi cùng hay đứng dậy rời bàn khi người khác vẫn đang ăn... tuy nhỏ nhưng dễ khiến người đối diện cảm thấy không được tôn trọng.

Người có EQ cao thường để ý đến trải nghiệm chung của cả bàn ăn. Họ biết nhường nhịn khi cần, quan tâm xem người khác đã có phần hay chưa và cư xử theo cách giúp mọi người đều cảm thấy thoải mái.

4 dấu hiệu người EQ thấp xuất hiện ngay trong bữa cơm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Pinterest

Một bữa cơm không quyết định EQ của một con người

Ai cũng có lúc mệt mỏi, căng thẳng hoặc vô tình cư xử thiếu tinh tế trong bữa ăn. Vì vậy, chỉ một lần mất bình tĩnh hay một hành động chưa khéo léo không thể kết luận một người có EQ thấp.

Điều đáng quan tâm là những hành vi ấy có diễn ra thường xuyên hay không và bản thân mỗi người có sẵn sàng điều chỉnh sau khi nhận ra hay không. Xét cho cùng, trí tuệ cảm xúc không nằm ở việc luôn cư xử hoàn hảo, mà ở khả năng để ý đến cảm xúc của người khác, biết kiểm soát phản ứng của chính mình và góp phần tạo nên một bầu không khí dễ chịu, dù chỉ trong một bữa cơm bình thường.

Từ Rằm tháng 6 âm sẽ có 4 con giáp bứt phá mạnh mẽ, tài chính rực rỡ, cuộc sống sang trang
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

dấu hiệu

EQ

Bữa cơm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại