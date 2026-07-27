4 đặc điểm "xấu lạ" lúc mới sinh lại là dấu hiệu em bé của mẹ càng lớn lại càng xinh

4 đặc điểm trông có vẻ "dìm hàng" này thực chất lại là tín hiệu dự báo bé lớn lên sẽ rất xinh đẹp, nổi bật.

Tôi phát hiện ra rất nhiều chị em sau khi từ phòng sinh ra đều từng hụt hẫng giống nhau, và bản thân tôi ngày trước cũng không ngoại lệ.

Thời gian mang thai, ngày nào mẹ cũng mơ mộng em bé sinh ra sẽ trắng nõn nà, mắt tròn xoe như búp bê trên tivi. Thế nhưng đến khi y tá bế con đến trước mặt, lòng mẹ bỗng "hụt hẫng" mất một nửa. Da bé thì đỏ au, nhăn nheo, mắt sưng húp chỉ còn một đường rãnh, mũi tẹt dí, hai tai thì to đùng. Nói thật lòng, lúc đó trông con… "xấu" thật!

Tôi còn lén phàn nàn với chồng, rồi lo xa: Lẽ nào sau này con cứ xấu thế này mãi sao?

Mới đây, cô đồng nghiệp Gen Z chỗ tôi vừa sinh con đầu lòng. Khi tôi vào viện thăm, cô ấy cứ nhìn con rồi than ngắn thở dài: “Vợ chồng em trông cũng đâu đến nỗi nào, sao sinh con ra nhìn chán thế chị? Lớn lên mà vẫn thế này thì làm sao mà tán gái/trai được!”

Tôi rất hiểu cảm giác đó. Năm xưa sinh bé đầu, tôi cũng ủ rũ mất mấy ngày, lúc nào cũng mang con ra so sánh với "con nhà người ta", chỉ sợ nhan sắc của con mình bị lép vế.

Nhưng sau này có kinh nghiệm rồi mới ngộ ra: Rất nhiều bé lúc mới sinh trông mờ nhạt, thậm chí "xấu lạ", nhưng chỉ cần nuôi vài tháng là nhan sắc đã "dậy thì thành công". Ngược lại, những bé sinh ra đã nét nào ra nét đó thì lớn lên vẻ ngoài lại khá bình thường.

Tại sao trẻ sơ sinh nhìn "xấu xí", lớn lên lại dễ thành hot boy, hot girl?

Nhiều bố mẹ mới làm phụ huynh lần đầu, vừa nhìn dáng vẻ lúc mới sinh đã vội "dán nhãn" nhan sắc của con, như vậy là hoàn toàn sai lầm.

Theo các bác sĩ nhi khoa, các đường nét và làn da của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện. Trạng thái lúc mới sinh chỉ là tạm thời. 4 đặc điểm trông có vẻ "dìm hàng" này thực chất lại là tín hiệu dự báo bé lớn lên sẽ rất xinh đẹp, nổi bật:

1. Da đỏ au, nhiều nếp nhăn

Em bé ngâm trong nước ối suốt 9 tháng 10 ngày, lớp sừng còn mỏng nên da tự nhiên sẽ nhăn nheo và đỏ gay đỏ gắt. Đây là "diện mạo nguyên bản" hoàn toàn bình thường. Đến khoảng 2–3 tháng tuổi, da bé sẽ dãn ra, các vết đỏ biến mất. Những bé thế này về sau thường sở hữu làn da rất mịn màng, trắng trẻo và ít khi bị mụn. Nền da bẩm sinh đã đẹp, chỉ là chưa đến lúc "tỏa sáng" mà thôi.

2. Mắt sưng húp, dáng mắt dài

Hầu như mí mắt của trẻ sơ sinh nào cũng bị tích nước nên chỉ ti hí một đường rãnh, làm bố mẹ cứ lo con bị mắt ti hí hay mắt một mí. Tình trạng sưng này sẽ tự biến mất sau 1–2 tháng. Những bé có dáng mắt bẩm sinh hơi dài, khi hết sưng mắt sẽ rất linh hoạt, có thần và sâu thẫm – kiểu mắt càng nhìn càng cuốn hút chứ không bị "một màu" như dáng mắt tròn xoe.

3. Sống mũi tẹt, đầu mũi tròn

Sống mũi của trẻ sơ sinh chủ yếu là sụn, chưa phát triển nên nhìn tẹt là chuyện hết sức bình thường. Khung xương mũi sẽ tiếp tục phát triển cho đến tận tuổi dậy thì. Lúc nhỏ sống mũi càng phẳng thì không gian phát triển xương về sau càng lớn, khi trưởng thành sống mũi sẽ tự nhiên cao ráo, thon gọn.

Con lớn nhà tôi là ví dụ điển hình: Lúc mới sinh, mũi cháu trông vừa tẹt vừa phẳng. Thế mà đến năm 18 tuổi, sống mũi đã cao tắp, góc nào ra góc đấy, bạn bè toàn khen mũi đẹp như diễn viên! Rất nhiều bố mẹ vì sốt ruột mà tự tay vuốt hay nặn sống mũi cho con, làm vậy cực kỳ nguy hiểm vì dễ làm tổn thương niêm mạc mũi của bé.

4. Tai to, vành tai dày dặn

Kích thước tai của trẻ về cơ bản sẽ không thay đổi quá nhiều theo tuổi tác. Mới sinh ra vành tai nhiều thịt trông hơi thô, nhưng thực chất tỷ lệ ngũ quan của bé lại rất tốt. Khi khuôn mặt dần nở ra, đôi tai to và dày sẽ giúp tổng thể gương mặt trông hài hòa, sáng đản và có nét rất riêng.

Tóm lại: Cái "xấu" của trẻ sơ sinh hoàn toàn là "cú lừa" do cơ thể chưa phát triển xong. Bốn đặc điểm này lại chính là chìa khóa cho màn "lột xác" nhan sắc về sau.

Bố mẹ nên làm gì để giữ vững "nền tảng nhan sắc" bẩm sinh cho con?

Hiểu được quy luật này rồi thì bố mẹ không cần phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, thói quen chăm sóc hàng ngày của chúng ta lại quyết định trực tiếp việc con có phát huy được hết ưu thế ngoại hình hay không. Dưới đây là 4 bí quyết dắt túi cho các mẹ:

1. Thường xuyên đổi tư thế nằm (tránh bẹt đầu, lệch mặt): Hộp sọ của trẻ sơ sinh rất mềm. Nếu cho con nằm mãi một bên, đầu bé dễ bị bẹt hoặc mặt lệch không đều. Cứ 2–3 ngày, mẹ nên đổi tư thế ngủ cho con (luân phiên nằm ngửa, nghiêng trái, nghiêng phải) để dáng đầu tròn đẹp và đường nét khuôn mặt cân đối.

2. Tuyệt đối không nhào nặn ngũ quan của con: Các cụ ngày xưa hay truyền tai nhau mẹo vuốt mũi, kéo tai cho cao/đẹp, nhưng việc này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Sụn mũi và tai của bé rất mong manh, nặn vuốt nhiều dễ gây viêm mũi, biến dạng sụn. Hãy cứ để con phát triển tự nhiên.

3. Không dùng gối cho trẻ dưới 3 tháng tuổi: Dùng gối quá sớm sẽ ảnh hưởng đến cột sống cổ của bé, lại dễ gây ngạt thở nếu gối bị xô lệch. Cứ để bé nằm trên mặt phẳng an toàn, đầu thả lỏng tự nhiên thì khung xương mặt mới phát triển đều đặn.

4. Chăm sóc và dưỡng ẩm da mỗi ngày: Mẹ nên dùng nước ấm lau rửa nhẹ nhàng cho con và thoa kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho em bé sau khi tắm. Giữ ẩm đều đặn giúp hạn chế tình trạng khô da, nẻ má, hăm đỏ, giúp con nuôi dưỡng làn da "trứng gà bóc" từ bé.

Các mẹ nhớ nhé: Đường nét ngũ quan là do di truyền, nhưng thần thái, làn da, dáng đầu hay vóc dáng lại phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay chăm sóc của bố mẹ đấy!

Kết

Nuôi con là một hành trình cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Khung xương và các đường nét trên mặt con sẽ từ từ thay đổi theo thời gian, và mỗi em bé đều sẽ sở hữu một nét đáng yêu rất riêng.

Thay vì ngồi lo lắng xem con giống ai, đẹp hay xấu, việc tỉ mỉ chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ và yêu thương con qua từng giai đoạn mới là điều quan trọng nhất.

Hãy cho con thêm chút thời gian. Em bé nhỏ xíu, nhăn nheo ngày nào rồi cũng sẽ lớn lên thành một bé cún cực kỳ xinh xắn và là em bé duy nhất, đặc biệt nhất của bố mẹ!

Nguồn: Tổng hợp