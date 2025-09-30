4 đặc điểm trên khuôn mặt báo hiệu bệnh tật hoặc ung thư: Đừng nhầm lẫn chúng với "những nét may mắn"!

Ông Vương, 65 tuổi, vừa chào đón cháu trai và đang rất phấn khởi. Hàng xóm của ông, nhận thấy nước da hơi căng nước của ông, đã khen ngợi đó là dấu hiệu của sự may mắn. Ông Vương cũng cảm thấy tinh thần và sắc mặt mình được cải thiện, và trông ông còn đẹp hơn trước ống kính.

Nhưng 6 tháng trước, trong một buổi khám sức khỏe định kỳ của công ty, bác sĩ đã khiến ông phải thốt lên một câu nghiêm túc: "Những thay đổi trên khuôn mặt, môi, mắt và cổ của ông không chỉ đơn thuần là dấu hiệu của sự may mắn; chúng có thể là một dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe của ông!".

Điều này khiến ông Vương hoang mang: "Cái gì? Thật sự có thể nhìn mặt mà đoán bệnh sao?". Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay khoa học? Thực tế, những gì truyền thống coi là "khuôn mặt may mắn" đôi khi có thể là dấu hiệu của một căn bệnh tiềm ẩn.

Nhiều người trung niên và cao tuổi thường tin rằng khuôn mặt của họ "may mắn", phản ánh lối sống lành mạnh và cuộc sống suôn sẻ. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy một số thay đổi trên khuôn mặt có liên quan chặt chẽ đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch và mạch máu não, bệnh tuyến giáp, thậm chí cả ung thư.

4 đặc điểm trên khuôn mặt báo hiệu bệnh tật hoặc ung thư, dễ nhầm là nét tướng tốt

Nhìn bề ngoài, ngày càng nhiều người thích gọi những thay đổi trên khuôn mặt là "dấu hiệu may mắn" - mặt tròn, môi dày, mắt sưng, cổ ngắn. Tuy nhiên, y học hiện đại đã phát hiện ra rằng những thay đổi này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của may mắn .

Một cuộc khảo sát sức khỏe chung do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thực hiện với 13.000 người cho thấy, ở những người trên 40 tuổi, hơn 22% những thay đổi trên khuôn mặt thực chất là biểu hiện sớm của các bệnh mãn tính .

Lý do là khi các hệ thống trong cơ thể lão hóa, các vấn đề như thay đổi nội tiết, tích tụ lipid máu và tắc nghẽn hệ bạch huyết thường biểu hiện đầu tiên trên khuôn mặt. Vì vậy, đừng chỉ đơn giản diễn giải một số đặc điểm trên khuôn mặt là tích cực. Đôi khi, chúng là dấu hiệu cơ thể đang cầu cứu.

Sưng mặt

Đây không chỉ là dấu hiệu của "sự giàu có" hay "may mắn" mà trong y học còn gọi là "phù mặt". Nguyên nhân phổ biến bao gồm lượng protein nạp vào không đủ, bệnh thận hoặc chức năng tim bất thường.

Dữ liệu từ Hiệp hội Y khoa Trung Quốc cho thấy, 38,7% người bị suy thận bị sưng mặt vào buổi sáng, thường đối xứng và không lõm. Tình trạng sưng mặt dai dẳng không liên quan đến việc thức khuya hoặc uống quá nhiều nước không nên trì hoãn.

Môi tím tái

Mặc dù người ta thường tin rằng môi dày tượng trưng cho sự may mắn. Thực tế, chúng có thể báo hiệu chức năng tim, phổi suy yếu và tình trạng thiếu oxy .

Một nghiên cứu của Bệnh viện Xiangya cho thấy, chứng xanh tím môi xảy ra ở 44,3% số người mắc bệnh tim phổi mạn tính. Nếu môi bạn vẫn xanh tím trong thời gian dài, kèm theo khó thở và hồi hộp, bạn nên chú ý.

Tăng đột ngột tình trạng sưng mí mắt hoặc bọng mắt

Phù mí mắt thường bị nhầm lẫn là triệu chứng bình thường của "mệt mỏi hoặc lão hóa". Tuy nhiên, rối loạn chức năng tuyến giáp, bệnh thận và dị ứng nặng đều có thể ảnh hưởng đến mí mắt trước.

Một phân tích lâm sàng tại Bệnh viện Union cho thấy, 29,2% trường hợp phù mí mắt mới được chẩn đoán ở bệnh nhân trên 60 tuổi được chẩn đoán là cường giáp hoặc các vấn đề về thận. Tình trạng sưng mí mắt đặc biệt rõ rệt vào buổi sáng và kéo dài cần được kiểm tra ngay lập tức.

Cổ dày lên rõ rệt, cổ ngắn và tròn

Đây được coi là dấu hiệu của sức mạnh và tuổi thọ. Bệnh tuyến giáp mãn tính, xơ vữa động mạch cảnh và loạn dưỡng mỡ cũng có thể biểu hiện qua những thay đổi này.

Theo dõi lâm sàng tại một bệnh viện tuyến ba của Đại học Y khoa Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ phát hiện các nốt tuyến giáp ở bệnh nhân trung niên và cao tuổi có cổ dày lên đáng kể và có khối u ở đường giữa lên tới 35,1%.

Các bác sĩ nhấn mạnh, những người có chu vi cổ trên 38cm, tình trạng cổ ngắn và dày ngày càng nặng hơn nên cảnh giác với các bệnh lý tuyến giáp, chuyển hóa lipid, hoặc thậm chí là khối u.

Tuân thủ sàng lọc và can thiệp sớm có thể giúp bạn tránh xa những "mối nguy hiểm tiềm ẩn" trên khuôn mặt

Sự đồng thuận có thẩm quyền cho rằng một khi những thay đổi trên được phát hiện, chúng ta không được chủ quan và việc quản lý khoa học cùng can thiệp sớm là vô cùng quan trọng. Các phương pháp bao gồm:

Khám sức khỏe

Khám định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm, bao gồm kiểm tra huyết áp, xét nghiệm máu, chức năng tuyến giáp và chức năng thận.

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Bạn nên tăng lượng protein chất lượng cao (như cá và các sản phẩm từ đậu nành), giảm lượng muối và dầu ăn có hàm lượng cao, kết hợp với trái cây và rau quả tươi có thể cải thiện hiệu quả các vấn đề về khuôn mặt như phù nề và rối loạn lipid máu.

Duy trì thói quen lành mạnh

Ngủ lành mạnh, bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể giảm gần 20% tỷ lệ phù mặt .

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế để tầm soát nguy cơ ung thư

Nếu xuất hiện tình trạng phù nề dai dẳng, màu môi bất thường hoặc khối u ở cổ, bạn nên đến bệnh viện uy tín để được tư vấn trực tiếp và siêu âm, chụp CT toàn diện, cũng như xét nghiệm các dấu hiệu ung thư liên quan.

Đối với những người đáp ứng các tiêu chí này, can thiệp y tế và phát hiện sớm sẽ cải thiện đáng kể tiên lượng.

(Ảnh minh họa: Internet)