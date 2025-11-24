4 "chiến thần" diệt mùi tanh cá, biết sớm thì nấu nướng nhàn tênh

Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Để chế biến được một món cá vừa thơm vừa tròn vị thì việc xử lý mùi tanh luôn là bước khó nhằn nhất. Để món ăn đạt độ ngon đúng chuẩn, đầu tiên phải khử sạch mùi tanh đặc trưng của cá, giúp các gia vị khác thấm sâu và làm nổi bật vị ngọt tự nhiên. Không cần đến những nguyên liệu cầu kỳ hay tốn kém, chỉ với 4 gia vị bình dân dưới đây, bạn hoàn toàn có thể "hô biến" nồi cá trở nên thơm nức, dễ ăn và hấp dẫn hơn rất nhiều.

1. Hạt tía tô - gia vị nhỏ nhưng hiệu quả lớn

Không chỉ lá tía tô mới thơm, phần hạt cũng là "trợ thủ" đắc lực khi nấu cá. Hạt tía tô có hương thơm ấm, khi cho vào nồi cá kho, canh cá hoặc hấp cá sẽ giúp át đi mùi tanh rất rõ rệt. Điểm đặc biệt là hạt tía tô hòa cùng nước dùng tạo nên vị thanh nhẹ, giúp món ăn không bị nồng hay quá gắt. Các loại cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá quả khi nấu cùng hạt tía tô sẽ dậy mùi thơm đặc trưng, vị cá đậm nhưng không tanh.

2. Bạch đậu khấu - "lá chắn" hương thơm giúp cá dậy vị, không tanh

Bạch đậu khấu có tính ấm, mùi the mát và là gia vị rất hợp với các món cá nặng mùi. Chỉ cần cho 2 - 3 hạt khi ninh hoặc kho, bạch đậu khấu sẽ lan hương, giúp món ăn thơm sâu và dễ chịu. Đặc biệt, khi chế biến những loại cá có mùi bùn hoặc sống nước đục, bạch đậu khấu giúp khóa mùi nhanh chóng, đồng thời tạo lớp hương nền làm cá thêm đậm đà. Món cá kho, lẩu cá, canh chua cá đều hợp với loại gia vị này.

3. Riềng - át mùi bùn tanh và tăng độ đậm đà

Riềng là bí quyết quen thuộc trong nhiều món cá truyền thống. Vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng của riềng giúp "lấy lại phong độ" cho những loại cá có mùi bùn mạnh như cá trê, cá rô hay cá mè. Khi kho hoặc om cá cùng riềng, thịt cá săn chắc, thơm hơn và giữ được độ ngọt. Kết hợp thêm vài lát riềng tươi khi hấp cũng giúp mùi cá dịu đi rõ rệt, đặc biệt hữu ích với những món không dùng nhiều gia vị.

4. Tiêu trắng - nhẹ nhàng nhưng rất "bén"

Tiêu trắng có vị cay thanh, thoang thoảng, tạo cảm giác ấm mà không át mất các gia vị khác. Vì vậy, nó rất hợp cho các món cá có cách chế biến nhẹ nhàng như hấp, nấu canh hoặc sốt. Khi cho vào nồi cá đang sôi, tiêu trắng lan hương dịu, khử mùi tanh nhẹ nhàng và làm món ăn trở nên hài hòa hơn. Nhờ tính cay ấm, tiêu trắng cũng rất phù hợp cho món cá ăn vào mùa lạnh.

Bí quyết chọn cá tươi ngon

Muốn món cá đạt độ ngon đúng chuẩn thì gia vị chỉ là phần phụ, quan trọng nhất vẫn là chọn được cá tươi. Dưới đây là những dấu hiệu bạn có thể dựa vào khi đi chợ hoặc mua cá trong siêu thị:

Quan sát mắt cá: Cá tươi luôn có mắt trong, lồi nhẹ, nhìn rõ đồng tử. Nếu mắt cá bị đục, lõm xuống hoặc chuyển màu xám sữa thì cá đã để lâu hoặc mất độ tươi.

Kiểm tra mang cá: Mang cá tươi có màu đỏ hồng và không có mùi lạ. Mang chuyển sang màu nâu sẫm hoặc có nhớt là dấu hiệu cá không còn mới.

Sờ vào da cá: Da cá tươi đàn hồi, thịt chắc, ấn nhẹ sẽ trở lại ngay. Nếu ấn vào mà để lại lõm hoặc cảm giác mềm nhũn thì không nên mua.

Ngửi mùi: Cá tươi chỉ có mùi nhẹ của nước, không hăng, không gắt và không có mùi lạ. Mùi tanh nồng, mùi bùn đậm là dấu hiệu cá kém chất lượng.

