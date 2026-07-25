4 cây quý ở bộ rễ, tán rộng đón phúc lộc, trồng càng lâu càng có giá trị cao

Khoảng sân trước nhà không chỉ là phần kết nối giữa ngôi nhà và thiên nhiên mà còn góp phần tạo nên diện mạo tổng thể cho không gian sống.

Vì vậy, nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn những loài cây gỗ có tuổi thọ cao, tán lá đẹp hoặc hương hoa dễ chịu để vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa mang lại bóng mát lâu dài.

Dưới đây là 4 loại cây được nhiều người yêu thích khi thiết kế sân vườn.

Lim xẹt: Tạo bóng mát với sắc hoa vàng nổi bật

Lim xẹt (Peltophorum pterocarpum) là loài cây thân gỗ quen thuộc trên các tuyến phố, công viên và khuôn viên rộng nhờ tán lá lớn, khả năng che mát hiệu quả.

Vào mùa hè, cây gây ấn tượng với những chùm hoa vàng nở dày trên tán, tạo điểm nhấn nổi bật cho cảnh quan. Nếu được trồng trong sân vườn rộng, lim xẹt vừa giúp giảm bức xạ nhiệt vừa mang đến không gian xanh mát.

Do cây phát triển khá nhanh và tán rộng, gia chủ nên cắt tỉa định kỳ cũng như định hình tán từ sớm để đảm bảo an toàn và giữ được dáng cây cân đối.

Sala: Loài cây nở hoa ngay trên thân

Sala (Couroupita guianensis), còn gọi là cây đầu lân, có nguồn gốc từ khu vực Trung và Nam Mỹ. Đây là loài cây tạo ấn tượng bởi những chùm hoa mọc trực tiếp từ thân, mang vẻ đẹp lạ mắt và khác biệt so với nhiều loài cây cảnh khác.

Không chỉ thu hút bởi hình dáng hoa độc đáo, sala còn được trồng tại nhiều khuôn viên rộng nhờ giá trị cảnh quan.

Tuy nhiên, cây cho quả lớn, vỏ cứng và khá nặng khi trưởng thành. Vì vậy, nên bố trí cây ở những khu vực rộng rãi, tránh gần lối đi, chỗ vui chơi hoặc nơi đỗ xe để hạn chế rủi ro khi quả rụng.

Mộc hương: Hương thơm dịu nhẹ cho khoảng sân

Nếu yêu thích những loài cây có hương thơm tự nhiên, mộc hương (Osmanthus fragrans) là lựa chọn được nhiều người cân nhắc.

Khác với các cây thân gỗ lớn, mộc hương có thể duy trì chiều cao vừa phải thông qua việc cắt tỉa, phù hợp với sân trước, hiên nhà hoặc lối đi.

Điểm nổi bật của loài cây này nằm ở những chùm hoa nhỏ nhưng tỏa hương thơm nhẹ nhàng mỗi khi vào mùa nở. Dáng cây thanh thoát kết hợp với hương thơm dễ chịu giúp không gian sân vườn trở nên thư thái và gần gũi hơn.

Giáng hương: Phù hợp cho sân vườn rộng

Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus) là cây gỗ lớn thuộc họ Đậu, phân bố tự nhiên tại nhiều quốc gia Đông Dương. Khi trưởng thành, cây có thân thẳng, tán cân đối và nổi bật với những chùm hoa vàng rực rỡ.

Nhờ kích thước lớn cùng tuổi thọ cao, giáng hương thường được lựa chọn để trồng trong biệt thự, sân vườn rộng hoặc khuôn viên có diện tích lớn.

Do bộ rễ và tán cây phát triển mạnh theo thời gian, nên trồng giáng hương cách xa móng nhà, tường rào và hệ thống điện để đảm bảo an toàn cũng như tạo không gian cho cây sinh trưởng.

Những loài cây gỗ lâu năm không chỉ mang lại bóng mát và tăng giá trị cảnh quan mà còn giúp khoảng sân trở nên xanh mát, gần gũi với thiên nhiên. Khi lựa chọn cây trồng, gia chủ nên cân nhắc diện tích khuôn viên, tốc độ phát triển cũng như đặc điểm sinh trưởng của từng loài để có phương án bố trí phù hợp, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa an toàn trong quá trình sử dụng.

Vì sao nên trồng cây xanh trong khuôn viên, sân vườn?

Không chỉ mang giá trị trang trí, cây xanh còn góp phần cải thiện chất lượng không gian sống theo nhiều cách khác nhau. Một khu vườn có nhiều cây cối giúp giảm cảm giác khô cứng của bê tông, tạo nên bầu không khí gần gũi với thiên nhiên và mang lại sự thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Về mặt môi trường, cây xanh giúp tạo bóng mát, giảm bức xạ nhiệt và điều hòa vi khí hậu xung quanh ngôi nhà. Vào những ngày nắng nóng, tán cây có thể hạn chế lượng nhiệt hấp thụ từ ánh nắng trực tiếp, góp phần làm không gian sân vườn và khu vực liền kề trở nên mát mẻ hơn. Bên cạnh đó, cây còn hỗ trợ giữ độ ẩm cho đất, giảm bụi và tạo môi trường sống cho các loài chim, bướm hoặc côn trùng có ích.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc thường xuyên tiếp xúc với cây xanh có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Một khoảng sân phủ bóng cây, điểm xuyết sắc hoa hay tiếng lá xào xạc trong gió có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác thư thái sau những giờ làm việc. Đây cũng là không gian lý tưởng để đọc sách, tập thể dục nhẹ hoặc quây quần cùng gia đình vào mỗi buổi sáng và chiều tối.

Dưới góc độ thiết kế, cây xanh còn giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo điểm nhấn cho tổng thể ngôi nhà. Những hàng cây, thảm cỏ hay các loài cây có hoa theo mùa khiến sân vườn trở nên sinh động, đồng thời góp phần nâng cao giá trị cảnh quan của công trình.

Trong quan niệm phong thủy, cây cối xanh tốt còn tượng trưng cho sức sống, sự phát triển và nguồn năng lượng tích cực. Dù đây chủ yếu là quan niệm dân gian, việc chăm sóc một khu vườn xanh mát vẫn được nhiều người xem là cách tạo dựng môi trường sống hài hòa, cân bằng giữa con người và thiên nhiên, từ đó mang lại cảm giác bình yên và thoải mái trong cuộc sống hằng ngày.

(*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.)