4 cây hút ẩm, lọc không khí cực tốt: Đặt trong nhà khi trời nồm, góc nào cũng thoáng sạch

Cây xanh trong nhà không chỉ để trang trí mà còn góp phần điều tiết không khí, giảm cảm giác bí bách và tạo sự dễ chịu cho không gian sống. Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ một phần hơi ẩm, hỗ trợ lọc bụi mịn và các hợp chất bay hơi, nhờ đó giúp môi trường trong nhà trở nên trong lành hơn.

Thời điểm này, miền Bắc đang bước vào mùa nồm ẩm kéo dài. Sàn nhà trơn trượt, tường đọng nước, quần áo lâu khô, không khí lúc nào cũng nặng mùi ẩm mốc. Ngoài việc dùng máy hút ẩm, mở quạt thông gió hay lau nhà bằng nước ấm pha muối, nhiều gia đình bắt đầu tận dụng cây xanh như một giải pháp hỗ trợ cân bằng độ ẩm và cải thiện chất lượng không khí. Một số loại cây vừa dễ chăm, vừa hợp khí hậu Việt Nam, lại đặc biệt phát huy tác dụng trong những ngày nồm kéo dài.

1. Lưỡi hổ - gọn gàng, bền bỉ, hợp mọi góc nhà

Lưỡi hổ là loại cây được khuyên trồng nhiều nhất trong nhà nhờ khả năng sống khỏe, ít cần ánh sáng và dễ chăm sóc. Lá dày, mọng nước giúp cây hấp thụ một phần hơi ẩm trong không khí, đồng thời hỗ trợ lọc một số hợp chất bay hơi thường có trong nhà kín. Vào mùa nồm, đặt lưỡi hổ ở phòng ngủ, phòng khách hoặc gần cửa ra vào sẽ giúp không gian bớt bí và có cảm giác khô ráo hơn.

Ưu điểm lớn nhất của lưỡi hổ là không cần tưới nhiều. Mùa nồm chỉ cần tưới 7 đến 10 ngày một lần để tránh úng rễ. Một chậu lưỡi hổ dáng cao, đặt cạnh sofa hay góc làm việc vừa đẹp mắt vừa tiện lợi.

2. Lan ý - vừa hút ẩm, vừa giảm mùi ẩm mốc

Lan ý có tán lá rộng, xanh đậm, khả năng thích nghi tốt trong môi trường ẩm. Khi đặt trong phòng kín, cây giúp điều tiết độ ẩm nhẹ và giảm cảm giác nặng mùi. Đây cũng là loại cây được nhiều người chọn đặt gần phòng tắm hoặc khu vực bếp vì khả năng chịu ẩm tốt.

Về phong thủy, lan ý còn tượng trưng cho sự bình an và cân bằng, hợp đặt ở phòng khách hoặc gần bàn làm việc. Lưu ý nhỏ là lan ý cần ánh sáng tán xạ nhẹ, không nên để nơi quá tối. Mùa nồm nên lau lá định kỳ để tránh bụi bẩn bám khiến cây khó quang hợp.

3. Trầu bà - dễ trồng, hợp nhà nhỏ

Trầu bà gần như là loại cây ai cũng từng trồng vì dễ sống và có thể trồng nước hoặc trồng đất. Lá to giúp điều tiết độ ẩm, đồng thời hỗ trợ làm sạch không khí trong không gian kín. Với những căn hộ nhỏ, đặt một chậu trầu bà treo ở cửa sổ hoặc trên kệ bếp vừa tiết kiệm diện tích vừa tăng cảm giác tươi mới.

Trầu bà đặc biệt hợp mùa nồm vì không cần nắng mạnh. Tuy nhiên, cần tránh tưới quá tay vì đất ẩm lâu dễ gây thối rễ. Khi thấy lá úa vàng, nên cắt tỉa sớm để cây tập trung dinh dưỡng cho lá mới.

4. Dương xỉ - ưa ẩm, giúp cân bằng không khí

Dương xỉ là loại cây ưa môi trường ẩm, phát triển mạnh vào mùa nồm. Tán lá dày và nhiều nhánh nhỏ giúp giữ và điều tiết độ ẩm trong phòng. Đây là lựa chọn hợp đặt ở ban công kín, phòng tắm có cửa sổ hoặc góc nhà thiếu nắng.

Dương xỉ giúp không gian mềm mại hơn, giảm cảm giác khô cứng của đồ nội thất. Tuy nhiên, cần đảm bảo chậu thoát nước tốt để tránh úng rễ. Thỉnh thoảng mang cây ra nơi có ánh sáng nhẹ để cây khỏe và xanh lâu.

Một vài lưu ý khi dùng cây trong mùa nồm

Cây xanh chỉ hỗ trợ hút ẩm ở mức vừa phải, không thay thế máy hút ẩm trong những ngày nồm nặng. Quan trọng hơn là đặt cây đúng vị trí. Nên để cây ở nơi thông thoáng, tránh góc quá tối hoặc sát tường ẩm. Thường xuyên lau lá, thay đất định kỳ và loại bỏ lá héo để cây luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, không nên đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ nhỏ vì ban đêm cây vẫn hô hấp. Chỉ cần 1 đến 2 chậu vừa phải là đủ tạo cảm giác dễ chịu.