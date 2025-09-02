4 cây cảnh "tán tài lộc" nuôi càng lâu càng hao tiền của, nhiều người không biết vẫn vô tư trồng trong nhà

Có những loài nhìn thì rực rỡ, sang chảnh, nhưng thực chất lại tiềm ẩn đủ loại rắc rối từ gây dị ứng cho đến ngộ độc, làm tốn nhiều tiền của để chữa trị. Dân chơi cây cảnh gọi chúng là “hoa tán tài”, nuôi càng lâu càng hao tiền, rước thêm phiền phức.

1. Hoa có độc: trúc đào, cà độc dược

Trúc đào vốn được nhiều người lớn tuổi ưa chuộng vì hoa đỏ, hồng, trắng nhìn chẳng khác gì đào thật. Nhưng điều ít ai biết là lá, hoa và nhựa của cây đều chứa độc tố. Trẻ nhỏ hoặc thú nuôi nếu lỡ ăn phải có thể ngộ độc, thậm chí ảnh hưởng đến tim mạch. Thực tế từng có trường hợp trẻ nhỏ chỉ cắn một chiếc lá trúc đào đã phải nhập viện cấp cứu, chi phí điều trị lên tới vài triệu đồng.

Tương tự, cây cà độc dược cũng có hoa đẹp, nhưng chỉ cần hít phải mùi hương quá lâu cũng gây chóng mặt, buồn nôn. Nhiều chuyên gia cảnh báo đây là loại cây nên tránh xa khu vực nhà ở, đặc biệt là nhà có trẻ em.

2. Hoa dễ gây dị ứng: ngũ sắc, hoa ly, dạ lai hương

Hoa ngũ sắc nở rộ với đủ màu rực rỡ, được gọi là “hoa hot trend” trong giới chơi cảnh. Nhưng chỉ cần chạm vào nhựa cây, nhiều người đã bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy kéo dài cả tuần.

Hoa ly và dạ lai hương thì nổi tiếng vì mùi hương nồng nàn, song đây lại là nguyên nhân gây khó chịu cho người có cơ địa nhạy cảm. Không ít trường hợp bị mất ngủ, đau đầu triền miên vì hương hoa quá mạnh. Người mắc bệnh hô hấp như hen suyễn càng không nên trồng, bởi chỉ một đêm hít phải hương dạ lai hương, cơn khó thở có thể tái phát dữ dội.

3. Hoa nhiều gai: xương rồng khổng lồ, xương rồng bát tiên

Nhiều gia đình bày chậu xương rồng lớn trong phòng khách với niềm tin “hút sóng, chống bức xạ”. Tuy nhiên, nếu trong nhà có trẻ nhỏ thì đây là hiểm họa. Chỉ cần vô ý va phải, gai nhọn có thể gây thương tích, thậm chí phải khâu nhiều mũi.

Hoa bát tiên (còn gọi là xương rồng Thái) thì vừa có gai, vừa có nhựa độc. Vật nuôi như chó mèo nếu chẳng may gặm lá, liếm phải nhựa cây có thể bị ngộ độc. Chính vì vậy, các bác sĩ nhiều lần khuyến cáo nhà có trẻ con hoặc thú cưng tuyệt đối không nên trồng loại cây này.

4. Hoa, cây cảnh quá lớn: chim thiên đường, cây kim tiền, cây phát tài

Cây chim thiên đường cao gần 2 mét thường được giới chơi cây trưng để “làm sang” cho phòng khách. Nhưng thực tế, kích thước lớn che khuất ánh sáng, khiến không gian bí bách, độ ẩm tăng cao, dễ gây tái phát bệnh xương khớp ở người già.

Cây phát tài, kim tiền nếu để quá rậm rạp trong nhà không chỉ chiếm diện tích mà còn tạo cảm giác nặng nề, u ám. Nhiều gia đình tin rằng những chậu cây rũ lá chạm đất giống như “dòng tài lộc chảy ngược ra ngoài”, nuôi càng lâu càng thấy trong nhà bất an, chi tiêu thất thoát.

Rõ ràng, trồng cây, nuôi hoa vốn là thú vui tao nhã, mang lại sinh khí cho gia đình. Nhưng nếu vô tình rước nhầm “hoa tán tài”, không chỉ tốn kém tiền bạc chữa bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Các chuyên gia khuyên rằng, thay vì những loại cây “đẹp nhưng nguy hiểm”, bạn nên chọn các loại cây xanh dễ chăm, lành tính như trầu bà, lưỡi hổ, lan ý hay đa búp đỏ. Những loại cây này vừa không độc hại, vừa giúp lọc không khí, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn cho cả nhà.

Nguồn và ảnh: Sohu