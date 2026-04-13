4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ

N.Dung |

Cả nước ghi nhận 24 ca não mô cầu, 4 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Ngày 13-4, Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 24 ca mắc bệnh do não mô cầu, trong đó 4 trường hợp tử vong. Dù chưa xuất hiện ổ dịch tập trung, số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ - Ảnh 1.

Bệnh não mô cầu có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh do não mô cầu là nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis, lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng.

Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây viêm màng não mủ hoặc nhiễm khuẩn huyết, để lại di chứng nặng như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trong 24 ca ghi nhận, trẻ dưới 15 tuổi chiếm 46%. Các trường hợp mắc rải rác trong cộng đồng, song có xu hướng tăng và cao hơn cùng kỳ năm 2025 (14 ca). Điều này cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Đồng thời, cần đảm bảo môi trường sống thông thoáng, vệ sinh bề mặt, đồ dùng thường xuyên tiếp xúc; ăn uống đủ chất, tăng cường rèn luyện để nâng cao sức đề kháng.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và nguy cơ tử vong.

