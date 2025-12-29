4 bệnh tưởng chừng lành tính nhưng có thể là tiền thân của ung thư

Một trong những điều đáng lo ngại nhất của tình trạng ung thư tại Việt Nam là việc phát hiện muộn dẫn tới hiệu quả điều trị thấp, số ca tử vong do ung thư lên tới 120.000 người/năm. Do đó, theo bác sĩ Nguyễn Đức Hiếu (Bệnh viện Hùng Vương), nhận diện sớm các “bệnh vặt” tiềm ẩn nguy cơ ác tính có thể giúp người bệnh không bỏ lỡ thời điểm vàng để tầm soát và can thiệp kịp thời.

Viêm gan B

Viêm gan B là bệnh do virus gây ra, đây cũng là bệnh phổ biến nhất trong số tất cả các loại viêm gan do virus. Một khảo sát tại Việt Nam có khoảng 10 - 20% dân số nhiễm virus viêm gan B, trong đó khoảng 5 triệu người mắc viêm gan mạn tính, xơ gan hoặc ung thư gan.

Virus viêm gan B thường diễn tiến thầm lặng, các triệu chứng rất kín đáo, khó phát hiện. Ước tính, có tới 90% người bị viêm gan B không biết về tình trạng bệnh của mình.

Nếu mắc bệnh viêm gan B mà không biết và điều trị sớm thì virus sẽ tấn công tế bào gan khỏe mạnh dẫn tới hoại tử tế bào gan, xơ hóa gan, xơ gan và ung thư gan.

Virus tấn công gan gây viêm gan B và cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới ung thư nếu không điều trị kịp thời.

Polyp

Polyp là dạng tổn thương có hình dáng giống với khối u nhưng không phải là u. Polyp do niêm mạc hoặc tổ chức dưới niêm mạc tăng sinh tạo thành. Thông thường, các khối polyp này là lành tính nhưng cũng có 1 số khả năng biến thành ác tính.

Nghiên cứu mới đây của các chuyên gia cho thấy, các loại polyp viêm và tăng sản tỷ lệ gây ung thư không đáng kể, tuy nhiên polyp tuyến lại khác.

Polyp tuyến có khả năng phát triển thành ung thư rất cao. Kích thước của polyp càng lớn thì khả năng trở thành ung thư càng cao.

Loét dạ dày tá tràng

Loét dạ dày tá tràng bao gồm nhiều loại như loét dạ dày, loét thực quản, hành tá tràng... Tưởng chừng đây chỉ là căn bệnh về đường tiêu hóa thông thường nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.

Đối với các bệnh nhân mắc bệnh nhưng vẫn duy trì những thói quen xấu như ăn đồ cay, uống rượu bia, ăn quá no thì tế bào niêm mạc sẽ bị tổn thương nhiều lần, dễ nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori. Lúc này, viêm nhiễm sẽ xâm nhập tế bào từ đó làm tăng tỷ lệ ung thư.

Tăng sản tuyến vú

Tăng sản tuyến vú thường gặp ở nhiều lứa tuổi nhất là người trong độ tuổi từ 30 - 50. Đây không phải là viêm hoặc khối u mà do một số tế bào tuyến vú trong phạm vi nhất định tăng lên quá nhiều.

Bệnh tăng sản tuyến vú khiến chị em thường xuyên có cảm giác căng cứng khó chịu ở ngực, các cơn đau xuất hiện mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, có dạng tăng sản vú tuyệt đối không thể chủ quan bởi nó có thể dấn tới ung thư đó là tăng sản vú không điển hình.

Phụ nữ mắc tăng sản vú không điển hình có nguy cơ phát triển thành ung thư cao gấp 4 lần so với người không mắc.

Loại tăng sản này thường không có biểu hiện, triệu chứng rõ ràng, chúng chỉ được phát hiện khi thực hiện sinh thiết vú, kết quả chụp tuyến vú.

Do đó, khi thấy phần ngực có dấu hiệu bất thường, cần đi khám càng sớm càng tốt.