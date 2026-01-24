38 giây sinh tử: Khoảnh khắc người phụ nữ ngưng tim ngay trong phòng khám và cuộc chạy đua nghẹt thở của bác sĩ

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, ngày 23/1, Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An) cho biết, các y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở ngay trong lúc thăm khám. Bệnh nhân là bà Q.T.H. (64 tuổi, trú xã Tam Quang).

Trước đó, bà H. có tiền sử khàn tiếng, đau vùng cổ nên đến Trung tâm Y tế Tương Dương kiểm tra.

Clip các y, bác sĩ Trung tâm y tế Tương Dương cứu sống bệnh nhân

Trong quá trình thăm khám tại phòng khám, bà H. bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu rồi ngừng tim, ngừng thở, nghi do dị vật đường thở, có thể là polyp thanh quản chèn ép khí quản.

Bệnh nhân lập tức được chuyển khẩn cấp vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Ngay tại cửa khoa, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm (bác sĩ phòng khám) trực tiếp ép tim ngoài lồng ngực, trong khi bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương đặt ống nội khí quản, khai thông đường thở và triển khai hồi sức tim phổi nâng cao.

Sau khoảng 5 phút "chạy đua với tử thần", tim bệnh nhân đập trở lại, nhịp thở được duy trì bằng máy. Bà H. qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chia sẻ với Vietnamnet, theo bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, đây là một ca ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện đặc biệt nguy hiểm. Việc phát hiện kịp thời, xử trí nhanh chóng và đúng phác đồ của ê-kíp cấp cứu đã giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử trong gang tấc.

Các chuyên gia cho biết, ngừng tim hoàn toàn có thể phòng tránh nếu nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và chủ động thay đổi lối sống. Người từ 30 tuổi trở lên nên đo huyết áp, kiểm tra mỡ máu và đường huyết định kỳ. Những người làm việc trong môi trường căng thẳng, thường xuyên thức khuya, thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch cần khám chuyên khoa tim mạch ít nhất mỗi năm một lần. Bên cạnh đó, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm giúp tim được nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế các rối loạn nhịp nguy hiểm.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau ngực, đánh trống ngực, khó thở, ngất hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Việc phát hiện sớm các bệnh lý như rối loạn nhịp tim, hẹp mạch vành hay phì đại cơ tim có thể giúp ngăn chặn những ca ngừng tim đột ngột đáng tiếc.