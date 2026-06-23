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356 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam An
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Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 6/6 đến 12/6.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ ngày 6/6 đến ngày 12/6, thông qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 356 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Trong đó:

1. Xe ô tô vượt đèn đỏ: 132 trường hợp

2. Xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường: 164 trường hợp

3. Xe ô tô rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 09 trường hợp

4. Xe ô tô dừng, đỗ sai: 08 trường hợp

5. Xe mô tô vượt đèn đỏ: 05 trường hợp.

6. Xe mô tô không đội mũ bảo hiểm: 38 trường hợp.

Danh sách cụ thể tra cứu theo đường link: https://bom.so/wm0iEM

356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 1.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 2.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 3.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 4.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 5.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 6.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 7.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 8.
356 Chủ Xe Bắc Ninh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 ngay lập tức - Ảnh 9.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Nam An

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nộp phạt nguội

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