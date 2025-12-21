31 tuổi, trải qua 3 lần đột quỵ: Cái giá phải trả cho lối sống "chưa thấy hậu quả chưa sợ" của nhiều người trẻ

Ở tuổi 31, khi nhiều người còn nghĩ mình đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, một người đàn ông tại Trung Quốc đã phải đối mặt với biến cố mà trước đó anh chưa từng nghĩ tới: ba lần đột quỵ trong vòng ba năm.

Câu chuyện được các bác sĩ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phúc Kiến chia sẻ gần đây đã khiến không ít người giật mình. Bệnh nhân là một nam giới trẻ, làm nghề livestream bán hàng - công việc đòi hỏi ngồi lâu, làm việc liên tục nhiều giờ trước màn hình.

Ba năm trước, vào một buổi sáng, anh bất ngờ thấy tay chân bên phải yếu hẳn, méo miệng, nói không rõ. Kết quả chẩn đoán là nhồi máu não. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, anh qua cơn nguy kịch và chỉ còn di chứng nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Chính sự "qua khỏi nhanh chóng" ấy lại trở thành lý do khiến anh chủ quan. Các khuyến cáo về thay đổi lối sống và điều trị lâu dài không được thực hiện nghiêm túc. Và rồi, từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, đột quỵ tiếp tục tái diễn thêm hai lần nữa.

Khi rà soát toàn bộ tiền sử bệnh và thói quen sinh hoạt, bác sĩ điều trị nhận thấy một bức tranh quen thuộc nhưng đáng lo: thức khuya kéo dài, ngồi liên tục nhiều giờ, hầu như không vận động, ăn uống thất thường với đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, nước có đường. Mỗi khi căng thẳng, bệnh nhân hút từ một đến hai gói thuốc lá mỗi ngày và uống rượu thường xuyên.

Đáng chú ý, từ sáu năm trước, anh đã được phát hiện mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường và béo phì, nhưng không theo dõi và điều trị bài bản.

Theo các bác sĩ, nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ là bệnh của người cao tuổi, song thực tế cho thấy căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa. Nhóm tuổi từ 18–45 hiện đã được xếp vào nhóm có nguy cơ đột quỵ sớm, đặc biệt ở những người có lối sống thiếu lành mạnh.

Đột quỵ gồm hai thể chính là thiếu máu não và xuất huyết não, có thể gây liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, hôn mê và để lại di chứng lâu dài. Đây cũng là bệnh lý mang "năm cao": tỷ lệ mắc cao, tỷ lệ tử vong cao, tàn tật cao, tái phát cao và gánh nặng kinh tế cao.

Các chuyên gia nhấn mạnh, thủ phạm chính khiến người trẻ bị đột quỵ không phải tuổi tác, mà là lối sống. Thức khuya kéo dài làm rối loạn hệ thần kinh và huyết áp; ngồi lâu khiến chuyển hóa mỡ xấu đi; thuốc lá và rượu bia làm tổn thương mạch máu; uống ít nước khiến máu đặc hơn; trong khi chế độ ăn nhiều muối, đường và chất béo âm thầm thúc đẩy xơ vữa động mạch.

Làm thế nào để phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ?

Để phòng ngừa đột quỵ từ sớm, bác sĩ khuyến cáo người trẻ cần chủ động kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu, đặc biệt nếu có yếu tố nguy cơ. Ngủ đủ giấc, vận động đều đặn, ăn uống cân bằng, hạn chế thuốc lá và rượu bia là những thay đổi không quá khó, nhưng có ý nghĩa quyết định.

Trường hợp của người đàn ông 31 tuổi là một lời cảnh tỉnh rõ ràng: cơ thể không "ghi nợ" mãi, và những thói quen tưởng chừng vô hại hôm nay có thể trở thành biến cố sức khỏe nghiêm trọng trong tương lai rất gần.