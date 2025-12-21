Cục máu đông rất "sợ" 1 loại củ quen mặt trong bếp Việt: Thường xuyên ăn giúp tránh xa đột quỵ, đau tim

Cục máu đông là một trong những “kẻ thù thầm lặng” nguy hiểm nhất đối với sức khỏe tim mạch. Khi hình thành trong lòng mạch, chúng có thể âm thầm phát triển mà không gây triệu chứng rõ ràng, cho tới khi đột ngột chặn dòng máu nuôi tim hoặc não. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Cục máu đông (Ảnh minh họa).

Điều đáng lo ngại là cục máu đông không chỉ xuất hiện ở người có bệnh nền nặng. Chế độ ăn nhiều chất béo, ít vận động, rối loạn mỡ máu hay thời tiết lạnh làm mạch máu co lại đều có thể góp phần thúc đẩy quá trình hình thành cục máu đông. Chính vì vậy, việc chủ động phòng ngừa cục máu đông từ sớm thông qua lối sống và thực phẩm hằng ngày đang ngày càng được các chuyên gia y tế nhấn mạnh.

Ít ai ngờ rằng, trong gian bếp quen thuộc lại có một loại củ tưởng chừng rất bình thường nhưng được ví như “khắc tinh” của cục máu đông, góp phần bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim. Đó chính là hành tây!

Hành tây - “kẻ thù” của cục máu đông

Hành tây giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông (Ảnh minh họa).

Hành tây xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của các gia đình Việt, từ món xào, canh cho tới salad. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại củ này lại được nhiều nghiên cứu quốc tế đánh giá cao về khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu.

Theo các phân tích dinh dưỡng, hành tây giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất sinh học có lợi. Những thành phần này giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa và đặc biệt có vai trò tích cực với mạch máu.

Nhiều nghiên cứu y học từ sớm đã ghi nhận, sau các bữa ăn nhiều chất béo, khả năng chống đông tự nhiên trong máu có xu hướng giảm, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tạp chí Time đưa tin về một thí nghiệm lâm sàng cho thấy, việc bổ sung hành tây (dù chiên hay luộc) vào bữa ăn giàu chất béo có thể giúp duy trì, thậm chí cải thiện các yếu tố chống đông trong máu. Điều này cho thấy hành tây không chỉ là gia vị, mà còn đóng vai trò như một “chiếc chổi dọn dẹp” mạch máu.

Đáng chú ý, theo MedIndia, các nghiên cứu hiện đại còn phát hiện trong hành tây có rutin - một hợp chất flavonoid có khả năng ức chế enzyme tham gia vào quá trình hình thành cục máu đông. Rutin được đánh giá có tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa cả cục máu đông ở động mạch lẫn tĩnh mạch.

Ngoài tác dụng hỗ trợ phòng ngừa huyết khối, thường xuyên ăn hành tây còn giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch trong mùa lạnh. Điểm cộng của loại củ này là dễ mua, giá rẻ, chế biến linh hoạt và phù hợp với nhiều đối tượng.

Nấu món ngon từ hành tây

Dưới đây là cách làm một món ngon từ hành tây, giúp làm ấm bụng vào mùa đông, tốt cho tim mạch và miễn dịch: Đùi gà xào hành tây.

Đùi gà xào hành tây (Ảnh minh họa).

Nguyên liệu:

Đùi gà: 2 chiếc (lọc xương, thái miếng vừa ăn)

Hành tây: 1 - 2 củ

Dầu ăn, xì dầu, dầu hào, tiêu

Hành lá (vừa đủ)

Cách làm:

Ướp đùi gà với xì dầu, chút tiêu và một ít dầu ăn, để khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

Hành tây bóc vỏ, bổ múi cau hoặc thái sợi tùy thích.

Đun nóng chảo, cho dầu ăn, áp chảo gà đến khi vàng đều hai mặt rồi gắp ra.

Dùng lại chảo, cho hành tây vào xào nhanh tay đến khi vừa trong, dậy mùi ngọt.

Cho gà trở lại chảo, thêm một thìa dầu hào, đảo nhanh tay cho ngấm.

Tắt bếp, rắc hành lá và chút tiêu.

Món ăn có vị gà mềm ngọt, hành tây giòn ngọt tự nhiên, dễ ăn, phù hợp cho bữa tối mùa lạnh.

Nguồn: Time, MedIndia, Aboluowang