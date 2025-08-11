30 tuổi đã suy thận, phải lọc máu 3 lần mỗi tuần

Đó chỉ là một trong số nhiều những bệnh nhân suy thận đang điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ). Tại đây, các y bác sĩ đang điều trị cho 50 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối bằng phương pháp lọc máu chu kỳ (chạy thận nhân tạo). Trong đó, 48% là người dưới 50 tuổi, độ tuổi đáng ra đang ở giai đoạn lao động và cống hiến nhiều nhất cho gia đình và xã hội.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ 30 tuổi, trong khi người lớn tuổi nhất là 83 tuổi, một khoảng cách lớn cho thấy suy thận không còn là bệnh của tuổi già.

Mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 4 tiếng, hàng chục bệnh nhân lại đều đặn đến đây để chạy thận. Bất kể nắng mưa, lễ Tết hay điều kiện sức khỏe, đến lịch chạy là phải đi, bởi nếu bỏ một buổi, cơ thể sẽ mệt mỏi, tích tụ độc tố, đe dọa tính mạng. Một vòng tuần hoàn lặp lại đến cuối đời, không có điểm dừng nếu không được ghép thận.

Việc phải chạy thận định kỳ ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống, công việc, tinh thần và tài chính của người bệnh. Người đang đi làm phải nghỉ việc để theo lịch lọc máu, người ở xa phải di chuyển hàng chục cây số mỗi tuần, người già yếu phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân chăm sóc. Không ít bệnh nhân rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài, đặc biệt là người trẻ tuổi.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân chính khiến ngày càng nhiều người trẻ bị suy thận là do:

- Tăng huyết áp, đái tháo đường, gout không kiểm soát.

- Chế độ ăn uống nhiều muối, nhiều đạm, ít nước.

- Lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng trôi nổi.

- Thức khuya, căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích...

- Không đi khám định kỳ, chủ quan trước các dấu hiệu cảnh báo.

Để phòng tránh suy thận, người dân cần thực hiện tầm soát sớm chức năng thận, đặc biệt với người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, gout; uống đủ nước, ăn nhạt, không lạm dụng thuốc giảm đau; không tự ý dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc; thăm khám khi có biểu hiện như: phù chân, tiểu đêm nhiều, nước tiểu có bọt, mệt mỏi, đau lưng âm ỉ; giữ tinh thần thoải mái, hạn chế stress kéo dài.