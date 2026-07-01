Đây là những vật phẩm kiêng đặt trên bàn thờ để giữ không gian thờ cúng trang nghiêm, thanh tinh.

Bàn thờ là không gian linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên và các bậc tiền nhân. Vì vậy, ngoài việc thường xuyên lau dọn sạch sẽ, nhiều gia đình cũng rất chú trọng đến cách bài trí đồ vật trên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, có một số món đồ không nên đặt tại đây để giữ sự trang nghiêm và tránh làm mất đi ý nghĩa của không gian thờ cúng.

1. Hoa giả, quả giả

Hoa và trái cây là những lễ vật quen thuộc trên bàn thờ, tượng trưng cho lòng thành và sự biết ơn của con cháu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không nên sử dụng hoa giả hoặc quả giả để bày biện. Theo quan niệm truyền thống, hoa tươi và trái cây tươi thể hiện sự trân trọng, chu đáo của gia chủ trong việc thờ cúng. Trong khi đó, hoa giả hay quả giả tuy có ưu điểm bền đẹp, ít phải thay mới nhưng lại thiếu sức sống, không mang ý nghĩa dâng lên những gì tốt đẹp nhất.

Nếu điều kiện cho phép, gia đình nên thay hoa và trái cây tươi thường xuyên. Trường hợp không thể chuẩn bị mỗi ngày, có thể lựa chọn những loại hoa tươi lâu hoặc chỉ bày biện vào những dịp lễ, Tết và ngày giỗ để vẫn giữ được sự trang nghiêm cho bàn thờ.

2. Dao, kéo và các vật sắc nhọn

Dao, kéo hay những vật dụng có lưỡi sắc nhọn cũng là những món đồ được nhiều người khuyên không nên đặt trên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, đây là những vật gắn với sự cắt xẻ, sát khí, không phù hợp với không gian thờ cúng vốn cần sự thanh tịnh và trang nghiêm. Việc để dao, kéo trên bàn thờ, dù chỉ là tạm thời, cũng được cho là không phù hợp về mặt tín ngưỡng. Bên cạnh yếu tố tâm linh, việc hạn chế đặt các vật sắc nhọn trên bàn thờ còn giúp đảm bảo an toàn trong quá trình thắp hương, lau dọn hoặc khi trẻ nhỏ vô tình tiếp cận khu vực này.

3. Đồ vật bị nứt vỡ như bát hương, chân đèn, lọ hoa

Những vật dụng thờ cúng bị nứt, mẻ hoặc hư hỏng cũng nên được thay thế khi phát hiện. Bát hương, chân đèn, lọ hoa hay chén nước nếu đã xuất hiện vết nứt không chỉ làm mất tính thẩm mỹ mà còn khiến không gian thờ cúng trở nên thiếu trang nghiêm. Đồ vật hư hỏng tượng trưng cho sự không trọn vẹn, vì vậy nhiều gia đình sẽ thay mới để thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên. Ngoài ra, các vật dụng bằng gốm, sứ khi bị nứt cũng dễ vỡ hơn trong quá trình sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm