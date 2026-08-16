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3 thói quen pha trà cần bỏ ngay

Minh Khang (t/h)
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Một ấm trà ngon không chỉ giúp tỉnh táo, tạo cảm giác thư giãn mà còn cung cấp nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Không ít người có thói quen pha trà theo kinh nghiệm, chẳng hạn dùng nước vừa sôi để pha mọi loại trà, ngâm trà thật lâu hoặc cho thật nhiều trà để nước có màu đậm.

Dưới đây là 3 thói quen pha trà nên bỏ để có ấm trà ngon.

Dùng nước sôi 100 độ C để pha mọi loại trà

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Nhiều người có quan niệm nước càng nóng thì trà càng nhanh "ra chất", vì vậy thường rót nước vừa đun sôi vào trà ngay lập tức.

Thực tế, nhiệt độ pha phù hợp phụ thuộc vào từng loại trà. Với trà xanh, nước quá nóng có thể chiết xuất mạnh các hợp chất tạo vị đắng, chát, khiến trà mất đi vị thanh. Trong khi đó, một số loại trà đen hoặc trà lên men có thể chịu được nhiệt độ cao hơn.

Vì vậy, không nên áp dụng một mức nhiệt duy nhất cho tất cả các loại trà.

Với trà xanh, có thể sử dụng nước khoảng 70-85 độ C. Khi pha trà, nếu không có nhiệt kế, người dùng có thể để nước sau khi đun sôi nguội bớt vài phút rồi mới rót vào ấm.

Điều này không chỉ giúp hương vị trà dễ chịu hơn mà còn hạn chế việc chiết xuất quá mạnh các hợp chất khiến trà trở nên đắng và chát.

3 thói quen pha trà cần bỏ ngay- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngâm trà quá lâu vì nghĩ càng lâu càng đậm

Một thói quen khác khá phổ biến là cho trà vào ấm, rót nước rồi để nguyên trong thời gian dài. Có người pha một ấm từ đầu buổi sáng và uống dần trong nhiều giờ.

Thời gian tiếp xúc giữa lá trà và nước càng lâu thì càng nhiều hợp chất được chiết xuất. Khi đó, nước trà có thể trở nên đậm, đắng và chát hơn.

Đặc biệt, nếu sử dụng lượng trà lớn ngay từ đầu và ngâm kéo dài, hàm lượng caffeine trong phần nước trà cũng có thể tăng lên. Với những người nhạy cảm với caffeine, uống trà quá đậm hoặc uống vào buổi chiều tối có thể gây khó ngủ, bồn chồn.

Cách pha phù hợp hơn là kiểm soát thời gian hãm. Với trà túi lọc, thường chỉ cần vài phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với trà lá, có thể pha nhiều lần với thời gian hãm tương đối ngắn thay vì ngâm lá trà quá lâu trong một ấm nước.

Cho quá nhiều trà để nước có màu thật đậm

"Trà phải đậm mới ngon" là quan niệm khiến nhiều người có xu hướng cho một lượng lớn trà vào ấm. Tuy nhiên, màu nước đậm không đồng nghĩa với việc trà có chất lượng tốt hơn hay mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Khi lượng trà quá nhiều, lượng caffeine và các hợp chất được chiết xuất trong mỗi khẩu phần cũng có thể cao hơn. Nếu uống nhiều lần trong ngày, tổng lượng caffeine nạp vào cơ thể có thể tăng đáng kể.

Một số người sau khi uống trà đặc có thể xuất hiện cảm giác bồn chồn, tim đập nhanh hoặc khó ngủ, đặc biệt nếu uống vào thời điểm gần giờ đi ngủ.

Pha trà đúng cách để vừa ngon vừa dễ uống

Không có một công thức duy nhất áp dụng cho tất cả các loại trà. Người pha nên đọc hướng dẫn của từng sản phẩm, chú ý đến lượng trà, nhiệt độ nước và thời gian hãm.

Nếu chưa có kinh nghiệm, có thể bắt đầu với lượng trà vừa phải, dùng nước nóng nhưng không nhất thiết phải ở 100 độ C và thử thời gian hãm ngắn trước. Sau đó điều chỉnh dần theo khẩu vị.

Ngoài cách pha, thời điểm uống trà cũng đáng lưu ý. Người nhạy cảm với caffeine nên hạn chế trà quá đặc và tránh uống vào buổi tối. Trà cũng không nên được xem là thức uống thay thế hoàn toàn nước lọc trong ngày.

3 thói quen nấu canh sườn cần bỏ ngay
Tags

pha trà

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