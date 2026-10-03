3 thói quen buổi sáng ở nam giới "phá gan" hơn cả uống rượu

Khi nhắc đến lối sống gây hại cho gan, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc uống nhiều bia rượu. Tuy nhiên, 1 số thói quen lại có sức “tàn phá” gan không kém.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, nằm trong nhóm quan trọng nhất nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất của cơ thể con người. Nó đảm nhận 4 chức năng quan trọng:

- Chức năng chuyển hóa (chuyển hóa glucid, lipid, protid…)

- Chức năng tạo và tiết mật.

- Chức năng dự trữ vitamin, khoáng chất.

- Chức năng chống độc, thải độc.

Nên nếu gan bị tổn thương hay mắc bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, ngoài uống rượu bia thì rất nhiều nam giới mắc phải 3 thói quen xấu rất hại gan vào buổi sáng sau đây:

1. Nhịn ăn sáng

Thông thường, nam giới thường qua loa hơn nữ giới trong việc ăn uống. Vì bận rộn, áp lực công việc, ngủ nướng hoặc chủ quan với sức khỏe nên họ cũng thường hay bỏ bữa sáng hơn. Trong khi đó, đây lại là 1 thói quen đang âm thầm "tàn phá" lá gan.

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Theo các chuyên gia, không ăn sáng dễ dẫn đến cơ thể thiếu dinh dưỡng, thiếu protein và các nguyên nhân khác gây lắng đọng mỡ gan. Hơn nữa, sau 1 đêm ngủ dài cơ thể rất thiếu năng lượng, không ăn sáng sẽ không thể đáp ứng được các hoạt động bình thường.

Lúc này, cơ thể sẽ huy động glycogen trong gan, đồng thời khiến hoạt động của insulin trong cơ thể sẽ tăng lên. Tuy nhiên, do cơ thể bạn không có đủ thức ăn để cung cấp cho quá trình trao đổi chất nên lúc này gánh nặng cho gan sẽ tăng lên, lâu dần nếu gan bị quá tải sẽ xảy ra các hiện tượng bất thường, mắc bệnh tật.

Ngoài ra, nhịn ăn sáng kéo dài hoặc khoảng thời gian giữa bữa sáng tới bữa trưa quá dài còn ảnh hưởng xấu tới túi mật. Mật được giữ lại trong túi mật quá lâu, không được sử dụng khiến nước trong đó bị hấp thụ, dịch mật ngày càng trở nên nhớt và dần hình thành sỏi mật. Hành vi này thường ngày mặc dù không nhìn thấy, nhưng lâu ngày sẽ làm tổn thương gan.

2. Hút thuốc

Rất nhiều nam giới có thói quen hút 1 điếu thuốc để tỉnh táo hoặc bớt "cơn nghiện" thuốc lá sau 1 đêm ngủ dài. Thậm chí 1 số người còn có thể coi thuốc lá như 1 phương án thay thế cho bữa sáng hoặc dùng nó để cung cấp năng lượng trong khi chờ ăn sáng.

Trong khi đó, các chất hóa học trong thuốc lá không chỉ hại phổi mà còn có thể gây bệnh cho gan. Bởi gan là "nhà máy lọc chất độc" ra khỏi cơ thể, khi hút thuốc khiến gan phải hoạt động nhiều và gan dễ bị tổn thương hơn. Nhất là vào buổi sáng khi thức dậy, bụng còn đói.

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Bởi vì thời điểm này gan vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau một đêm giải độc và trao đổi chất. Đây là thời điểm gan còn yếu và dễ bị tổn thương nhất. Toàn bộ cơ thể cũng đang thiếu dinh dưỡng, các cơ quan nội tạng đang yếu lại phải thích nghi với thay đổi môi trường nên toàn bộ hệ miễn dịch đều yếu đi.

Đặc biệt, quá trình trao đổi chất vào buổi sáng sau khi thức dậy là tương đối chậm. Việc hút thuốc lúc này sẽ khiến các chất độc trong thuốc lá xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn, nhiều hơn và nặng nề hơn. Từ đó làm tăng gánh nặng giải độc cho gan, khiến cho gan của bạn dễ quá tải, suy yếu và mắc bệnh nếu lặp lại trong nhiều ngày.

3. Nhịn tiểu

Không phải ai cũng duy trì được thói quen đi vệ sinh ngay khi cơn buồn ập đến. Nhất là khi đang ngủ ngon, sắp đến giờ phải thức dậy đi học, đi làm mà lại mắc tiểu. Lúc này, rất nhiều người sẽ cố gắng nhịn vì sợ thức dậy khó ngủ lại. Hoặc chỉ đơn giản là không muốn xa chiếc giường êm ái hoặc chiếc chăn bông ấm áp.

Cũng có nhiều trường hợp nam giới thường chuẩn bị rất qua loa cho quá trình đi học đi làm nên thức dậy sát giờ. Để tiết kiệm thời gian, họ nghĩ rằng chỉ cần nhịn 1 chút, tới trường học hoặc nơi làm việc "đi 1 thể" mà không biết hành vi này đang khiến lá gan "chết dần chết mòn".

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Việc đi tiểu vào sáng sớm giúp đào thải các chất độc và cặn bã do thận đảm nhiệm chính sau 1 đêm làm việc dài. Lúc này, nước tiểu có chứa nhiều chất độc nhất, nếu không nhanh chóng được thải ra bên ngoài, chúng sẽ bị thận hấp thụ ngược trở lại, sau đó sẽ được chuyển về gan. Việc làm này diễn ra trong thời gian dài sẽ khiến gan bị tích tụ chất độc, gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Đương nhiên, thói quen xấu này cũng gây hại trực tiếp cho thận và bàng quang. Gây ra các bệnh như suy thận, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu, bệnh cơ quan sinh dục và các rối loạn chức năng đi tiểu khác.

Để bảo vệ gan, ngoài tránh xa 3 thói xấu trên, nam giới cũng nên xây dựng lối sống lành mạnh. Không chỉ hạn chế bia rượu, thuốc lá, chất kích thích mà còn phải ăn uống cân bằng, ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Không để căng thẳng, áp lực kéo dài, rèn luyện suy nghĩ tích cực và tập thể dục đều đặn cũng giúp gan khỏe mạnh hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Healthline