3 thời điểm nàng thích "ân ái", cánh mày râu nên biết

Theo các chuyên gia, sự hòa hợp trong “chuyện ấy” có thể giúp duy trì hạnh phúc lứa đôi. Thế nhưng, chuyện “ân ái”, đặc biệt là thời điểm mà mình muốn được “yêu” nhất, là điều mà không phải người phụ nữ nào cũng đủ tự tin để chia sẻ với “nửa kia” của mình. Trong khi đó, cánh mày râu luôn mong muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng cách mang lại cho “nửa kia” một đêm nồng cháy. Việc chọn đúng thời điểm “yêu” mà nàng thích sẽ giúp ích cho phái mạnh trong vấn đề này. Dưới đây là 3 thời điểm chị em thích “ân ái” mà phái mạnh nên biết.

3 thời điểm nàng thích "ân ái"

Giống như nam giới, phụ nữ cũng có những thời điểm mà nhu cầu sinh lý cao hơn bình thường.

2 tuần trước kỳ kinh nguyệt

Nhu cầu "ân ái" của phụ nữ thường tăng cao trong giai đoạn rụng trứng (Ảnh minh họa)

2 tuần trước kỳ kinh nguyệt là giai đoạn rụng trứng. Ở thời điểm này, lượng hormone estrogen trong cơ thể người phụ nữ tăng đến đỉnh điểm. Estrogen tăng sẽ khiến ham muốn của phụ nữ tăng theo.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm mà lượng hormone progesterone trong cơ thể người phụ nữ đạt đỉnh. Chị em dễ gặp các vấn đề như đau đầu, đau ngực, chướng bụng, phù nề, khó chịu trong người, lo lắng và mệt mỏi. Các triệu chứng này được gọi chung là hội chứng tiền kinh nguyệt.

Theo nhiều nghiên cứu, “chuyện ấy” có tác dụng giảm đau. Chính vì thế, “ân ái” vào thời điểm này không chỉ có tác dụng giảm các triệu chứng khó chịu của hội chứng tiền kinh nguyệt mà còn giúp cuộc “yêu” thêm thăng hoa.

Trong những ngày “đèn đỏ”

Trong kỳ kinh nguyệt, nồng độ progesterone và estrogen trong cơ thể phụ nữ sẽ ở mức thấp nhất. Lúc này, sự thiếu hụt hormone khiến nội tiết tố trong cơ thể dao động lớn, khó cân bằng. Tuy nhiên, do sự gia tăng lưu lượng máu đến vùng chậu và vùng sinh dục, nhiều nữ giới có thể cảm thấy tăng ham muốn trong những ngày này. Đây là hiện tượng hết sức bình thường. Các chuyên gia cho rằng chị em hoàn toàn có thể “yêu” trong những ngày “đèn đỏ”.

Mặc dù vậy, nếu muốn quan hệ trong những ngày “đèn đỏ”, các cặp đôi nên thực hiện các biện pháp an toàn để tránh lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc các loại bệnh nguy hiểm khác.

Thời kỳ mang thai

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi lớn, trong đó có những biến đổi về nhu cầu sinh lý. Do ảnh hưởng của sự gia tăng estrogen và progesterone trong cơ thể, ham muốn của phụ nữ khi mang thai cũng có thể tăng lên. Bên cạnh đó, trong thời kỳ mang thai, lưu lượng máu tăng lên, đặc biệt là lưu lượng máu tới các vùng nhạy cảm, cũng khiến phụ nữ tăng ham muốn “chuyện ấy”.

Tuy nhiên, các cặp đôi cần lưu ý trong 3 tháng đầu thai kỳ, thai nhi còn chưa ổn định. Do đó, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các cặp đôi nên kiềm chế ham muốn. Khi bước vào giai đoạn giữa thai kỳ, tức là sau tháng thứ 4, các cặp đôi có thể “yêu”, nhưng cần thực hiện tình dục an toàn. Đồng thời, không nên “yêu” quá thường xuyên.

