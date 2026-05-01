3 'sự cố" phòng the thường gặp dẫn đến phải cấp cứu: Bác sĩ khuyến cáo gì?

Một nam bệnh nhân 25 tuổi phải nhập viện trong tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài sau kỳ nghỉ lễ. Trường hợp này, theo các bác sĩ, không phải cá biệt mà đang có xu hướng gia tăng sau những dịp nghỉ dài ngày.

Bệnh nhân cho biết, khoảng 3 ngày trước khi đi khám, anh bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rát dọc niệu đạo, đi tiểu nhiều lần nhưng lượng ít, kèm theo đau âm ỉ vùng hạ vị. Đáng chú ý, nước tiểu có lẫn một lượng nhỏ máu, khiến người bệnh lo lắng.

Khai thác tiền sử cho thấy, trước đó bệnh nhân vừa có chuyến du lịch kéo dài 5 ngày cùng bạn gái. Trong thời gian này, tần suất quan hệ tình dục tăng cao hơn bình thường, trong khi việc vệ sinh cá nhân không được đảm bảo do di chuyển liên tục, điều kiện sinh hoạt thay đổi.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm niệu đạo cấp - một dạng nhiễm trùng đường tiết niệu thường gặp ở nam giới.

Theo ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, nguyên nhân chính trong trường hợp này là sự kết hợp của hai yếu tố: tổn thương niêm mạc niệu đạo do quan hệ với tần suất cao, gây ma sát liên tục và sự xâm nhập của vi khuẩn trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Khi lớp niêm mạc bị tổn thương, vi khuẩn dễ dàng tấn công và gây viêm, dẫn đến các triệu chứng như: tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu, nóng rát khi đi tiểu.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ, kết hợp uống nhiều nước và điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt. Đồng thời, bác sĩ yêu cầu tạm ngừng quan hệ trong thời gian điều trị để tránh làm tình trạng viêm nặng hơn.

Gia tăng sự cố phòng the trong kỳ nghỉ lễ

Những kỳ nghỉ lễ dài ngày là thời điểm dễ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục.

Theo bác sĩ Ngọc, tâm lý thoải mái cùng thời gian rảnh rỗi khiến tần suất quan hệ của các cặp đôi tăng lên đáng kể. Điều này kéo theo ba nhóm sự cố phổ biến:

- Vỡ vật hang (thường gọi là “gãy dương vật”) – một cấp cứu nam khoa điển hình. Tai nạn xảy ra khi dương vật đang cương cứng tối đa nhưng bị va đập mạnh hoặc “lệch nhịp” trong quá trình quan hệ, đặc biệt khi thử các tư thế khó hoặc quan hệ với cường độ mạnh.

- Viêm đường tiết niệu và sinh dục cấp tính. Quan hệ nhiều lần, cộng với việc lơ là vệ sinh trong điều kiện du lịch, dễ khiến vùng kín bị tổn thương và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

- Kiệt sức hoặc biến cố tim mạch, dân gian gọi là “thượng mã phong”, thường gặp ở người có bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp hoặc cơ thể suy kiệt nhưng vẫn gắng sức.

Đừng để kỳ nghỉ thành “tai nạn”

Từ thực tế ghi nhận, bác sĩ Phạm Minh Ngọc khuyến cáo, đời sống tình dục cần được duy trì ở mức hợp lý, ngay cả trong những dịp nghỉ lễ.

Các cặp đôi nên tránh những tư thế nguy hiểm, không quan hệ với cường độ quá mạnh hoặc quá dày đặc. Đồng thời, cần đảm bảo vệ sinh cá nhân trước và sau khi quan hệ để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền hoặc đang mệt mỏi do di chuyển, thiếu ngủ nên ưu tiên nghỉ ngơi, tránh gắng sức quá mức.

“Lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh các sự cố đáng tiếc”, bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.