3 sao phim "Sex and the city" bất ngờ tái ngộ, ai cũng trẻ đẹp vượt thời gian

3 sao phim "Sex and the city" tái ngộ

Tối 21/10 vừa qua, ba sao phim “Sex and the city” – Kristin Davis, Cynthia Nixon và Sarah Jessica Parker - đã cùng nhau tham dự lễ trao giải Golden Heart Awards lần thứ 18.

Đây là sự kiện thường niên của tổ chức từ thiện God's Love We Deliver (có trụ sở tại New York, Mỹ). Tổ chức này nấu các bữa ăn bổ dưỡng, được thiết kế riêng cho những bệnh nhân không thể tự mua sắm hoặc nấu ăn, sau đó giao đến tận nhà cho họ.

Ba sao phim “Sex and the city” – Kristin Davis, Cynthia Nixon và Sarah Jessica Parker (từ trái qua) - cùng nhau tham dự lễ trao giải Golden Heart Awards lần thứ 18.

Trong sự kiện của God’s Love We Deliver, sao phim “Sex and the city” Sarah Jessica Parker (59 tuổi) được trao “Giải thưởng Michael Kors cho Hoạt động từ thiện xuất sắc”.

Kristin Davis (59 tuổi) và Cynthia Nixon (58 tuổi) cũng có mặt tại sự kiện để chúc mừng Sarah.

Trong những bức ảnh thảm đỏ, ba sao phim “Sex and the city” gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ đẹp vượt thời gian.

Với Sarah, cô mặc một chiếc váy ren màu đen với cổ khoét sâu, khoe đường cong quyến rũ. Kết hợp với đó là một chiếc túi xách nhỏ đính đá.

Kristin chọn váy đen dài đến mắt cá chân kèm theo thắt lưng, giày cao gót màu đen và một chiếc vòng cổ lấp lánh. Qua trang phục này, nữ diễn viên cũng khoe được thân hình thon thả và vòng eo đáng ghen tị.

Kristin (trái) và Sarah (phải) tham dự lễ trao giải Golden Heart Awards lần thứ 18 tối 21/10.

Cynthia xuất hiện với váy dài màu bạc, kết hợp với áo khoác blazer màu xám có thắt lưng. Cô hoàn thiện bộ trang phục của mình với một chiếc túi cầm tay kim loại nhỏ và trang sức màu bạc.

Cynthia xuất hiện với váy dài màu bạc, kết hợp với áo khoác blazer màu xám có thắt lưng.

Có thể thấy, dù đã bước sang độ tuổi U60, cả ba nữ diễn viên phim “Sex and the city” đều giữ được vóc dáng gọn gàng, làn da bóng khỏe, không tì vết.

Kristin đã đăng những bức ảnh tái ngộ này lên Instagram cá nhân, nhận được hơn 64.000 lượt thích và hàng trăm bình luận.

Một fan hâm mộ viết: “3 người đẹp thông thái huyền thoại có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta. Sex and the city vẫn là bộ phim yêu thích của tôi. Sau khi xem lại, tôi có thể xem một lần nữa và cứ thế tiếp tục, đó là một bộ phim hay!”.

Người khác khen: “Những cô gái mang tính biểu tượng của tôi”.

Người thứ ba chỉ đơn giản thốt lên: “Những người phụ nữ đẹp nhất!”.

Kristin Davis nay đã 59 tuổi nhưng vẫn có vóc dáng thon thả.

Cynthia cũng đăng ảnh tham dự sự kiện lên Instagram, viết chú thích: “Tôi luôn yêu thích God's Love We Deliver và thật vinh dự khi được ở đó để chứng kiến họ vinh danh người bạn thân yêu của tôi Sarah Jessica Parker khi cô ấy nhận giải thưởng. Thật xứng đáng!! (Và cô ấy đã có bài phát biểu tuyệt vời!!!)”.

Người hâm mộ cũng để lại gần 100 bình luận dưới bài đăng của Cynthia. Một người viết: “Tôi rất thích việc cả ba bạn là bạn của nhau ngoài đời”. Người khác thể hiện sự ngưỡng mộ: “Cả ba trông thật rạng rỡ”.

Người hâm mộ thích thú khi các diễn viên luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Phim “Sex and the city” là một bộ phim phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim giành được nhiều giải thưởng danh giá, được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2007.

Nhờ các vai diễn trong phim “Sex and the city”, các nữ diễn viên chính như Sarah, Kristin và Cynthia trở thành ngôi sao toàn cầu. Trong những lần xuất hiện trên báo chí, họ thường xuyên được hỏi về bí quyết làm đẹp, đặc biệt là bí quyết chăm sóc da. Hãy cùng tìm hiểu xem ba sao phim “Sex and the city” đã làm gì để giữ gìn vẻ đẹp của mình trong suốt những năm qua.

Bí quyết chăm sóc da của 3 sao phim “Sex and the city”

Khi nói đến chăm sóc da, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng các ngôi sao lớn sẽ có một chu trình chăm sóc da rất phức tạp bao gồm nhiều bước skincare và các sản phẩm đắt tiền. Điều này không đúng với Sarah.

Sao phim "Sex and the city" cho biết cô có một chu trình chăm sóc da cực kỳ đơn giản.

Sarah có một chu trình chăm sóc da cực kỳ đơn giản.

Sarah nói với tạp chí Vogue: "Chu trình chăm sóc da hằng ngày của tôi khá đơn giản! Tôi không thể chịu được một chu trình phức tạp… Tôi sẽ rửa mặt theo phong cách cổ điển với bất cứ thứ gì có trong tay. Tôi thậm chí không mua sữa rửa mặt. Hầu hết các ngày tôi chỉ rửa mặt bằng xà phòng".

Ngoài ra, nữ diễn viên "Sex and the city" cũng không trang điểm nhiều trong cuộc sống hằng ngày.

"Tôi không trang điểm nhiều trừ khi bắt buộc phải làm vậy. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, vì tôi thường trang điểm hàng tháng trời liên tục trên phim trường, có khi lên tới 16 đến 18 giờ mỗi ngày. Vì vậy, khi không làm việc, da tôi cần được thở. Lý do thứ hai là tôi cảm thấy mình là chính mình hơn khi không trang điểm", Sarah chia sẻ với Vogue.

Với Kristin, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng.

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Allure năm 2009, cô nói: "Tôi nghĩ rằng những phụ nữ trẻ chưa hiểu hết tầm quan trọng của kem chống nắng và họ sẽ hối hận về sau. Tôi cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì vậy tôi sử dụng kem dưỡng ẩm chống lão hóa kiêm chống nắng với SPF 50".

Kristin trong một bộ ảnh mới chụp cho tạp chí Trung Quốc Rouge Fashionbook.

Nữ diễn viên cho biết khi đi quay, cô thường thoa lại kem chống nắng sau bữa trưa. "Nếu tôi quên, khuôn mặt tôi sẽ bị loang lổ và chuyên gia trang điểm phải khắc phục điều đó với đồ trang điểm", Kristin nói.

Ít ai biết Cynthia từng mắc bệnh rosacea, một tình trạng viêm da kéo dài khiến da mẩn đỏ và phát ban. Tuy nhiên, cô đã chiến thắng căn bệnh này bằng cách đơn giản hóa chu trình làm đẹp của mình. Đặc biệt, cô không bao giờ sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết có tính tẩy rửa mạnh.

Cynthia tự tin khoe vẻ ngoài cá tính trên Instagram.

"Việc có một chu trình đơn giản, nhẹ nhàng đã thay đổi cuộc sống của tôi", Cynthia chia sẻ năm 2013. "Tôi không bao giờ sử dụng bất cứ thứ gì gây châm chích da".

Sao phim “Sex and the city” cũng giảm bớt lớp trang điểm của mình. "Nhiều lớp nền dày khiến bạn trông già hơn", cô nói.