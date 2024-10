Sao phim "Sex and the city" 51 tuổi vẫn nóng bỏng khó tin, bí quyết làm đẹp đơn giản bất ngờ

Nữ siêu mẫu từng tham gia đóng phim “Sex and the city”

Phim “Sex and the city” là bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm bảy giải Primetime Emmy, tám giải Quả cầu vàng và ba giải Screen Actors Guild. Bộ phim được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2007.

Loạt phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này. Ngoài bốn nữ diễn viên chính, “Sex and the city” còn có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao khác trong làng giải trí, trong đó có siêu mẫu Heidi Klum.

Heidi Klum (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1973) là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành “Thiên Thần” của thương thiệu nội y Victoria's Secret. Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway, giúp cô được đề cử giải Emmy năm 2008 và giành giải Emmy năm 2013.

Trong tập 2, phần 4 của phim “Sex and the city”, Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Heidi Klum (phải) xuất hiện trong tập 2, phần 4 của phim “Sex and the city”.

Ngoài phim “Sex and the city”, Klum còn đóng vai phụ hoặc là diễn viên khách mời trong nhiều phim và chương trình truyền hình như Blow Dry (2001), Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Parks and Recreation.

Vào tháng 5 năm 2011, tạp chí Forbes ước tính tổng thu nhập của Klum trong năm đó là 20 triệu USD. Cô được xếp hạng thứ hai trong danh sách "Những người mẫu kiếm nhiều tiền nhất thế giới" của Forbes.

Bí quyết làm đẹp của sao phim “Sex and the city”

Heidi Klum hiện đã 51 tuổi nhưng vẻ đẹp siêu mẫu của cô dường như vẫn được gìn giữ qua thời gian. Trên các bức ảnh đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân, nữ siêu mẫu không ngại khoe thân hình nóng bỏng, mái tóc vàng óng ả và làn da đẹp không tì vết. Vì vậy, rất nhiều người chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Klum có một chu trình chăm sóc da rất đơn giản.

Trên các bức ảnh đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân, nữ siêu mẫu không ngại khoe thân hình nóng bỏng, mái tóc vàng óng ả và làn da đẹp không tì vết. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

Heidi Klum trên thảm đỏ của chương trình America's Got Talent 2024. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Harper’s Bazaar vào năm 2020, nữ siêu mẫu tiết lộ quan điểm về cái đẹp.

"Trước đây, tôi đã đọc một bài phỏng vấn nữ diễn viên xinh đẹp Sophia Loren, và có một câu trích dẫn được in đậm như sau 'vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình’. Câu nói đó đã theo tôi suốt những năm qua. Cái đẹp nằm ở việc yêu thương và tôn vinh con người”, Klum nói.

Sau đó, Klum tiếp tục chia sẻ về chu trình chăm sóc da đơn giản đến bất ngờ của mình.

Nữ siêu mẫu có thân hình nóng bỏng ở tuổi 51. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

Vào buổi sáng, nữ siêu mẫu tắm và rửa mặt với cùng một sản phẩm.

"Vào buổi sáng, tôi tắm và rửa mặt bằng dầu gội trẻ em. Tôi dùng dầu gội trẻ em làm sữa rửa mặt vì đây là loại dịu nhẹ nhất cho da mặt và có thể loại bỏ mọi thứ”, Klum nói với Harper’s Bazaar.

Sau đó, nữ siêu mẫu chỉ dùng thêm hai sản phẩm - kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

"Tôi đã thêm kem chống nắng vào thói quen hằng ngày của mình. Tôi lớn lên mà không nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời”, cô tiết lộ.

“Tôi luôn là người thích tắm nắng. Tôi thấy vui nhất khi ở trên một bãi biển tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời gay gắt nhưng giờ đây, tôi luôn thoa kem chống nắng trước”.

Heidi Klum thường xuyên khoe vóc dáng nuột nà qua những bức ảnh đăng trên Instagram. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

Vào cuối ngày, ngay cả khi đã kiệt sức, Klum vẫn luôn tẩy trang nếu ngày hôm đó cô trang điểm.

“Để tẩy trang mắt, tôi lại dùng dầu gội trẻ em. Sau đó, tôi dùng loại kem dưỡng ẩm khác cho ban đêm với độ dưỡng ẩm cao hơn một chút", nữ siêu mẫu nói.

Nữ siêu mẫu trong bộ ảnh chụp cho một nhãn hàng nội y. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

Việc tối giản hóa chu trình chăm sóc da có thể đem lại một số lợi ích. Bác sĩ da liễu người Mỹ Divya Shokeen nói với tạp chí Vogue rằng: “Bằng cách giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm có khả năng gây kích ứng hoặc làm khô, làn da của bạn có thể cân bằng lượng dầu tự nhiên, dẫn đến cải thiện độ ẩm và giúp cho da có kết cấu mềm mại hơn”.

Bác sĩ da liễu người Mỹ Brendan Camp cũng đồng ý, nhấn mạnh rằng “cho da đủ thời gian và không gian để tiếp nhận các sản phẩm và phục hồi sau tác động của chúng” có thể giúp da khỏe hơn.