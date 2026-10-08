3 người một nhà cùng mắc ung thư tuyến tụy vì "1 tiết kiệm, 1 quá tay" nhiều người mắc khi nấu nướng

Bên cạnh di truyền, lối sống mà đặc biệt là chế độ ăn uống chính là yếu tố khiến nhiều người trong cùng gia đình mắc bệnh ung thư giống nhau.

Gia đình nhà ông Vương (Sơn Đông, Trung Quốc) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Vương và vợ đều ngoài 40 tuổi, có một cậu con trai đang học cấp ba. Theo ông kể lại, cả ba người trong nhà đều thỉnh thoảng lại bị đau bụng trên sau khi ăn xong trong mấy tháng trời. Tuy nhiên, cơn đau không nghiêm trọng nên cả nhà đều không quá quan tâm, cho rằng đó là do “cơ địa” tiêu hóa kém.

Cho đến gần đây, vợ chồng ông Vương nhận ra cậu con trai gầy đi nhiều, sụt từ 72kg xuống 54kg nên đưa con đi khám. Kết quả kiểm tra chỉ ra cậu bị ung thư tuyến tụy, lượng đường trong máu của cậu cũng rất cao, vàng da, nước tiểu sẫm màu.

Đưa con trai đi khám vì sụt cân, một nhà 3 người phát hiện cùng mắc ung thư tuyến tụy (Ảnh minh họa)

Sau khi hỏi về thói quen sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là ăn uống của cậu con trai, bác sĩ lập tức yêu cầu vợ chồng ông Vương cùng tầm soát ung thư. Thật không ngờ, cả hai người cũng mắc căn bệnh ung thư tuyến tụy. Trong đó, khối u của ông Vương là có kích thước nhỏ nhất còn cậu con trai thì đã ở đầu giai đoạn 3 của căn bệnh được mệnh danh “vua trong các loại ung thư”.

Bác sĩ điều trị cho biết: “Tuyến tụy có vị trí đặc biệt ở rất sâu trong ổ bụng, triệu chứng lâm sàng nghèo nàn lại dễ nhầm với bệnh khác nên người bệnh thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Tính di căn của ung thư tuyến tụy cũng rất cao.

Hơn nữa, hiệu quả điều trị đặc biệt kém. Nhiều bệnh nhân ung thư tuyến tụy, ngay cả sau khi phẫu thuật, hóa trị thì khả năng sống sót vẫn có thể kém. Thậm chí từ khi phát hiện tới thời điểm tử vong chỉ vài tháng nên mới mệnh danh là vua trong các loại ung thư.

Về nguyên nhân gây bệnh, sau khi sàng lọc các yếu tố yếu tố di truyền, đột biến gen và nguyên nhân bên ngoài, đã tìm ra thủ phạm là thói quen ăn uống. Cụ thể hơn là bởi món hoành thánh tự làm tại nhà của gia đình này”.

Hóa ra, chính “1 tiết kiệm và 1 quá tay” khi nấu nướng của bà Vương đã đẩy cả gia đình vào bệnh tật. Cả nhà bà đều thích ăn hoành thánh vào mỗi sáng nhưng cho rằng mua sẵn bên ngoài vừa không đảm bảo vệ sinh lại rất đắt đỏ nên thường tự làm. Để tiết kiệm chi phí, bà Vương luôn mua những loại thịt heo giá rẻ, được thanh lý trên các trang mua bán trực tuyến. Bởi vì theo bà, thịt làm hoành thánh không cần quá tươi, cũng không cần mua miếng nguyên đắt đỏ, là thịt vụn hoặc xay sẵn sẽ rất tiện lợi. Thậm chí, bà còn mua cả thịt vừa hết hạn sau đó sơ chế theo cách của riêng mình.

Nhưng bà không biết rằng, nguồn gốc của những loại thịt giá rẻ này rất phức tạp và thường đến từ các xưởng nhỏ hoặc phế liệu bỏ đi từ các nhà hàng. Đặc biệt là phần thịt chứa hạch bạch huyết hoặc thịt mốc sau khi bị xay nhuyễn, trộn sẵn gia vị rất khó phát hiện. Bản thân các loại thịt này ẩn chứa virus và vi khuẩn, có thể làm tăng gánh nặng cho thận hoặc dẫn đến bệnh tật. Thịt mốc có chứa nhiều nitrit và aflatoxin, có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến tụy.

Chưa kể, để át đi mùi của thịt kém chất lượng, bà Vương thường dùng rất nhiều muối khi sơ chế cũng như nấu nướng. Khi làm món hoành thánh, bà cũng đặc biệt kết hợp nhiều loại gia vị khác nhau để món ăn ngon miệng hơn. Điều này cũng làm tăng gánh nặng cho thận và tuyến tụy lên rất nhiều.

Nguyên nhân đến từ loại thịt kém chất lượng và bỏ quá nhiều gia vị khi nấu món hoành thánh hàng ngày (Ảnh minh họa)

Thói quen ăn uống này kéo dài lâu ngày khiến tuyến tụy tổn thương và hình thành khối u. Tuy nhiên, cả gia đình bà lại xem nhẹ triệu chứng phổ biến nhất của ung thư tuyến tụy là đau bụng trên. Bác sĩ cho biết, đau bụng do u tuyến tụy thường bắt đầu xuất hiện trước khi phát hiện bệnh khoảng 1- 2 tháng và tăng dần theo tiến triển của bệnh, nhưng ban đầu thường chỉ đau thoáng qua vùng thượng vị nên dễ nhầm với viêm dạ dày.

Khi bệnh tiến triển cơn đau thường lan sang 2 bên và/hoặc xuyên ra sau lưng. Cơn đau có thể không liên tục nhưng thường nặng hơn sau khi ăn hoặc khi nằm ngửa khiến người bệnh phải nằm tư thế cuộn tròn cho đỡ đau. Cũng có trường hợp người bệnh đột ngột đau một cách dữ dội do u làm tắc ống tụy gây viêm tụy cấp nên cần hết sức chú ý. Ngoài ra, còn có một số triệu chứng khác như: vàng da, nước tiểu sẫm màu, chán ăn, sụt cân nhanh, lượng đường trong máu tăng cao, hay đầy bụng và tiêu chảy…

Nguồn và ảnh: HK01, China Times