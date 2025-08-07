3 món đồ "độc hại" tuyệt đối không được dùng trong phòng ngủ: Bác sĩ Harvard nói nếu có cần vứt đi ngay

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia tiêu hóa tại California, Mỹ, người từng được đào tạo tại Đại học Harvard, ba vật dụng đó là: gối cũ, sản phẩm khử mùi không khí và đệm quá cũ.

Trong một video mới đăng trên trang Instagram cá nhân @doctor.sethi (video đã thu hút 2,1 triệu lượt xem và hơn 34.000 lượt thích), bác sĩ Sethi đã giải thích về những mối nguy hiểm này.

Ông nói gối cũ có thể “tích tụ mạt bụi, mồ hôi và các chất gây dị ứng theo thời gian.”

Gối cũ có thể tích tụ nhiều tác nhân gây bệnh. (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu cho thấy những con mạt nhỏ li ti này thường phát triển mạnh trong gối, và mặc dù chúng chỉ nhỏ bằng một hạt muối, nhưng lại là tác nhân kích hoạt hen suyễn rất phổ biến.

“Nếu gối của bạn đã hơn một đến hai năm tuổi, có lẽ đã đến lúc thay mới,” ông khuyến cáo.

Tiếp theo, vị chuyên gia tiêu hóa giải thích lý do tại sao các loại sản phẩm khử mùi không khí (hay còn gọi là nước hoa xịt phòng) không nên được sử dụng trong phòng ngủ. Những sản phẩm này thải ra phthalates và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) — những chất "có liên quan đến vấn đề hô hấp và rối loạn nội tiết tố".

Chuyên gia khuyến cáo không nên dùng các sản phẩm khử mùi không khí trong phòng ngủ. (Ảnh minh họa)

VOCs là các phân tử hóa học nhỏ được xịt vào không khí, sau đó có thể xâm nhập vào phổi của bạn. Về tác hại ngắn hạn, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) cảnh báo chúng có thể di chuyển lên não và gây chóng mặt, đau đầu, mất tập trung và rối loạn thị giác.

Tiếp xúc lâu dài với VOCs có liên quan đến các vấn đề tim mạch, hô hấp, sinh sản, rối loạn nội tiết tố và thậm chí là ung thư.

Bác sĩ Sethi còn dẫn ra một nghiên cứu cho thấy 86% sản phẩm làm thơm không khí có chứa phthalates, là chất gây hen suyễn và có hại cho khả năng sinh sản. Vì vậy, ông khuyên mọi người nên sử dụng các phương pháp tự nhiên hơn, chẳng hạn như tinh dầu chiết xuất từ thực vật.

Cuối cùng, vị chuyên gia Harvard nhấn mạnh rằng mọi người nên vứt bỏ đệm đã sử dụng bảy đến mười năm.

Bởi vì những tấm đệm cũ “có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và gây đau lưng mãn tính.”

Đệm cũ cũng cần được thay mới để bảo vệ sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Vào năm 2023, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đệm bị mất độ cứng do sử dụng nhiều năm có liên quan đến chứng đau lưng dưới.

Vì vậy, bác sĩ Sethi cảnh báo: nếu đệm của bạn đã quá cũ, hãy vứt bỏ càng sớm càng tốt.

Sau khi video được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất ngờ, chia sẻ rằng gối trong phòng ngủ của họ đã rất cũ.

Một người bình luận: “Một đến hai năm? Gối của tôi đã mười năm tuổi rồi.”

Người khác viết: “Gối dùng một đến hai năm? Bác sĩ sẽ sốc khi biết gối của tôi đã được dùng trong bao lâu.”

Người thứ ba bình luận: “Gọi gối hai năm tuổi là gối cũ á? Nếu vứt đi và mua cái mới thì tác động đến môi trường sẽ rất lớn đấy.”

Tuy nhiên, cũng có nhiều người dùng cảm ơn bác sĩ vì đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn này.

Một người viết: “Cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin quan trọng này.”

Khi nào cần thay gối?

Trước đó, ông Martin Seely, giám đốc điều hành và chuyên gia giấc ngủ tại công ty Mattress Next Day, đã chia sẻ với tờ Daily Mail một cách đơn giản để biết khi nào nên thay gối.

Ông nói: “Người ta khuyên nên thay gối mỗi một đến hai năm, nhưng thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại gối và tư thế ngủ của bạn.”

“Tuy nhiên, có một bài kiểm tra đơn giản để biết gối của bạn có cần thay không: chỉ cần gấp đôi chiếc gối lại và ép hết không khí ra.”

Sau đó, ông giải thích: “Nếu thả tay ra và gối bật trở lại hình dạng ban đầu thì nó vẫn còn đủ độ đàn hồi để hỗ trợ cổ và đầu. Nếu không bật lại thì gối đã mất độ nâng đỡ và cần được thay thế.”

Tuy nhiên, bài kiểm tra này chỉ đánh giá khả năng nâng đỡ cổ, không đánh giá được mức độ vi khuẩn hoặc mạt bụi trong gối.