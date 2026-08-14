3 món bác sĩ thần kinh Mỹ Không bao giờ ăn

Một bác sĩ thần kinh tại Mỹ gây xôn xao khi tuyên bố từ chối ăn 3 loại thực phẩm quen thuộc vì nguy cơ tàn phá não bộ.

Chúng ta đều biết một chế độ ăn uống cân bằng kết hợp với luyện tập thể thao không chỉ giúp vóc dáng thon gọn mà còn bảo vệ các cơ quan bên trong khỏi bệnh tật. Trong đó bộ não, trung tâm chỉ huy" toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc và vận động của cơ thể lại là nơi cực kỳ nhạy cảm trước các độc tố xâm nhập qua đường ăn uống.

Mới đây, chuyên gia thần kinh học người Mỹ Baibing Chen, hay còn được biết đến với tên Tiến sĩ Bing (Dr.Bing) trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý lớn khi công khai 3 món ăn quen thuộc mà ông tuyệt đối gạch khỏi thực đơn để bảo vệ sức khỏe não bộ. Đó là:

1. Đồ đóng hộp biến dạng

Đứng đầu danh sách cảnh báo của bác sĩ Chen là thói quen tưởng chừng vô hại của nhiều gia đình: Tiếc rẻ những lon đồ ăn bị móp méo, phồng rộp hay rỉ sét.

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Ông phân tích, khi vỏ lon thiếc bị biến dạng nghiêm trọng, môi trường yếm khí bên trong sẽ châm ngòi cho vi khuẩn sinh sản và tiết ra botulinum. Đây được coi là một trong những độc tố thần kinh mạnh nhất từng được phát hiện. Chỉ cần một lượng vô cùng nhỏ botulinum lỡ đi vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng "chặt đứt" sợi dây liên lạc giữa não bộ và cơ bắp bằng cách ngăn chặn giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine.

Người bệnh sẽ đối mặt với tình trạng liệt mềm toàn thân, mờ mắt, suy hô hấp cấp và tử vong nếu không có thuốc giải kịp thời. Điều hiểm hóc là độc tố này hoàn toàn không màu, không mùi, không vị, đun nóng ở nhiệt độ nấu nướng thông thường cũng khó trung hòa hoàn toàn.

- Lưu ý: Đứng trước kệ hàng siêu thị hay tủ đồ trữ đông tại nhà, hãy áp dụng quy tắc "3 Không": Không lon phồng, không lon rỉ, không lon móp sâu. Nếu lỡ tay làm rơi lon đồ ăn ở nhà khiến vỏ bị biến dạng nghiêm trọng, giải pháp an toàn duy nhất cho sức khỏe là dứt khoát vứt bỏ, tuyệt đối không "ăn thử xem sao".

2. Thịt lợn tái, chưa chín

Thịt lợn là thực phẩm quốc dân với nhiều quốc gia chứ không riêng gì với người Việt. Nhưng thói quen ăn thịt lợn tái, nem chua không rõ nguồn gốc hay tiết canh lại là con đường ngắn nhất "mời" ký sinh trùng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương.

Khi ăn phải thịt lợn chưa chín chứa trứng sán dây lợn, các ấu trùng sẽ nở ra, theo đường máu di chuyển thẳng lên não và làm tổ tại đây (bệnh Neurocysticercosis). Sự xuất hiện của các "ổ sán" trong mô não là nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn co giật, động kinh đột ngột ở người trưởng thành, đi kèm nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

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- Mẹo xử lý an toàn: Khi chế biến thịt lợn tại nhà, hãy đảm bảo miếng thịt chuyển hoàn toàn sang màu trắng xám, không còn vệt hồng hay dính máu tươi ở phần lõi (nhiệt độ tâm miếng thịt đạt tối thiểu 71 độ C). Khi đi ăn ngoài, kiên quyết từ chối các món thịt nướng cháy cạnh nhưng bên trong vẫn tái hồng.

3. Các loại cá săn mồi, cá biển sâu cỡ lớn sống ở rạn san hô

Món cuối cùng trong danh sách "3 KHÔNG" của bác sĩ Chen là các loại cá săn mồi cỡ lớn sống ở khu vực rạn san hô nhiệt đới như cá nhồng, cá mú hay cá hổ.

Những loài cá này tích tụ hàm lượng lớn ciguatoxin, là một loại độc tố thần kinh sinh ra từ tảo biển san hô. Ciguatoxin cực kỳ "lì lợm" vì không bị phân hủy bởi nhiệt độ nấu nướng hay đông lạnh.

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Khi trúng độc, người ăn không chỉ bị rối loạn tiêu hóa mà còn gặp các hội chứng thần kinh quái dị: Bị ảo giác, luôn thấy cảm giác râm răn như có dòng điện chạy dưới da, đặc biệt là hiện tượng đảo ngược cảm giác nhiệt độ (sờ vào nước lạnh lại thấy nóng rát như bị bỏng).

- Lời khuyên từ chuyên gia: Trong các chuyến du lịch biển, nên ưu tiên chọn các loại cá nhỏ, cá ngừ hoặc cá hồi từ vùng biển sâu. Hạn chế gọi những con cá rạn san hô quá lớn (trên 2 - 3kg) và tuyệt đối tránh ăn phần bộ tạng hay trứng cá. Bởi đây nơi tích tụ lượng độc tố ciguatoxin cao gấp hàng chục lần so với phần thịt.

5 thực phẩm tốt cho não bộ

Bên cạnh những thực phẩm tiềm ẩn nguy hiểm với não bộ, cũng có những thực phẩm tốt cho não mà bạn nên ăn thường xuyên một cách có kiểm soát:

- Trứng gà: Nhờ hàm lượng choline dồi dào, trứng gà giúp cơ thể sản xuất acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng hỗ trợ tăng cường khả năng ghi nhớ và điều hòa tâm trạng.

- Cá béo (cá hồi, cá mác-ken): Chứa lượng lớn axit béo omega-3 giúp xây dựng tế bào thần kinh, cải thiện cấu trúc brain và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ do tuổi tác.

- Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất): Đầy ắp hợp chất chống oxy hóa flavonoids giúp bảo vệ tế bào brain khỏi tác hại của các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy sự liên lạc giữa các tế bào thần kinh.

- Hạt óc chó: Dòng hạt này rất giàu ALA (một loại omega-3 thực vật) cùng vitamin E, giúp duy trì sức khỏe mạch máu brain, cải thiện nhận thức và ngăn ngừa các bệnh suy giảm trí nhớ.

- Rau xanh đậm (rau chân vịt, bông cải xanh): Cung cấp vitamin K, lutein và folate dồi dào giúp bảo vệ màng tế bào thần kinh, hỗ trợ brain minh mẫn và phản ứng linh hoạt hơn.

Nguồn và ảnh: Express, MSN