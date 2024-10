3 loại thực phẩm "âm thầm nuôi dưỡng" tế bào ung thư, nhiều người vô tư ăn hàng ngày mà không bận tâm

Chế độ ăn uống hàng ngày có liên quan mật thiết tới sức khỏe của chúng ta. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp tăng cường miễn dịch, trao đổi chất tốt hơn và giảm nguy cơ bệnh tật. Ngược lại, chế độ ăn uống kém lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và thậm chí là bệnh ung thư.

Tế bào ung thư hình thành do sự thay đổi hoặc hư hỏng của DNA kéo theo quá trình đột biến gen, khiến chúng không hoạt động một cách bình thường nữa, dẫn tới tế bào phát triển quá tầm kiểm soát và dẫn tới ung thư.

Theo Sohu, có 3 thực phẩm gây ung thư phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí được rất nhiều người ưa thích, vô tư ăn hàng ngày mà không bận tâm tới tác hại.

1. Đồ chiên rán ở nhiệt độ cao

Các thực phẩm như đồ chiên rán, mỡ lợn trong quá trình chế biến sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư như dioxin và acrylamide có thể gây ung thư dạ dày và ung thư đường ruột, đồng thời có thể gây tổn thương các chức năng thần kinh, bao gồm tê chân tay, đổ mồ hôi tay chân quá nhiều và bong tróc và ban đỏ của da.

Ảnh: Restaurants.mu

Hơn nữa, một nghiên cứu mới đây được thực hiện trên động vật đăng tải trên ACS Central Science do các nhà nghiên cứu từ Trường Khoa học và Nhân văn Stanford (Stanford School of Humanities and Sciences) đã chứng minh rằng, các DNA của thực phẩm bị phá hủy do nấu ở nhiệt độ cao có thể được người ăn hấp thụ trong quá trình tiêu hóa và đưa vào DNA của cơ thể. Các DNA hư hỏng trong thực phẩm đóng vai trò như một độc tố di truyền, nghĩa là nó có thể làm suy yếu chức năng của gen và thúc đẩy đột biến gen gây ung thư.

2. Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội,... chứa một lượng lớn nitrit và nitrosamine có thể trở thành hóa chất N-nitroso (NOC) gây tổn thương các tế bào lót đại tràng. Đây là những hợp chất có liên quan mật thiết đến sự xuất hiện của nhiều loại ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Ảnh: Live Science

WHO phân loại thịt chế biến sẵn vào Nhóm 1 - ngang hàng với hút thuốc lá và amiăng - nghĩa là đã có đầy đủ bằng chứng về việc loại thực phẩm này có khả năng gây ung thư cho con người. Trong đó, một phân tích dữ liệu từ 10 nghiên cứu đã ước lượng rằng nếu mỗi 50 gam thịt chế biến sẵn được tiêu thụ hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư đại trực tràng lên khoảng 18%.

3. Rượu bia

Rượu không chỉ gây hại cho gan mà còn có hại cho sức khỏe tổng thể, dù bạn uống ít hay uống nhiều. Rượu là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh ung thư, bao gồm ung thư gan, ung thư ruột, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư thanh quản, ung thư miệng, ung thư thực quản và ung thư vòm họng.

Ảnh: LinkedIn

Điều này được CDC giải thích là do khi uống rượu, cơ thể sẽ phân hủy rượu thành một chất hóa học gọi là acetaldehyde. Acetaldehyde có thể gây tổn thương tế bào và cũng có thể ngăn tế bào sửa chữa tổn thương này.

Ngoài ra, rượu cũng có thể làm tăng nồng độ một số hormone trong cơ thể như estrogen và insulin. Khi nồng độ các hormone này cao hơn, có thể khiến tế bào phân chia thường xuyên hơn và tăng khả năng phát triển tế bào ung thư.

Nguồn: Sohu, CDC, Medical News Today