3 loại rau "lọc máu" nên ăn khi vào thu: Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ hạ huyết áp, bảo vệ mạch máu

Mùa thu là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu thay đổi thực đơn với những món ăn nóng, giàu đạm và đậm vị hơn. Đây cũng là lúc nên chú ý cân bằng lại khẩu phần bằng cách tăng rau xanh, củ quả và hạn chế muối.

Trong số những thực phẩm quen thuộc, mướp, đậu bắp và củ sen là 3 lựa chọn đáng đưa vào bữa cơm. Chúng không phải những thực phẩm có khả năng "lọc máu" theo nghĩa y khoa, nhưng cung cấp chất xơ, kali, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi, phù hợp với chế độ ăn hướng tới sức khỏe tim mạch.

1. Mướp - thanh mát, nhiều nước, dễ chế biến

Mướp là loại quả quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, thường xuất hiện trong các món canh với tôm, cua, thịt băm hoặc được xào nhanh với thịt và nấm.

Ưu điểm của mướp là chứa nhiều nước, năng lượng không cao và cung cấp chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất. Khi chế biến đúng cách, đây là loại rau quả khá phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng và xây dựng chế độ ăn nhẹ nhàng hơn.

Đối với sức khỏe huyết áp, điều đáng quan tâm không chỉ nằm ở một loại rau cụ thể mà ở tổng lượng kali, chất xơ và natri trong cả khẩu phần. Người tăng huyết áp nên theo nguyên tắc ít muối, giàu kali, canxi, magie và chất xơ, đồng thời tăng cường rau quả. Kali có vai trò giúp cân bằng natri và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định.

Vì vậy, một bát canh mướp nấu nhạt có thể là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với những món rau được chế biến cùng lượng lớn nước mắm, muối hoặc các loại gia vị mặn.

2. Đậu bắp - càng đơn giản càng giữ được giá trị

Đậu bắp nổi bật bởi lớp chất nhầy đặc trưng khi nấu. Nhiều người không thích cảm giác này nhưng đây lại là một trong những đặc điểm khiến đậu bắp được quan tâm trong chế độ ăn giàu chất xơ.

Loại quả này có chất xơ, vitamin và khoáng chất, trong đó có kali. Khi được đưa vào thực đơn cùng nhiều loại rau củ khác, đậu bắp góp phần tăng lượng chất xơ và vi chất mà cơ thể nhận được.

Đặc biệt, cách chế biến rất quan trọng. Đậu bắp luộc, hấp hoặc nấu canh sẽ phù hợp hơn với chế độ ăn kiểm soát huyết áp so với các món chiên nhiều dầu mỡ hoặc chấm cùng nước mắm quá mặn.Do đó, thay vì chạy theo các công thức "nước đậu bắp" được lan truyền trên mạng, cách đơn giản và an toàn hơn là ăn đậu bắp như một loại rau trong bữa ăn hàng ngày.

3. Củ sen - giòn ngon, giàu kali và chất xơ

Củ sen không chỉ tạo độ giòn cho các món ăn mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng đáng chú ý. Củ sen cung cấp kali, folate, vitamin C và chất xơ. Kali trong củ sen có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp thông qua việc cân bằng natri trong cơ thể. Vitamin C cũng có vai trò chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Trong y học và dinh dưỡng, các sản phẩm từ sen cũng được nhắc đến trong chế độ ăn hỗ trợ người có huyết áp cao. Ngoài ra cần tăng cường rau quả để bổ sung kali, đồng thời đề cập hạt sen, chè sen và ngó sen trong nhóm thực phẩm có thể đưa vào chế độ ăn phù hợp.

Củ sen có thể nấu canh, hầm, xào hoặc trộn gỏi. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là bảo vệ tim mạch, nên ưu tiên cách chế biến ít dầu, ít muối và không biến củ sen thành món ăn quá ngọt hoặc quá mặn.

Từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ThS.BS Nguyễn Thu Huyền, Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết người tăng huyết áp cần đặc biệt chú ý lượng muối và nước mắm sử dụng hàng ngày.

Theo chuyên gia, ăn nhiều muối làm tăng lượng natri trong cơ thể, kéo theo giữ nước và làm tăng áp lực lên thành mạch. Vì vậy, kiểm soát lượng muối là một trong những yếu tố quan trọng để hỗ trợ ổn định huyết áp.

Bác sĩ Nguyễn Thu Huyền cũng lưu ý người tăng huyết áp có thể bổ sung kali từ thực phẩm tự nhiên, nhưng đây không phải giải pháp duy nhất. Việc kiểm soát huyết áp cần kết hợp chế độ ăn, vận động, kiểm soát cân nặng và tuân thủ điều trị khi được bác sĩ chỉ định. Đây cũng là điểm thường bị bỏ qua khi nói về những loại rau "tốt cho huyết áp". Một bát rau luộc sẽ không còn thực sự có lợi nếu đi kèm bát nước chấm quá mặn.

Ăn 3 loại rau này thế nào để có lợi hơn?

- Với mướp, có thể ưu tiên nấu canh với tôm, cua hoặc thịt nạc nhưng hạn chế nêm nhiều muối, nước mắm.

- Đậu bắp nên luộc hoặc hấp, có thể ăn cùng các món giàu protein như cá, thịt nạc hoặc trứng. Nếu chấm, nên sử dụng lượng nước chấm vừa phải.

- Củ sen có thể nấu canh, hầm hoặc xào nhanh. Những món củ sen ngâm nhiều đường, nhiều muối không nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của người cần kiểm soát huyết áp.

Đối với người tăng huyết áp nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và khoáng chất, đồng thời giảm natri và chất béo bão hòa. Một chế độ ăn đa dạng, nhiều rau củ và trái cây cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Điều quan trọng là không có loại rau nào có thể "lọc sạch máu" hoặc thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp. Cụm từ này nên được hiểu theo nghĩa thông thường, tức những thực phẩm hỗ trợ cơ thể duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Vì vậy, khi mùa thu bắt đầu, thay vì tìm kiếm một "siêu thực phẩm" có thể giải quyết mọi vấn đề sức khỏe, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản: tăng rau củ trong bữa ăn, ăn nhạt hơn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, duy trì vận động và theo dõi huyết áp định kỳ.

Một bữa cơm có mướp, đậu bắp hoặc củ sen, nếu được chế biến thanh nhẹ và kết hợp cùng cá, thịt nạc, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, có thể trở thành một phần của chế độ ăn thân thiện hơn với tim mạch và huyết áp.