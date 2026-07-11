Dù giá rẻ như cho thì bạn cũng đừng mua 3 loại nước mắm này.

Nước mắm là gia vị quen thuộc trong hầu hết căn bếp của người Việt. Tuy nhiên, không phải chai nước mắm nào bày bán trên kệ cũng nên đưa vào giỏ hàng. Khi đi chợ hoặc siêu thị, nếu gặp 3 loại nước mắm dưới đây, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

1. Chai nước mắm bị phồng nắp, rò rỉ hoặc tem niêm phong không còn nguyên vẹn

Đây là dấu hiệu đầu tiên cần quan sát trước khi quyết định mua. Nếu nắp chai bị phồng, lỏng, méo, có dấu hiệu rò rỉ hoặc tem niêm phong đã bong, rách, người mua nên bỏ qua. Trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản, chai có thể bị va đập khiến nắp không còn kín, tạo điều kiện cho không khí xâm nhập, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, với những chai có vết nước mắm chảy quanh miệng chai hoặc thân chai dính nhớt bất thường, cũng nên cẩn trọng vì có thể sản phẩm đã bị hở trong thời gian dài. Khi chọn mua, hãy ưu tiên những chai còn nguyên tem, nắp chắc chắn, bao bì sạch sẽ và không có dấu hiệu hư hỏng.

2. Nước mắm có màu hoặc mùi bất thường

Nhiều người cho rằng nước mắm càng sẫm màu thì càng kém chất lượng, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Theo thời gian, đặc biệt nếu bảo quản ở nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc nhiều với ánh sáng, màu nước mắm có thể đậm hơn do quá trình biến đổi tự nhiên. Đây không phải lúc nào cũng là dấu hiệu sản phẩm bị hỏng.

Điều cần lưu ý là nước mắm có hiện tượng đục bất thường, nổi váng, có mốc hoặc xuất hiện mùi chua, mùi lạ khác hẳn mùi thơm đặc trưng. Đối với nước mắm truyền thống, đôi khi dưới đáy chai xuất hiện một ít tinh thể muối hoặc cặn nhỏ. Đây có thể là hiện tượng tự nhiên trong quá trình sản xuất và bảo quản, không nên nhầm lẫn với dấu hiệu hư hỏng. Nếu không chắc chắn, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm còn mới, được bảo quản đúng cách và có nguồn gốc rõ ràng.

3. Chai nước mắm không rõ nguồn gốc hoặc đã gần hết hạn sử dụng

Một trong những sai lầm phổ biến là chỉ nhìn giá bán mà bỏ qua thông tin trên nhãn.

Trước khi mua, nên kiểm tra kỹ:

- Tên cơ sở sản xuất hoặc doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

- Thành phần.

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng.

- Thông tin công bố theo quy định.

- Bao bì, nhãn mác còn nguyên vẹn, rõ chữ.

Với những chai đã cận hạn sử dụng trong khi gia đình dùng không nhiều, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc để tránh mở nắp quá lâu sau khi mua.

Đừng chỉ nhìn vào độ đạm

Nhiều người cho rằng nước mắm có độ đạm càng cao thì càng ngon. Thực tế, độ đạm phản ánh hàm lượng nitơ toàn phần trong nước mắm, nhưng đây không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng. Một chai nước mắm ngon còn phụ thuộc vào nguyên liệu, quy trình sản xuất, cách ủ chượp, điều kiện bảo quản và đặc biệt là phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nếu dùng để chấm, nhiều người thích nước mắm có độ đạm cao vì hương vị đậm đà. Trong khi đó, với nhu cầu nấu ăn hằng ngày, các sản phẩm có độ đạm vừa phải vẫn đáp ứng tốt và dễ sử dụng.

Chọn đúng ngay từ khi mua sẽ yên tâm hơn khi sử dụng

Nước mắm là gia vị được sử dụng gần như mỗi ngày trong bữa cơm gia đình. Vì vậy, chỉ cần dành thêm vài phút quan sát bao bì, kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng nắp chai và các thông tin trên nhãn, người tiêu dùng có thể hạn chế đáng kể nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng. Bên cạnh đó, sau khi mở nắp, nước mắm nên được đậy kín, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao. Đây cũng là cách giúp giữ hương vị và chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng.